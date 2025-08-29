Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang thăm, tặng quà gia đình người có công tiêu biểu

(GLO)- Nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, chiều 28-8, đồng chí Lâm Hải Giang-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đã đến thăm, tặng quà các gia đình người có công tiêu biểu tại các xã phía Tây của tỉnh.

Theo đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang đã đến thăm, tặng quà cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, thương binh, bệnh binh trên địa bàn 6 xã phía Tây của tỉnh gồm: Ia Le, Chư Pưh, Ia Hrú, Ia Ko, Chư Sê và Ia Tôr.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang thăm, tặng quà gia đình ông Siu Huy, xã Ia Ko. Ảnh: Thúy Diện

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, thương binh, bệnh binh đã cống hiến to lớn cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ nền độc lập, tự do của Tổ quốc.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang thăm, tặng quà gia đình ông Nguyễn Văn Tìu, xã Chư Pưh. Ảnh: Thúy Diện

Đồng thời, bày tỏ mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, nỗ lực vươn lên trong cuộc sống, là tấm gương sáng cho thế hệ con cháu noi theo; đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương trong xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục làm tốt công tác “đền ơn đáp nghĩa”; chăm lo, giúp đỡ các gia đình chính sách, người có công với cách mạng nâng cao chất lượng cuộc sống.