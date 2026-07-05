Gia Lai hướng tới bao phủ BHYT toàn dân vào năm 2030

(GLO)- Tại kế hoạch triển khai thực hiện BHYT toàn dân trong giai đoạn mới trên địa bàn tỉnh, Gia Lai đề ra mục tiêu bao phủ BHYT toàn dân vào năm 2030.

Riêng trong năm 2026, tỉnh phấn đấu tỷ lệ bao phủ BHYT đạt trên 96,1% dân số. Cùng với đó, nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh BHYT ở tất cả các tuyến, tăng cường y tế cơ sở, y tế dự phòng; phấn đấu tỷ lệ hài lòng của người tham gia BHYT đạt 90% năm 2026 và 95% năm 2030.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong quản lý BHYT và khám bệnh, chữa bệnh BHYT; phấn đấu năm 2026 tỷ lệ hồ sơ BHYT được xử lý điện tử, giao dịch trực tuyến đạt 92%, đến năm 2030 đạt 95%.

Riêng trong năm 2026, tỉnh phấn đấu tỷ lệ bao phủ BHYT đạt trên 96,1% dân số. Ảnh: N.N

Để đạt được mục tiêu trên, tỉnh đề ra 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để triển khai thực hiện. Trong đó, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, đổi mới truyền thông, phổ biến, giáo dục pháp luật về BHYT; triển khai, hoàn thiện chính sách BHYT, bảo đảm mục tiêu bao phủ BHYT toàn dân; nâng cao năng lực y tế cơ sở, chất lượng khám bệnh, chữa bệnh BHYT và chất lượng cung ứng dịch vụ.

Đồng thời, tăng cường quản lý nhà nước, nâng cao năng lực cơ quan tổ chức thực hiện chính sách BHYT; quản lý, sử dụng hiệu quả Quỹ BHYT; đa dạng hóa nguồn lực, bảo đảm bền vững và phát triển Quỹ BHYT; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, cải cách hành chính trong lĩnh vực BHYT…

Ngoài ra, các nhiệm vụ, giải pháp, trách nhiệm của các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương cũng được tỉnh xác định rõ; phân công nhiệm vụ gắn với sản phẩm, tiến độ, lộ trình thực hiện, làm cơ sở theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá kết quả triển khai thực hiện.