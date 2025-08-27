Lãnh đạo UBND tỉnh Gia Lai thăm, tặng quà các gia đình chính sách

(GLO)- Ngày 27-8, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Hữu Quế và Dương Mah Tiệp đã đến thăm, tặng quà tri ân các thương binh, bệnh binh và người có công với cách mạng.

Theo đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế đã đến thăm, tặng quà cho gia đình các ông, bà: A Suôn, Đinh Thị Búp (bệnh binh, xã Đak Rong); Mlêch, Sưm (người có công với cách mạng, xã Kon Chiêng); Liêu Minh Sống (bệnh binh) và Nguyễn Văn Nhất (thương binh) cùng ở xã Lơ Pang.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế tặng quà cho bà Sưm (người có công với cách mạng, xã Kon Chiêng). Ảnh Bảo Long

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những cống hiến to lớn của các thế hệ đi trước vì độc lập, tự do cho dân tộc.

Cùng thời gian, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, người có công với cách mạng trên địa bàn xã Kông Bơ La, phường An Bình và phường An Khê.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp tặng quà cho thương binh Kiều Thị Cọng (tổ dân phố Hiệp An, phường An Bình). Ảnh: Đoàn Bình

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, luôn là tấm gương sáng về phẩm chất đạo đức để con cháu học tập, noi theo.