Hội Phụ nữ Cơ sở Công ty 715 (Binh đoàn 15) tổ chức Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2025-2030

Trong nhiệm kỳ 2021-2025, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc Công ty và sự chỉ đạo trực tiếp của Phòng Chính trị Binh đoàn, công tác phụ nữ và phong trào phụ nữ Công ty 715 đạt nhiều kết quả nổi bật.

100% chi hội, tổ phụ nữ đăng ký phong trào thi đua “Phụ nữ Công ty 715 trí tuệ - bản lĩnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng gia đình hạnh phúc, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới”; 90% tổ chức hội và cán bộ, hội viên hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trong đó có trên 20% đạt danh hiệu “Hội phụ nữ vững mạnh xuất sắc”, “Cán bộ Hội giỏi”, “Hội viên phụ nữ tiên tiến”, “Cán bộ phụ nữ xuất sắc”, “Hội viên phụ nữ xuất sắc”.

Toàn cảnh Đại hội đại biểu Hội Phụ nữ Công ty 715 nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: P'Piên

Công tác chăm lo đời sống, hỗ trợ hội viên gặp khó khăn được thực hiện hiệu quả. Hội đã giúp đỡ 325 hội viên khó khăn với tổng kinh phí gần 800 triệu đồng; hỗ trợ 11 hội viên xây dựng nhà ở từ các nguồn quỹ “Tấm lòng nhân ái”, “Vì người nghèo”, “Xóa nhà tạm nhà dột nát” trị giá 50-80 triệu đồng/hộ; phát động 1.122 ngày công giúp hội viên vượt khó vươn lên.

Phong trào thi đua quyết thắng gắn với các phong trào của phụ nữ được triển khai sôi nổi, tạo động lực để hội viên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trong nhiệm kỳ, 14 hội viên được kết nạp Đảng, 7 đồng chí tham gia cấp ủy, khẳng định vai trò, vị thế của phụ nữ trong xây dựng Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, Công ty vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.

Đại biểu biểu quyết thông qua các chỉ tiêu tại Đại hội. Ảnh: P'Piên

Bước sang nhiệm kỳ 2025-2030, Đại hội xác định phương hướng: Phát huy bản lĩnh, trí tuệ, kỷ cương, nhân ái; đẩy mạnh chuyển đổi số; xây dựng người phụ nữ Công ty 715 đoàn kết, mẫu mực, sáng tạo, tự tin, phát triển, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh xuất sắc.

Lãnh đạo Công ty 715 trao giấy khen cho tập thể, cá nhân tiêu biểu. Ảnh: P'Piên

Tại Đại hội, 5 tập thể và 28 cá nhân tiêu biểu có đóng góp xuất sắc trong công tác Hội và phong trào thi đua của Hội Phụ nữ Công ty 715, nhiệm kỳ 2021-2025 đã được nhận Giấy khen của Giám đốc Công ty 715.

Ban Chấp hành Hội Phụ nữ cơ sở Công ty 715 nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt nhận nhiệm vụ. Ảnh: P'Piên

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Phụ nữ cơ sở Công ty 715 nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 9 đồng chí, Thiếu tá Đinh Thị Lệ được bầu làm Chủ tịch Hội.