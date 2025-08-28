Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang tặng quà tri ân các gia đình chính sách ở phường Quy Nhơn Tây

(GLO)- Chiều 27-8, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Lâm Hải Giang đã đến thăm, tặng quà tri ân các thương binh, bệnh binh trên địa bàn phường Quy Nhơn Tây nhân kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025).

Theo đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang đã đến thăm và tặng quà các gia đình: ông Phạm Trọng Tín (khu phố 7), ông Nguyễn Thanh Xuân và ông Vũ Đức Thơi (cùng ở khu phố 4).

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang (trái) tặng quà cho ông Phạm Trọng Tín (khu phố 7, phường Quy Nhơn Tây). Ảnh: Hoàng Vũ

Tại các nơi đến thăm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang đã ân cần hỏi thăm sức khỏe, đời sống các đối tượng chính sách; đồng thời bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những cống hiến của các thương binh, bệnh binh, gia đình người có công với cách mạng đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị cấp ủy, chính quyền, đoàn thể của địa phương quan tâm, chăm lo cuộc sống của các gia đình chính sách bằng những việc làm cụ thể, góp phần thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa trên địa bàn.