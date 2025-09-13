Danh mục
Thời sự

Cần hướng dẫn rõ ràng về phân cấp, phân quyền quản lý y tế ở cấp xã

MAI HOÀNG
(GLO)-Sáng 12-9, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên cùng đoàn công tác của Bộ đã có buổi làm việc với tỉnh Gia Lai về tình hình phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền trong lĩnh vực y tế; đồng thời bàn giải pháp sắp xếp, tổ chức lại cơ sở y tế theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

11.jpg
Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: M.H

Tiếp và làm việc với đoàn có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang cùng lãnh đạo Sở Y tế và đại diện các sở, ngành liên quan.

Báo cáo tại buổi làm việc, Giám đốc Sở Y tế Lê Quang Hùng cho biết: Sau khi hợp nhất đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền 2 cấp, ngành Y tế tỉnh đã có những điều chỉnh bước đầu trong tổ chức, quản lý.

2.jpg
Giám đốc Sở Y tế Lê Quang Hùng báo cáo tại buổi làm việc. Ảnh: M.H

Gia Lai hiện có diện tích lớn thứ 2 cả nước, dân số trên 3,5 triệu người với 44 thành phần dân tộc, trong đó người dân tộc thiểu số chiếm khoảng 24,76%. Toàn tỉnh có 135 đơn vị hành chính cấp xã (25 phường, 110 xã). Với đặc thù địa bàn rộng, dân cư phân tán, công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân gặp không ít khó khăn.

Sau sắp xếp, Sở Y tế có 5 phòng chuyên môn, 2 chi cục và 47 đơn vị sự nghiệp trực thuộc với 8.794 người làm việc, còn thiếu gần 1.900 biên chế. Ngoài ra, toàn tỉnh có 135 trạm y tế xã, phường với 373 điểm trạm, giữ nguyên cơ cấu nhân lực từ trước khi hợp nhất, khoảng 2.463 người. Cơ sở vật chất, trang thiết bị nhìn chung đáp ứng được nhu cầu chăm sóc sức khỏe cơ bản cho người dân.

Thực hiện các nghị định, quy định, UBND tỉnh đã công bố 52 thủ tục hành chính mới, sửa đổi 30 thủ tục và bãi bỏ 28 thủ tục; đồng thời xây dựng quy trình nội bộ nhằm bảo đảm giải quyết kịp thời các thủ tục hành chính phát sinh trên lĩnh vực y tế.

Tại buổi làm việc, tỉnh kiến nghị Bộ Y tế sớm có hướng dẫn triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra từ Nghị quyết số 72-NQ/TW ngày 9-9-2025 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

3.jpg
Phó Giám đốc Sở Y tế Đinh Hà Nam nêu khó khăn về nhân lực bác sĩ tại trạm y tế. Ảnh: M.H

Bộ Y tế tiếp tục chỉ đạo thực hiện việc sắp xếp tổ chức bộ máy ngành y tế theo đơn vị hành chính mới, theo hướng các đơn vị có cùng chức năng, nhiệm vụ trên địa bàn tỉnh được hợp nhất (Trung tâm Kiểm soát bệnh tật; Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm; Trung tâm Giám định y khoa…).

Hiện, mô hình quản lý trạm y tế xã, phường chỉ là tạm thời, cần có hướng dẫn thống nhất để ổn định lâu dài. Bộ cần sớm ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của trung tâm y tế, trạm y tế. Đồng thời, đề nghị cho phép Gia Lai duy trì một số đơn vị có cùng chức năng theo đặc thù địa giới hành chính.

Vấn đề nhân lực cũng là nỗi lo lớn. Hiện lượng bác sĩ (tính trên vạn dân) của tỉnh thấp hơn mức trung bình cả nước, trong khi nhu cầu phục vụ y tế ngày càng tăng. Do đó, tỉnh mong muốn Bộ Y tế có cơ chế, chính sách thu hút, đào tạo và luân chuyển bác sĩ về tuyến cơ sở; đồng thời, có chính sách đặc thù cho cán bộ y tế vùng sâu, vùng xa và nhân viên y tế trường học.

