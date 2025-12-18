Hoài Nhơn Đông tổ chức lễ an táng hài cốt các liệt sĩ

Tham dự buổi lễ có đại diện lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hoài Nhơn Đông; đại biểu các ban, ngành, hội đoàn thể; đại diện các chi bộ, tổ dân phố cùng thân nhân, gia quyến các liệt sĩ và người dân địa phương.

Lễ an táng các liệt sĩ được tổ chức trang nghiêm. Ảnh: Ánh Nguyệt

Ba liệt sĩ Hồ Hà, Hồ Thị Coi và Hồ Chừng là anh em ruột, sinh ra và lớn lên trong một gia đình có truyền thống cách mạng tại thôn Công Lương, xã Hoài Mỹ (nay là Tổ dân phố Công Lương, phường Hoài Nhơn Đông). Trong những năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước, cả ba tham gia lực lượng dân quân, du kích và dân công hỏa tuyến tại địa phương. Các liệt sĩ đã anh dũng hy sinh trong các năm 1964, 1967 và 1969. Sự hy sinh cao cả của các liệt sĩ đã được Đảng, Nhà nước ghi nhận và truy tặng Huân chương Kháng chiến hạng Ba.

Các đại biểu, người dân thành kính dâng hương trước anh linh các liệt sĩ. Ảnh: Ánh Nguyệt

Trước anh linh các liệt sĩ, các đại biểu và nhân dân đã thành kính dâng hương, dành phút mặc niệm tưởng nhớ công lao to lớn của những người con ưu tú đã hiến dâng trọn tuổi thanh xuân cho sự nghiệp giải phóng dân tộc.

Lễ an táng được tổ chức trang nghiêm, đúng nghi thức, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, sự tri ân sâu sắc của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Hoài Nhơn Đông đối với các anh hùng liệt sĩ, đồng thời góp phần giáo dục truyền thống cách mạng cho các thế hệ hôm nay và mai sau.