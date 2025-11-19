Sư đoàn 31 và Trường Quân sự Quân đoàn 34 xuất quân hỗ trợ người dân vùng lũ

(GLO)- Trước tình hình mưa lớn kéo dài gây ngập sâu tại các địa phương phía Đông Gia Lai, sáng 19-11, Sư đoàn 31 và Trường Quân sự Quân đoàn 34 đã cử lực lượng, phương tiện cơ động đến các điểm xung yếu để hỗ trợ người dân ứng phó với mưa lũ.

Ngay sau khi tiếp cận hiện trường, cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 31 và Trường Quân sự Quân đoàn 34 đã phối hợp với chính quyền địa phương vận chuyển lương thực, thực phẩm cứu trợ, hỗ trợ kê dọn tài sản, đưa người dân ra khỏi các khu vực bị lũ lụt tại một số địa phương ở phía Đông Gia Lai.

Cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 31 đưa người dân phường Quy Nhơn Đông ra khỏi khu vực nguy hiểm. Ảnh: ĐVCC

Tại phường Quy Nhơn Đông, Sư đoàn 31 triển khai 50 cán bộ, chiến sĩ cùng 2 ca nô chuyên dụng, áo phao làm nhiệm vụ cứu hộ, đưa người dân ra khỏi các khu vực nước dâng cao làm ngập nhà, đường sá. Đồng thời, đơn vị duy trì trạng thái sẵn sàng cơ động 200 cán bộ, chiến sĩ đến các địa bàn xung yếu khi có lệnh tăng cường.

Trẻ em phường Quy Nhơn Đông được bộ đội Sư đoàn 31 đưa đến trú tránh nơi an toàn. Ảnh: ĐVCC

Trường Quân sự Quân đoàn 34 cử 59 cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện chuyên dụng cơ động tiếp cận xã Tuy Phước để phối hợp cùng chính quyền địa phương triển khai các phương án cứu hộ, sơ tán người dân ra khỏi vùng nguy hiểm.

Người dân xã Tuy Phước được cán bộ, chiến sĩ Trường Quân sự Quân đoàn 34 đưa ra khỏi nơi nước lũ dâng cao. Ảnh: ĐVCC

Theo đại điện Sư đoàn 31 và Trường Quân sự Quân đoàn 34, cán bộ, chiến sĩ 2 đơn vị sẽ tiếp tục bám sát địa bàn, duy trì thực hiện nhiệm vụ cho đến khi tình hình mưa lũ ổn định, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của người dân.