Danh mục
Thời sự - Sự kiện Thời sự quốc tế Thời sự trong nước
Chính trị Nhân sự Tin tức Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Quốc phòng - An ninh
Thời sự - Bình luận
Kinh tế Thị trường vàng Xe máy - Ô tô Doanh nghiệp Nông-lâm-ngư nghiệp Hàng hóa - Tiêu dùng Tài chính
Giáo dục Tin tức Tuyển sinh Chuyện trường, chuyện lớp
Sức khỏe Y dược cổ truyền Dinh dưỡng Làm đẹp Tin tức
Văn hóa Văn học - Nghệ thuật Cổ học tinh hoa Quà tặng tâm hồn
Giải trí Thế giới nghệ sĩ Âm nhạc - Điện ảnh Thời trang
Sống trẻ Hoạt động Đoàn - Hội - Đội Thế giới trẻ
Xã hội Đời sống Lao động - Việc làm Gia đình
Thể thao Tennis-Pickleball Marathon Bóng đá Thể thao cộng đồng
Du lịch Ẩm thực Hành trang lữ hành Tin tức
Pháp luật Tin tức Ký sự pháp đình Góc cảnh báo / Chống tin giả
Đô thị Không gian sống Nhịp sống Đô thị
Tòa soạn-Bạn đọc
Phóng sự - Ký sự
Khoa học - Công nghệ Bí ẩn khoa học Tin tức công nghệ Xe 360
Multimedia Emagazine Infographics
Podcast Gia Lai hôm nay Chuyện Người Gia Lai
Video 24 giờ Bản tin Thế giới Tin tức Phóng sự Văn hóa Thể thao
Thời tiết Thời tiết hôm nay Cảnh báo thiên tai
Thông tin quảng cáo
Điểm đến Gia Lai
Báo Ảnh

Gia Lai News

Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Chính trị

Tin tức

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Nhân sự Quốc phòng - An ninh Tin tức Chào mừng đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang thăm, tặng quà gia đình người có công tiêu biểu

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
THÚY DIỆN
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, chiều 28-8, đồng chí Lâm Hải Giang-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đã đến thăm, tặng quà các gia đình người có công tiêu biểu tại các xã phía Tây của tỉnh.

Theo đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang đã đến thăm, tặng quà cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, thương binh, bệnh binh trên địa bàn 6 xã phía Tây của tỉnh gồm: Ia Le, Chư Pưh, Ia Hrú, Ia Ko, Chư Sê và Ia Tôr.

z6954232035590-c06a2141fc3e3e4c6902ed552d0637fb.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang thăm, tặng quà gia đình ông Siu Huy, xã Ia Ko. Ảnh: Thúy Diện

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, thương binh, bệnh binh đã cống hiến to lớn cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ nền độc lập, tự do của Tổ quốc.

pho-chu-tich-ubnd-tinh-lam-hai-giang-tham-tang-qua-cho-gia-dinh-ong-kpuih-thot-xa-chu-puh.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang thăm, tặng quà gia đình ông Nguyễn Văn Tìu, xã Chư Pưh. Ảnh: Thúy Diện

Đồng thời, bày tỏ mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, nỗ lực vươn lên trong cuộc sống, là tấm gương sáng cho thế hệ con cháu noi theo; đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương trong xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục làm tốt công tác “đền ơn đáp nghĩa”; chăm lo, giúp đỡ các gia đình chính sách, người có công với cách mạng nâng cao chất lượng cuộc sống.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Lãnh đạo tỉnh dâng hoa, dâng hương tại Tượng đài Nguyễn Sinh Sắc-Nguyễn Tất Thành và Nghĩa trang liệt sĩ Quy Nhơn

Lãnh đạo tỉnh dâng hoa, dâng hương tại Tượng đài Nguyễn Sinh Sắc-Nguyễn Tất Thành và Nghĩa trang liệt sĩ Quy Nhơn

Thời sự trong nước

(GLO)- Sáng 28-8, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai tổ chức Lễ dâng hoa tại Tượng đài Nguyễn Sinh Sắc - Nguyễn Tất Thành; dâng hương, dâng hoa tại Nghĩa trang liệt sĩ Quy Nhơn nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng tri ân gia đình chính sách và người có công tiêu biểu tại phường Quy Nhơn

Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng tri ân gia đình chính sách và người có công tiêu biểu tại phường Quy Nhơn

Tin tức

(GLO)- Nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9, sáng 27-8, đồng chí Hồ Quốc Dũng-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã đến thăm, tặng quà một số gia đình chính sách, người có công với cách mạng tiêu biểu tại phường Quy Nhơn.

null