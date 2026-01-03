Công an xã Hra thực hiện công trình “Tuyến đường cho em” tại làng Kon Hoa và Kon Chrah

(GLO)- Ngày 2-1, Công an xã Hra (tỉnh Gia Lai) bàn giao công trình “Tuyến đường cho em” tại làng Kon Hoa và Kon Chrah, góp phần tạo điều kiện để học sinh đến Trường Tiểu học Hra số 1 được thuận lợi, an toàn hơn.

Đại diện Công an xã Hra bàn giao công trình cho người dân. Ảnh: Tuấn Thành

Công trình được đổ bê tông với chiều dài 200m, rộng 1m; đây là tuyến đường dân sinh được học sinh 2 làng Kon Hoa và Kon Chrah thường chọn để đi đến trường học. Kinh phí mua vật liệu xây dựng công trình trị giá 25 triệu đồng do Công an xã Hra vận động từ nguồn xã hội hóa.

Quá trình thi công có sự tham gia đóng góp ngày công của cán bộ, chiến sĩ Công an xã cùng khoảng 100 người dân địa phương, thể hiện tinh thần đoàn kết, chung tay vì cộng đồng.

Các cán bộ, chiến sĩ và người dân xã Hra đóng góp ngày công xây dựng tuyến đường. Ảnh: Tuấn Thành

Công trình thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự chủ động của lực lượng Công an xã Hra trong công tác an sinh xã hội tại cơ sở. Đây là hoạt động thiết thực hưởng ứng phong trào thi đua “Ba nhất”: Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất do Bộ Công an phát động, tiếp tục khắc họa hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân luôn gần dân, gắn bó với dân và vì nhân dân phục vụ.