Quy tập hài cốt liệt sĩ Huỳnh Hưng về nghĩa trang liệt sĩ Phước Hòa

(GLO)- Ngày 28-9, Đảng bộ, chính quyền xã Tuy Phước Đông (tỉnh Gia Lai) cùng gia đình đã tổ chức lễ cất bốc và di dời hài cốt liệt sĩ Huỳnh Hưng từ nơi an táng ban đầu (thuộc địa bàn thôn Huỳnh Giản) về nghĩa trang liệt sĩ Phước Hòa.

Liệt sĩ Huỳnh Hưng sinh năm 1949 tại thôn Huỳnh Giản Nam, xã Phước Hòa, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định (nay thuộc xã Tuy Phước Đông, tỉnh Gia Lai).

Hài cốt liệt sĩ Huỳnh Hưng được an táng tại nghĩa trang liệt sĩ xã Phước Hòa. Ảnh: X.V

Xuất thân trong gia đình nông dân nghèo, sớm chứng kiến cảnh sống cơ cực dưới ách thống trị của đế quốc Mỹ, đồng chí Huỳnh Hưng đã nghe theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc và tham gia cách mạng khi mới 15 tuổi.

Với tinh thần quả cảm, gan dạ, đồng chí Huỳnh Hưng được giao làm cán bộ giao bưu huyện. Đồng chí đã vượt qua mọi gian khổ, khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ. Ở tuổi 16, đồng chí đã anh dũng hy sinh khi đang làm nhiệm vụ, để lại tấm gương sáng ngời về tinh thần chiến đấu và lòng yêu nước.