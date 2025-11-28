Binh đoàn 15 tổng kết công tác quần chúng giai đoạn 2021-2025

Đại diện Tư lệnh Binh đoàn 15 tặng hoa chúc mừng đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Minh Trung

Phát huy truyền thống anh hùng, giai đoạn 2021-2025, Ban Thường vụ Đảng ủy-Bộ Tư lệnh Binh đoàn 15, cấp ủy, chỉ huy và cán bộ, đoàn viên, hội viên trong toàn Binh đoàn đã đoàn kết, trách nhiệm, chủ động khắc phục khó khăn, quyết tâm cao trong thực hiện nhiệm vụ, gắn bó chặt chẽ với nhân dân.

Công tác quần chúng được triển khai toàn diện, đồng bộ, đạt nhiều kết quả thiết thực, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, “mẫu mực tiêu biểu”.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Minh Trung

Binh đoàn 15 hiện đã xây dựng được 22 tổ chức Công đoàn cơ sở với gần 11.200 đoàn viên; 18 tổ chức Đoàn thanh niên cơ sở với 2.408 đoàn viên thanh niên và 19 tổ chức Hội phụ nữ với trên 5.000 hội viên. Đây là 3 tổ chức quần chúng đóng vai trò lực lượng nòng cốt, xung kích trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng đơn vị.

Trong giai đoạn 2021-2025, các hội, đoàn thể đã tổ chức, phát động các chương trình gắn với thực hiện phong trào thi đua quyết thắng hằng năm, bám sát nhiệm vụ chính trị và tình hình thực tiễn của cơ quan, đơn vị.

Nổi bật như các các phong trào thi đua: “Công đoàn Quân đội: Đổi mới, sáng tạo-Rèn sức, bồi đức-Nâng trí, luyện nghề-Vững mạnh, phát triển, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, “Thanh niên Quân đội rèn đức, luyện tài, xung kích sáng tạo, xứng danh bộ đội Cụ Hồ”, “Phụ nữ Quân đội trí tuệ-bản lĩnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng gia đình hạnh phúc, xứng danh bộ đội Cụ Hồ”…

Qua các phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều cách làm sáng tạo, mô hình hoạt động hiệu quả. Trong 5 năm qua, đã có 60 lượt tập thể và 70 lượt cá nhân được các cấp Trung ương tặng bằng khen, 180 lượt tập thể và 1.350 lượt cá nhân được Binh đoàn tặng bằng khen, giấy khen.

Bên cạnh đó, các tổ chức quần chúng đã thực hiện tốt chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên, đoàn viên; xây dựng môi trường làm việc dân chủ, đoàn kết; tích cực tham gia hoạt động an sinh xã hội, "đền ơn đáp nghĩa", tô thắm phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” và củng cố mối quan hệ đoàn kết quân dân.

Đại tá Khuất Bá Cao-Bí thư Đảng uỷ, Phó Tư lệnh Binh đoàn 15 phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Minh Trung

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Đại tá Khuất Bá Cao-Bí thư Đảng ủy, Phó Tư lệnh Binh đoàn 15 nhấn mạnh: Lực lượng đoàn viên, hội viên trong Binh đoàn chiếm 100% quân số, trong đó công nhân lao động là đồng bào dân tộc thiểu số chiếm gần 60%, là lực lượng chủ yếu thực hiện các nhiệm vụ của Binh đoàn.

Do vậy, xây dựng đội ngũ cán bộ, đoàn viên, hội viên, các tổ chức quần chúng vững mạnh là nhiệm vụ quan trọng của cấp ủy Đảng các cấp trong Binh đoàn.

"Trong những năm tiếp theo, Đảng ủy sẽ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao bản chất cách mạng của giai cấp công nhân, tinh thần xung kích sáng tạo, tự tin, tự trọng, phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, đoàn viên, hội viên thực sự là lực lượng tiên phong, xung kích tiêu biểu trong thực hiện mọi nhiệm vụ của Binh đoàn"-Phó Tư lệnh Binh đoàn 15 khẳng định.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, thống nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ, khâu đột phá trong công tác quần chúng giai đoạn 2025-2030. Đồng thời, thảo luận đóng góp vào Báo cáo chính trị của Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam tại Đại hội đại biểu Công đoàn, Thanh niên, Phụ nữ Quân đội nhiệm kỳ 2025-2030; dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV; đề xuất nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Hội.