Phường Diên Hồng chú trọng đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án kêu gọi đầu tư

(GLO)- Chiều 12-12, Ban Chấp hành Đảng bộ phường Diên Hồng (tỉnh Gia Lai) khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã tổ chức thành công hội nghị lần thứ 3 (mở rộng). Trong năm 2026, phường xác định chú trọng đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án kêu gọi đầu tư trên địa bàn.

Dự hội nghị có đồng chí Võ Anh Tuấn-Tỉnh ủy viên, Chánh Thanh Tra tỉnh; cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Đ.H

Theo báo cáo tại hội nghị, Đảng bộ phường Diên Hồng có 60 tổ chức cơ sở đảng với 2.382 đảng viên. Trong năm 2025, các cấp ủy, tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ các nhiệm vụ đề ra. Nhờ đó, các hoạt động kinh tế-xã hội tiếp tục phát triển ổn định.

Tốc độ tăng giá trị sản phẩm đạt 8,83%; tổng mức bán lẻ hàng hóa, doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 67,75%. Trên địa bàn phường hiện có khoảng 3.900 cơ sở kinh doanh cá thể, 860 nghiệp, 10 hợp tác xã.

Cùng với đó, Trung tâm phát triển Cụm công nghiệp Diên Phú đã cho thuê 57/66 lô với 33 dự án đầu tư xây dựng cơ sở sản xuất, tạo điều kiện thu hút các nguồn lực, nhà đầu tư, góp phần giải quyết việc làm cho người dân ở địa phương.

Các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa có bước tiến rõ rệt. Các mục tiêu an sinh xã hội được duy trì thực hiện, đời sống nhân dân được các cấp lãnh đạo, cộng đồng doanh nghiệp và toàn xã hội quan tâm.

Tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn phường được giữ vững. Công tác giao quân đạt 100% chỉ tiêu được giao.

Trong công tác xây dựng Đảng, Ban Thường vụ Đảng ủy phường đã đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo tinh thần Chỉ thị số 50-CT/TW của Ban Bí thư; chỉ đạo triển khai tuyên truyền, đôn đốc đảng viên cài đặt, sử dụng ứng dụng “Sổ tay đảng viên điện tử”.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thẳng thắn chỉ ra một số tồn tại, hạn chế liên quan đến việc sử dụng diện tích đất công để tránh lãng phí; tỷ lệ giải ngân vốn; hành vi mua bán lấn chiếm sử dụng vỉa hè; các hồ sơ còn vướng mắc chưa thực hiện…

Đối với nhiệm vụ trọng tâm năm 2026, phường xác định chú trọng đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án kêu gọi đầu tư trên địa bàn như: dự án trọng điểm Khu du lịch văn hóa cao nguyên đồi thông kết hợp đô thị sinh thái; siêu thị tại số 27 Nguyễn Văn Cừ; triển khai các dự án tại khu quy hoạch phân khu xây dựng khu đô thị Diên Phú; dự án tổ hợp khách sạn và nhà phố thương mại; tổ hợp giáo dục tỉnh Gia Lai; Công viên Diên Hồng; Cụm Công nghiệp Diên Phú nhằm tạo điểm đến du lịch hấp dẫn của phường, góp phần giải quyết việc làm cho người dân trên địa bàn.

Bên cạnh đó, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 đảm bảo tiến độ, đúng quy định.