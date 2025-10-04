Lễ truy điệu và an táng liệt sĩ Nguyễn Đình Quý tại xã Tuy Phước Bắc

(GLO)- Ngày 3-10, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Tuy Phước Bắc (tỉnh Gia Lai) cùng gia đình đã trang trọng tổ chức lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ Nguyễn Đình Quý-nguyên Trung đội phó Trung đoàn 108, hy sinh trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp.

Liệt sĩ Nguyễn Đình Quý sinh năm 1925, tại thôn Lục Lễ, xã Phước Hiệp, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định (nay là xã Tuy Phước Bắc, tỉnh Gia Lai).

Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Tuy Phước Bắc cùng gia đình trang trọng tổ chức lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ Nguyễn Đình Quý. Ảnh: Hải Yến

Xuất thân trong một gia đình nông dân nghèo, đồng chí Nguyễn Đình Quý sớm giác ngộ cách mạng, tham gia kháng chiến khi vừa tròn 20 tuổi. Trong quá trình chiến đấu, với lòng dũng cảm và tinh thần kiên trung, đồng chí được giao nhiều nhiệm vụ quan trọng. Ngày 20-6-1951, trong một trận đánh ác liệt, đồng chí đã anh dũng hy sinh khi mới 26 tuổi.

Trước đây, hài cốt liệt sĩ Nguyễn Đình Quý được an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Trung tâm Điều dưỡng thương binh Lạng Giang, tỉnh Bắc Ninh. Theo nguyện vọng của gia đình, nay hài cốt liệt sĩ được đưa về an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Phước Hiệp (thôn Xuân Mỹ, xã Tuy Phước Bắc), nơi đồng chí sinh ra và trưởng thành.

Lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ Nguyễn Đình Quý diễn ra trong không khí trang nghiêm, thành kính. Ảnh: Hải Yến

Lễ truy điệu, an táng diễn ra trong không khí trang nghiêm, thành kính, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”; đồng thời, bày tỏ sự tri ân sâu sắc đối với công lao, sự hy sinh to lớn của liệt sĩ Nguyễn Đình Quý trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc.