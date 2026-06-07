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Gia Lai triển khai khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho người dân tại 12 xã đặc thù

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THẢO KHUY
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(GLO)- Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai vừa ban hành Kế hoạch triển khai khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho người dân tại 12 xã biên giới, xã căn cứ cách mạng, xã đảo và xã miền núi trên địa bàn tỉnh trong năm 2026.

Theo kế hoạch, chương trình được triển khai tại các xã: Ia Dom, Ia Pnôn, Ia Nan, Ia Mơ, Ia Púch, Ia O, Ia Chia, Krong, Canh Liên, Vĩnh Sơn, An Toàn và Nhơn Châu. Đối tượng thụ hưởng là người dân đang cư trú thực tế tại các địa phương này theo quy định của Nghị định số 165/2026/NĐ-CP của Chính phủ.

Việc tổ chức khám sức khỏe định kỳ miễn phí nhằm phát hiện sớm bệnh tật và các yếu tố nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe; nâng cao hiệu quả quản lý, chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân. Đồng thời, từng bước hoàn thiện dữ liệu sức khỏe cá nhân, tạo lập và cập nhật Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

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Hoạt động khám sức khỏe miễn phí sẽ bắt đầu từ ngày 1-7. Ảnh: Thảo Khuy

Nội dung khám sức khỏe được thực hiện theo hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế, bảo đảm đánh giá tình trạng sức khỏe, phát hiện sớm nguy cơ mắc bệnh, tư vấn chăm sóc sức khỏe và chuyển tuyến điều trị khi cần thiết. Sau khám, người dân sẽ được thông báo kết quả, tư vấn các biện pháp bảo vệ sức khỏe phù hợp; các trường hợp phát hiện bệnh hoặc có yếu tố nguy cơ sẽ được hướng dẫn theo dõi, điều trị hoặc chuyển tuyến theo quy định.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, tỉnh sẽ ưu tiên tổ chức các đợt khám lưu động tại những địa bàn có điều kiện đi lại khó khăn. Bên cạnh đó, các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được phân công sẽ thực hiện cập nhật, liên thông dữ liệu khám sức khỏe lên hệ thống dữ liệu sức khỏe của Bộ Y tế và Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID.

Theo lộ trình, công tác chuẩn bị, rà soát đối tượng, chuẩn hóa dữ liệu và tập huấn chuyên môn sẽ hoàn thành trước ngày 30-6-2026. Hoạt động khám sức khỏe được triển khai từ ngày 1-7 đến trước ngày 30-11-2026; việc tổng hợp, đánh giá kết quả thực hiện hoàn thành trong tháng 12-2026.

Theo UBND tỉnh, việc triển khai khám sức khỏe định kỳ miễn phí tại 12 xã đặc thù không chỉ góp phần nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ y tế của người dân vùng khó khăn, mà còn là cơ sở để đánh giá năng lực đáp ứng của hệ thống y tế, phục vụ xây dựng lộ trình khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho người dân trong thời gian tới.

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