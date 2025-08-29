Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Nguyễn Thị Phong Vũ tri ân người có công với cách mạng

(GLO)- Chiều 28-8, đồng chí Nguyễn Thị Phong Vũ-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Gia Lai đã đến thăm, tặng quà một số gia đình chính sách, người có công với cách mạng tiêu biểu nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Nguyễn Thị Phong Vũ (thứ 5 từ phải sang) tặng quà cho người có công với cách mạng tại xã Ia Dom. Ảnh: R’Piên

Tại các xã Đức Cơ, Ia Nan, Ia Krêl, Ia Dơk, Ia Pnôn, Ia Dom, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Nguyễn Thị Phong Vũ đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống của các gia đình chính sách, người có công với cách mạng. Đồng thời, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những hy sinh, cống hiến to lớn của các thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và gia đình người có công trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Đồng chí Nguyễn Thị Phong Vũ tặng quà cho người có công với cách mạng tại xã Đức Cơ.

﻿Ảnh: R'Piên

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy đề nghị cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể địa phương tiếp tục quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các gia đình chính sách bằng những việc làm thiết thực, góp phần thực hiện tốt công tác “đền ơn đáp nghĩa”, lan tỏa truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” trên địa bàn.