Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Chính trị

Tin tức

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Nhân sự Quốc phòng - An ninh Tin tức Chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

Binh đoàn 15 tổng kết công tác quần chúng giai đoạn 2021-2025

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
NGỌC HÀ
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Sáng 28-11, Bộ Tư lệnh Binh đoàn 15 tổ chức Hội nghị tổng kết công tác quần chúng giai đoạn 2021-2025. Đại tá Khuất Bá Cao-Bí thư Đảng ủy, Phó Tư lệnh Binh đoàn 15 dự, chỉ đạo hội nghị. 

binh-doan-15-tong-ket-cong-tac-quan-chung-5488.jpg
Đại diện Tư lệnh Binh đoàn 15 tặng hoa chúc mừng đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Minh Trung

Phát huy truyền thống anh hùng, giai đoạn 2021-2025, Ban Thường vụ Đảng ủy-Bộ Tư lệnh Binh đoàn 15, cấp ủy, chỉ huy và cán bộ, đoàn viên, hội viên trong toàn Binh đoàn đã đoàn kết, trách nhiệm, chủ động khắc phục khó khăn, quyết tâm cao trong thực hiện nhiệm vụ, gắn bó chặt chẽ với nhân dân.

Công tác quần chúng được triển khai toàn diện, đồng bộ, đạt nhiều kết quả thiết thực, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, “mẫu mực tiêu biểu”.

bd11.jpg
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Minh Trung

Binh đoàn 15 hiện đã xây dựng được 22 tổ chức Công đoàn cơ sở với gần 11.200 đoàn viên; 18 tổ chức Đoàn thanh niên cơ sở với 2.408 đoàn viên thanh niên và 19 tổ chức Hội phụ nữ với trên 5.000 hội viên. Đây là 3 tổ chức quần chúng đóng vai trò lực lượng nòng cốt, xung kích trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng đơn vị.

Trong giai đoạn 2021-2025, các hội, đoàn thể đã tổ chức, phát động các chương trình gắn với thực hiện phong trào thi đua quyết thắng hằng năm, bám sát nhiệm vụ chính trị và tình hình thực tiễn của cơ quan, đơn vị.

Nổi bật như các các phong trào thi đua: “Công đoàn Quân đội: Đổi mới, sáng tạo-Rèn sức, bồi đức-Nâng trí, luyện nghề-Vững mạnh, phát triển, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, “Thanh niên Quân đội rèn đức, luyện tài, xung kích sáng tạo, xứng danh bộ đội Cụ Hồ”, “Phụ nữ Quân đội trí tuệ-bản lĩnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng gia đình hạnh phúc, xứng danh bộ đội Cụ Hồ”

Qua các phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều cách làm sáng tạo, mô hình hoạt động hiệu quả. Trong 5 năm qua, đã có 60 lượt tập thể và 70 lượt cá nhân được các cấp Trung ương tặng bằng khen, 180 lượt tập thể và 1.350 lượt cá nhân được Binh đoàn tặng bằng khen, giấy khen.

Bên cạnh đó, các tổ chức quần chúng đã thực hiện tốt chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên, đoàn viên; xây dựng môi trường làm việc dân chủ, đoàn kết; tích cực tham gia hoạt động an sinh xã hội, "đền ơn đáp nghĩa", tô thắm phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” và củng cố mối quan hệ đoàn kết quân dân.

bd-2.jpg
Đại tá Khuất Bá Cao-Bí thư Đảng uỷ, Phó Tư lệnh Binh đoàn 15 phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Minh Trung

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Đại tá Khuất Bá Cao-Bí thư Đảng ủy, Phó Tư lệnh Binh đoàn 15 nhấn mạnh: Lực lượng đoàn viên, hội viên trong Binh đoàn chiếm 100% quân số, trong đó công nhân lao động là đồng bào dân tộc thiểu số chiếm gần 60%, là lực lượng chủ yếu thực hiện các nhiệm vụ của Binh đoàn.

Do vậy, xây dựng đội ngũ cán bộ, đoàn viên, hội viên, các tổ chức quần chúng vững mạnh là nhiệm vụ quan trọng của cấp ủy Đảng các cấp trong Binh đoàn.

