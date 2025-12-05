Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rah Lan Chung thăm, tặng quà nguyên lãnh đạo Tỉnh ủy Gia Lai (cũ)

(GLO)- Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Gia Lai cũ (10/12/1945 - 10/12/2025), chiều 5-12, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Rah Lan Chung đã đến thăm, tặng quà các đồng chí nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai (cũ) đang sinh sống trên địa bàn phường Diên Hồng.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rah Lan Chung (thứ 2 từ trái sang) thăm hỏi đồng chí Đỗ Tiến Hoàng-nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai (cũ). Ảnh: Minh Phương

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rah Lan Chung đã đến thăm và tặng quà các đồng chí: Nguyễn Vỹ Hà-nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh; Đỗ Tiến Hoàng-nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Đình Thu-nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh.

Tại các nơi đến thăm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rah Lan Chung ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống và bày tỏ sự trân trọng đối với những đóng góp của các đồng chí nguyên lãnh đạo Tỉnh ủy trong suốt quá trình công tác.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy mong muốn các đồng chí tiếp tục quan tâm, chia sẻ kinh nghiệm, đóng góp ý kiến cho công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và sự phát triển chung của tỉnh.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rah Lan Chung (phải) thăm và tặng quà đồng chí Nguyễn Vỹ Hà-nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai (cũ). Ảnh: Minh Phương

Cùng với đó, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rah Lan Chung cũng thông tin nhanh về kết quả nổi bật sau khi tỉnh thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; tình hình triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đồng thời, thông tin về quá trình chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; nỗ lực của cả hệ thống chính trị trong hỗ trợ người dân vùng bão lũ khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rah Lan Chung (phải) tặng quà đồng chí Phạm Đình Thu-nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai (cũ). Ảnh: Minh Phương

Các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh bày tỏ vui mừng trước những kết quả phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh sau sáp nhập; tin tưởng Gia Lai sở hữu nhiều tiềm năng, cơ hội để bứt phá; đồng thời, mong muốn tập thể lãnh đạo tỉnh tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, đưa tỉnh nhà phát triển nhanh và bền vững.

Hoạt động thăm, tặng quà thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”; khẳng định sự quan tâm của Thường trực Tỉnh ủy đối với các thế hệ lãnh đạo đi trước, góp phần củng cố khối đại đoàn kết và tăng cường sức mạnh hệ thống chính trị của tỉnh.