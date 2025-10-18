Dấu ấn phụ nữ Binh đoàn 15

(GLO)- Phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, phụ nữ Binh đoàn 15 đã triển khai nhiều phong trào, mô hình gắn liền với nhiệm vụ sản xuất và công tác dân vận ở vùng biên giới; góp phần củng cố thế trận lòng dân, lan tỏa hình ảnh người phụ nữ quân đội bản lĩnh, trí tuệ, kỷ cương và nhân ái.

Đoàn kết, sẻ chia

Sau giờ cạo mủ cao su, chị Nguyễn Thị Nhớ, công nhân Đội 17, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 74 (Binh đoàn 15) vẫn nán lại để hướng dẫn chị em mới nâng cao kỹ thuật cạo để nâng cao năng suất, hạn chế hao mủ. Hơn 20 năm gắn bó với nghề, là công nhân ưu tú nhiều năm liền, chị Nhớ không chỉ giỏi chuyên môn mà còn tích cực lan tỏa tinh thần đoàn kết, sẻ chia trong tập thể.

Hội Phụ nữ Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 715 (Binh đoàn 15) tặng nhà “Nghĩa tình hội viên” cho gia đình chị Phạm Thị Thu, ở làng Mít Jép, xã Ia O. Ảnh: Thanh Quý

Trên cương vị Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ Đội 17, chị Nhớ luôn nhiệt tình trong các phong trào của đơn vị, nhất là phong trào “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình”. Khi đơn vị triển khai mô hình “Gắn kết hộ”, chị chủ động kết nghĩa, giúp đỡ hộ chị Rơ Mah Beh ở xã Ia Chia. Gia đình chị Beh trước đây sản xuất manh mún, hiệu quả thấp. Nhờ sự hướng dẫn tận tình của chị Nhớ về kỹ thuật cạo mủ, chăm sóc vườn cây, trồng rau, chăn nuôi, đời sống gia đình dần ổn định, có thêm thu nhập.

Chị Beh xúc động chia sẻ: “Tôi coi chị Nhớ như người thân. Có chị bên cạnh, tôi thấy yên tâm hơn trong công việc”. Còn với chị Nhớ, giúp đỡ đồng nghiệp không chỉ là việc làm thường ngày mà còn là cách nối dài tinh thần sẻ chia mà chị từng được đón nhận từ những người đi trước. “Ngày tôi mới vào nghề cũng được mọi người chỉ bảo tận tình. Giờ mình có điều kiện, có kinh nghiệm thì phải tiếp nối tinh thần đó, giúp chị em làm tốt hơn để ai cũng có cuộc sống ổn định”-chị Nhớ nói.

Từ những tấm gương như chị Nhớ, phong trào phụ nữ trong toàn Binh đoàn 15 ngày càng phát triển, góp phần quan trọng vào hoàn thành nhiệm vụ sản xuất và củng cố thế trận lòng dân trên địa bàn biên giới.

Lan tỏa các phong trào, mô hình phụ nữ thiết thực

Hiện Binh đoàn 15 có 4.617 hội viên phụ nữ, sinh hoạt tại 163 chi hội cơ sở; 100% đăng ký thi đua, trong đó hơn 90% đạt danh hiệu tiên tiến, xuất sắc. Mô hình “Gắn kết hộ” được duy trì với 4.210 cặp hộ, giúp nhau phát triển kinh tế, ổn định đời sống, lan tỏa tinh thần đoàn kết.

Nữ quân nhân Binh đoàn 15 thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. Ảnh: Thanh Quý

Cùng với đó, các mô hình như “Vườn cây bốn tốt”, “Nhà sạch - vườn đẹp - kinh tế vững”, “Hũ gạo tiết kiệm”, “Con giống niềm tin”, “Tấm lòng nhân ái” được triển khai rộng khắp, tạo chuyển biến rõ nét trong phát triển kinh tế hộ và xây dựng gia đình hạnh phúc. Đến nay, 100% gia đình hội viên có vườn rau xanh; 94% đạt tiêu chí “5 không, 3 sạch” và 95% đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”.

Theo thiếu tá Đinh Thị Lệ, Chủ tịch Hội Phụ nữ cơ sở Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 715 (Binh đoàn 15), những năm qua, công tác Hội và phong trào phụ nữ của đơn vị luôn được triển khai đồng bộ, gắn với nhiệm vụ sản xuất và xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. Hội đã cụ thể hóa bằng nhiều mô hình thiết thực, sát với điều kiện sản xuất và đời sống của hội viên. Các mô hình thi đua được duy trì thường xuyên, thu hút đông đảo hội viên tham gia.

Đến nay, 95,6% gia đình hội viên đạt tiêu chí “5 không, 3 sạch”, 100% hộ có vườn rau xanh cải thiện đời sống. Hội đã huy động hơn 1.250 ngày công giúp đỡ hội viên ốm đau, khó khăn; xây tặng 11 căn nhà “Nghĩa tình hội viên” và trao hơn 3.000 suất quà cho phụ nữ, trẻ em vùng biên.

Những kết quả ấy khẳng định vai trò quan trọng của công tác phụ nữ trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của Binh đoàn, đồng thời góp phần củng cố thế trận lòng dân nơi biên giới.

Đại tá Đặng Quang Dũng, Chủ nhiệm Chính trị Binh đoàn 15 cho biết, công tác phụ nữ luôn là nhiệm vụ chính trị quan trọng của Binh đoàn. Đơn vị đặt mục tiêu xây dựng đội ngũ cán bộ, hội viên phụ nữ phát triển toàn diện, có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, tay nghề giỏi, thích ứng nhanh với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

“Chúng tôi mong muốn mỗi cán bộ, hội viên tiếp tục rèn luyện, phấn đấu, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ thể, thiết thực hằng ngày; tích cực học tập, nâng cao trình độ, phát huy tinh thần đổi mới, sáng tạo trong lao động sản xuất, góp phần cùng đơn vị hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Từ đó tô thắm thêm hình ảnh người phụ nữ Binh đoàn 15 - bản lĩnh, trí tuệ, kỷ cương và nhân ái, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ trong kỷ nguyên mới”-đại tá Đặng Quang Dũng nhấn mạnh.