"Trong những năm tiếp theo, Đảng ủy sẽ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao bản chất cách mạng của giai cấp công nhân, tinh thần xung kích sáng tạo, tự tin, tự trọng, phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, đoàn viên, hội viên thực sự là lực lượng tiên phong, xung kích tiêu biểu trong thực hiện mọi nhiệm vụ của Binh đoàn"-Phó Tư lệnh Binh đoàn 15 khẳng định.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, thống nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ, khâu đột phá trong công tác quần chúng giai đoạn 2025-2030. Đồng thời, thảo luận đóng góp vào Báo cáo chính trị của Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam tại Đại hội đại biểu Công đoàn, Thanh niên, Phụ nữ Quân đội nhiệm kỳ 2025-2030; dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV; đề xuất nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Hội.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Binh đoàn 15 tiếp sức đồng bào vùng biên thoát nghèo

Binh đoàn 15 tiếp sức đồng bào vùng biên thoát nghèo

(GLO)- Trong năm 2024 và 2025, Binh đoàn 15 triển khai chương trình trao tặng bò giống cho các hộ nghèo, cận nghèo ở khu vực biên giới của tỉnh Gia Lai, giúp người dân có điều kiện phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống và góp phần thắt chặt tình đoàn kết quân dân nơi biên giới.

Có thể bạn quan tâm

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc: Quyết tâm xây dựng Cảng cá Tam Quan hiện đại và đi đầu trong chuyển đổi số

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc: Quyết tâm xây dựng Cảng cá Tam Quan hiện đại và đi đầu trong chuyển đổi số

Thời sự

(GLO)- Trong chuyến công tác tại phường Hoài Nhơn Bắc vào sáng 20-11, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc đề nghị các ngành của tỉnh và địa phương phải đề ra các giải pháp hết sức căn cơ, tập trung xây dựng Cảng cá Tam Quan hiện đại và đi đầu trong chuyển đổi số.

Hội LHPN tỉnh và Nghệ sĩ Lệ Thủy trao kinh phí cứu trợ cho hội viên phụ nữ bị thiệt hại bão số 13 tại tỉnh.

Hội LHPN tỉnh trao tặng kinh phí cứu trợ hội viên phụ nữ bị thiệt hại trong cơn bão số 13

Từ thiện

(GLO)- Chiều 17-11, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Gia Lai cùng Nghệ sĩ Nhân dân Lệ Thủy và các tổ chức, cá nhân thiện nguyện trong nước đã tổ chức chương trình trao tặng kinh phí cứu trợ cho các gia đình hội viên phụ nữ có nhà bị sập và tốc mái trong cơn bão số 13 trên địa bàn tỉnh.

Bế mạc Hội thảo khoa học “Chiến thắng Plei Me-Tầm vóc, ý nghĩa và bài học lịch sử”

Bế mạc Hội thảo khoa học “Chiến thắng Plei Me-Tầm vóc, ý nghĩa và bài học lịch sử”

Tin tức

(GLO)- Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Hội thảo khoa học “Chiến thắng Plei Me-Tầm vóc, ý nghĩa và bài học lịch sử” cấp Bộ Quốc phòng đã bế mạc trưa 18-11. Hội thảo tiếp tục làm sáng rõ nhiều vấn đề quan trọng về Chiến dịch Plei Me trong tiến trình kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Rah Lan Chung (thứ 2 từ phải sang) và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế (bìa trái) trực tiếp kiểm tra và chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả cơn bão số 13 tại buôn Jứ (xã Ia Tul). Ảnh: Vũ Chi

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rah Lan Chung kiểm tra công tác khắc phục hậu quả bão số 13

Chính trị

(GLO)- Sáng 9-11, đoàn công tác do Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai Rah Lan Chung làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra tình hình thiệt hại và công tác khắc phục hậu quả bão số 13 tại xã Ia Rsai và Ia Tul. Cùng đi có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế.

Tổng Bí thư Tô Lâm. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Phát biểu của Tổng Bí thư tại Quốc hội về dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng

Tin tức

(GLO)- Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, chiều 4-11, tại Nhà Quốc hội, Tổng Bí thư Tô Lâm đã có phát biểu, trao đổi, thông tin về một số điểm mới và những định hướng quan trọng trong dự thảo Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Lãnh đạo và đông đảo người dân hai địa phương tham dự buổi lễ kết nghĩa trang trọng tại Nhà Văn hóa xã Ia Púch sáng 1-11.

Xã Ia Púch kết nghĩa với xã Hoài Ân

Chính trị

(GLO)- Ngày 1-11, tại Nhà Văn hóa xã Ia Púch (tỉnh Gia Lai), xã Ia Púch và xã Hoài Ân long trọng tổ chức lễ kết nghĩa. Sự kiện có sự tham dự của lãnh đạo Đảng ủy-HĐND-UBND-Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng các ban, ngành, đoàn thể 2 địa phương.

null