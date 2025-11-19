Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Chính trị

Quốc phòng - An ninh

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Nhân sự Quốc phòng - An ninh Tin tức Chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

Sư đoàn 31 và Trường Quân sự Quân đoàn 34 xuất quân hỗ trợ người dân vùng lũ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Thiên Di
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Trước tình hình mưa lớn kéo dài gây ngập sâu tại các địa phương phía Đông Gia Lai, sáng 19-11, Sư đoàn 31 và Trường Quân sự Quân đoàn 34 đã cử lực lượng, phương tiện cơ động đến các điểm xung yếu để hỗ trợ người dân ứng phó với mưa lũ.

Ngay sau khi tiếp cận hiện trường, cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 31 và Trường Quân sự Quân đoàn 34 đã phối hợp với chính quyền địa phương vận chuyển lương thực, thực phẩm cứu trợ, hỗ trợ kê dọn tài sản, đưa người dân ra khỏi các khu vực bị lũ lụt tại một số địa phương ở phía Đông Gia Lai.

bf84cca20441881fd150.jpg
Cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 31 đưa người dân phường Quy Nhơn Đông ra khỏi khu vực nguy hiểm. Ảnh: ĐVCC

Tại phường Quy Nhơn Đông, Sư đoàn 31 triển khai 50 cán bộ, chiến sĩ cùng 2 ca nô chuyên dụng, áo phao làm nhiệm vụ cứu hộ, đưa người dân ra khỏi các khu vực nước dâng cao làm ngập nhà, đường sá. Đồng thời, đơn vị duy trì trạng thái sẵn sàng cơ động 200 cán bộ, chiến sĩ đến các địa bàn xung yếu khi có lệnh tăng cường.

82abb31e35fdb9a3e0ec.jpg
Trẻ em phường Quy Nhơn Đông được bộ đội Sư đoàn 31 đưa đến trú tránh nơi an toàn. Ảnh: ĐVCC

Trường Quân sự Quân đoàn 34 cử 59 cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện chuyên dụng cơ động tiếp cận xã Tuy Phước để phối hợp cùng chính quyền địa phương triển khai các phương án cứu hộ, sơ tán người dân ra khỏi vùng nguy hiểm.

truong-quan-su-quan-doan-34-cu-59-can-bo-chien-si-cung-phuong-tien-chuyen-dung-co-dong-tiep-can-xa-tuy-phuoc-nam-trien-khai-cac-phuong-an-cuu-ho.jpg
Người dân xã Tuy Phước được cán bộ, chiến sĩ Trường Quân sự Quân đoàn 34 đưa ra khỏi nơi nước lũ dâng cao. Ảnh: ĐVCC

Theo đại điện Sư đoàn 31 và Trường Quân sự Quân đoàn 34, cán bộ, chiến sĩ 2 đơn vị sẽ tiếp tục bám sát địa bàn, duy trì thực hiện nhiệm vụ cho đến khi tình hình mưa lũ ổn định, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của người dân.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

BẢN TIN: GIA LAI PHÒNG CHỐNG LŨ LỤT

BẢN TIN: GIA LAI PHÒNG CHỐNG LŨ LỤT

(GLO)- Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin đặc biệt Gia Lai phòng chống lũ lụt, cập nhật những thông tin và hình ảnh về tình hình mưa lũ, ngập lụt ở các địa phương trong tỉnh, đặc biệt là công tác hỗ trợ người dân các vùng bị ảnh hưởng thiên tai của lực lượng chức năng.

Có thể bạn quan tâm

Khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ Công an nhân dân cho hơn 1.000 công dân của 7 xã, phường.

Khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ Công an nhân dân cho hơn 1.000 công dân của 7 xã, phường

Quốc phòng - An ninh

(GLO)- Từ ngày 10-11 đến ngày 5-12, tại Trung tâm Huấn luyện Pleiku, Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 3-Thống Nhất (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai) phối hợp với Trung tâm Y tế Pleiku tổ chức khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ Công an nhân dân tuyển chọn công dân nhập ngũ năm 2026.

Điểm sáng dân vận ở vùng biên Ia Chia

Điểm sáng dân vận ở vùng biên Ia Chia

Quốc phòng - An ninh

(GLO)- Tại xã Ia Chia, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Chia luôn gắn bó, đồng hành với nhân dân trong đời sống, sản xuất và xây dựng cộng đồng. Hình ảnh những người lính tận tâm, gương mẫu đã trở thành điểm sáng trong công tác dân vận vùng biên.

Tổng duyệt chương trình lễ viếng, truy điệu và an táng các liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Chư Prông.

Tổng duyệt chương trình lễ viếng, truy điệu và an táng 18 liệt sĩ tại Chư Prông

Quốc phòng - An ninh

(GLO)- Chiều 10-11, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Chư Prông, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Lịch-Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo 515 tỉnh chủ trì buổi tổng duyệt chương trình lễ viếng, truy điệu và an táng các liệt sĩ do Đội K52 quy tập tại điểm E7, H5 (nay thuộc xã Ia Boòng, tỉnh Gia Lai).

Thiếu tướng Lương Đình Chung (Chính ủy Quân khu 5) thăm, tặng quà các gia đình bị thiệt hại do bão số 13 và động viên lực lượng khắc phục hậu quả bão trong ngày 7.11.

Lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu 5 thăm, tặng quà các gia đình bị thiệt hại do bão số 13

Chính trị

(GLO)- Ngày 7-11, Thiếu tướng Lương Đình Chung-Chính ủy Quân khu 5 và Thiếu tướng Trần Thanh Hải-Phó Tư lệnh Quân khu 5 đã đi thăm, tặng quà các gia đình bị thiệt hại do bão số 13 và động viên các lực lượng quân đội đang giúp người dân khắc phục hậu quả của bão gây ra trên địa bàn tỉnh.

Đoàn công tác đến kiểm tra trực tiếp tại các gia đình thụ hưởng dự án chăn nuôi bò giống sinh sản.

Đoàn công tác Bộ Quốc phòng kiểm tra chương trình MTQG tại Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 72

Quốc phòng - An ninh

(GLO)- Đoàn công tác Bộ Quốc phòng do Đại tá Nguyễn Văn Hiệp-Phó Trưởng phòng Kinh tế sự nghiệp, Cục Tài chính (Bộ Quốc phòng) làm Trưởng đoàn vừa đến kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) năm 2024-2025 tại Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 72 (Binh đoàn 15).

null