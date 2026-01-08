Bàn giao nhà cho hộ dân bị sập do bão số 13 tại xã Tuy Phước

(GLO)- Ngày 8-1, Trung đoàn 866 (Sư đoàn 31, Quân đoàn 34) phối hợp với Công an tỉnh và xã Tuy Phước tổ chức bàn giao căn nhà mới cho gia đình ông Phạm Xuân Khánh (thôn Lộc Hạ, xã Tuy Phước). Ngôi nhà của gia đình ông Khánh bị sập do ảnh hưởng của bão số 13.

Sư đoàn 31, Công an tỉnh và xã Tuy Phước bàn giao nhà cho gia đình ông Phạm Xuân Khánh (thứ 2 từ phải sang). Ảnh: Bảo Long

Căn nhà được xây dựng trên nền đất cũ, có diện tích hơn 50 m², kết cấu nhà cấp 4 có trụ kiên cố, gác lửng, bảo đảm khả năng chống bão, chống lũ. Tổng kinh phí xây dựng gần 200 triệu đồng, trong đó Nhà nước hỗ trợ 60 triệu đồng, Công an tỉnh hỗ trợ vật tư, vật liệu trị giá 100 triệu đồng. Trung đoàn 866 (Sư đoàn 31) trực tiếp đảm nhiệm thi công; lực lượng dân quân và đoàn viên thanh niên địa phương tham gia hỗ trợ trong suốt quá trình xây dựng.

Sau 32 ngày thi công khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm, công trình đã hoàn thành, bảo đảm các yêu cầu về kỹ thuật, chất lượng, vượt tiến độ đề ra. Việc bàn giao nhà góp phần giúp gia đình ông Khánh sớm ổn định chỗ ở, yên tâm lao động, sản xuất và từng bước ổn định cuộc sống.

Công an tỉnh trao ảnh Bác Hồ cho gia đình ông Phạm Xuân Khánh. Ảnh Bảo Long

Đến nay, Trung đoàn 866 đã thi công hoàn thành vượt tiến độ 8 căn nhà trong khuôn khổ "Chiến dịch Quang Trung", thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Quốc phòng và UBND tỉnh Gia Lai.