Ngoài ra, đề xuất Bộ Y tế sớm nghiên cứu quy định mới về mạng lưới nhân viên y tế và cô đỡ thôn bản; ban hành chế độ phụ cấp thay thế Quyết định số 75/2009/QĐ-TTg phù hợp với tình hình thực tế; xem xét nới điều kiện tiêu chuẩn chức danh quản lý, không bắt buộc trình độ trung cấp lý luận chính trị đối với lãnh đạo khoa, phòng thuộc đơn vị sự nghiệp và trạm y tế.

Cùng với đó là một số kiến nghị khác như: Có đề án đầu tư phát triển hạ tầng, trang thiết bị, nhân lực y tế cho khu vực miền núi, vùng dân tộc thiểu số; hướng dẫn cụ thể về hợp tác công-tư trong y tế…

5.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang đề nghị sớm xây dựng chương trình hành động cụ thể triển khai Nghị quyết số 72-NQ/TW. Ảnh: M.H

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang khẳng định Nghị quyết số 72-NQ/TW ban hành mới đây là cơ sở quan trọng để tháo gỡ những vướng mắc cho ngành Y tế khi thực hiện mô hình chính quyền 2 cấp, Bộ Y tế cần sớm xây dựng chương trình hành động cụ thể triển khai. Đồng thời, sớm hướng dẫn rõ ràng về phân cấp, phân quyền quản lý y tế ở cấp xã; tổ chức mô hình trạm y tế phù hợp từng vùng miền để bảo đảm công bằng trong tiếp cận dịch vụ y tế…

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên cho hay: Nghị quyết số 72-NQ/TW đặt ra quan điểm lấy phòng bệnh là chính, chữa bệnh chuyên sâu; dịch vụ y tế phải gần dân nhất; mọi người dân đều được quản lý hồ sơ sức khỏe; khám sức khỏe định kỳ ít nhất 1 lần/năm; tiến tới miễn viện phí toàn dân. Bộ Y tế sẽ tham mưu xây dựng chương trình mục tiêu quốc gia để cụ thể hóa Nghị quyết, tập trung đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị và nhân lực cho y tế cơ sở.

Đối với Gia Lai, Thứ trưởng đề nghị tỉnh tiếp tục sắp xếp các cơ sở y tế tuyến tỉnh hợp lý, nghiên cứu mô hình trung tâm y tế khu vực và trạm y tế xã, phường; xây dựng đề án, lộ trình đến năm 2030 hình thành trạm y tế theo đơn vị sự nghiệp công lập.

bo-y-te-lam-viec-tai-gia-lai.jpg
Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên đề nghị đề nghị tỉnh tiếp tục sắp xếp các cơ sở y tế tuyến tỉnh hợp lý. Ảnh: M.H

Ông cũng lưu ý tỉnh chú trọng kết hợp quân - dân y, nhất là trong công tác khám tuyển nghĩa vụ quân sự; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tiến tới triển khai bệnh án điện tử tại 100% cơ sở khám chữa bệnh tuyến tỉnh và trung tâm y tế vào cuối tháng 9-2025.

Liên quan đến chương trình tiêm chủng mở rộng, Thứ trưởng đề nghị hằng năm địa phương cần tổng hợp số lượng trẻ sinh ra để dự trù nhu cầu vắc xin, bảo đảm cung ứng kịp thời cho cả tiêm chủng mở rộng và tiêm chủng dịch vụ.

Bộ Y tế tiếp tục ghi nhận các vướng mắc, kiến nghị của Gia Lai về thanh toán bảo hiểm y tế, tổ chức bộ máy y tế cơ sở… để báo cáo, tham mưu các cấp có thẩm quyền xem xét, tháo gỡ.

Đảm bảo liên tục, hiệu quả trong cung ứng dịch vụ y tế

Đảm bảo liên tục, hiệu quả trong cung ứng dịch vụ y tế

(GLO)- Đó là khẳng định của Giám đốc Sở Y tế Lê Quang Hùng về mô hình tổ chức, hoạt động của các cơ sở y tế trực thuộc, trạm y tế trên địa bàn tỉnh Gia Lai, sau hợp nhất tỉnh và sáp nhập xã, phường theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

null