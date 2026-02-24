Giữ vững biên cương trong thế trận mới

(GLO)- Trong thế trận mới, với cả biên giới đất liền và biển đảo, Bộ đội Biên phòng tỉnh tiếp tục khẳng định bản lĩnh, tinh thần trách nhiệm và sự chủ động thích ứng. Sự kết hợp hài hòa giữa nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền và chăm lo đời sống nhân dân chính là chìa khóa giữ vững biên cương Tổ quốc.

Làm dân tin từ những việc cụ thể

Không ồn ào, không phô trương, từ tuyến biển đến khu vực biên giới (KVBG) đất liền đang lan tỏa một chương trình giản dị mà giàu ý nghĩa: “Mỗi tuần giúp đỡ một hộ nghèo”.

Bộ đội Biên phòng tuần tra, kiểm soát và bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới đất liền. Ảnh: Quốc Vinh

Theo đó, mỗi đồn biên phòng hằng tuần giúp đỡ ít nhất một hộ nghèo, hộ cận nghèo ở KVBG biển bằng những việc làm thiết thực như hỗ trợ ngày công lao động, xây dựng, sửa chữa nhà ở, hỗ trợ phương tiện sinh kế, mua sắm công cụ sản xuất, cây trồng, vật nuôi gắn với các hoạt động an sinh xã hội.

Trưởng làng Bua (xã Ia Pnôn), ông Rơ Mah Chin chia sẻ rằng bà con luôn coi BĐBP như người trong nhà. Có bộ đội cùng làm, cùng chia sẻ khó khăn, buôn làng thêm đoàn kết, cuộc sống cũng dần ổn định hơn.

“Bộ đội không chỉ nói mà làm rất cụ thể. Mới đây, dù là ngày nghỉ, các chú vẫn xuống làng Triêl và làng Ba giúp các hộ neo đơn như Rơ Châm Vân, Rơ Mah Chiên làm hàng rào, thu hoạch và hướng dẫn chăm sóc cà phê. Những việc làm ấy tuy không lớn nhưng rất thiết thực, giúp người dân đỡ vất vả, yên tâm lao động sản xuất”-ông Chin cho biết.

Ở xã Ia Mơ, cuộc sống của hai anh em Siu Đươm (SN 2006) và Siu Nhăm (SN 2009) chênh vênh giữa những thiếu thốn và lo toan. Mồ côi cha mẹ, các em còn phải gánh thêm trách nhiệm nuôi cháu nhỏ - con của chị gái mất sớm vì bạo bệnh.

Tuổi còn nhỏ, thiếu kinh nghiệm sản xuất nên dù rất nỗ lực, hai anh em vẫn chưa thu được nhiều từ mảnh ruộng nhỏ và vài sào điều cha mẹ để lại. Rồi BĐBP đến, đào mương dẫn nước về ruộng, hướng dẫn kỹ thuật canh tác, cuộc sống của các em dần thay đổi.

“Nhờ bộ đội, hai anh em đỡ lo cái ăn, có thêm niềm tin để cố gắng nuôi cháu trưởng thành” - Đươm xúc động nói.

Tại nơi khởi phát mô hình “Mỗi tuần giúp đỡ một hộ nghèo”, trung tá Nguyễn Ngọc Dương, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cát Khánh, cho biết: Đơn vị đã hỗ trợ 2 hộ nghèo, mỗi hộ 10 triệu đồng để xây dựng nhà mới; hỗ trợ sinh kế, trợ giá 13 triệu đồng cho 2 hộ cận nghèo có phương tiện sản xuất, cải thiện thu nhập. Ngoài ra, cán bộ, chiến sĩ đơn vị còn đóng góp hàng trăm ngày công tham gia “Chiến dịch Quang Trung” giúp dân xây lại nhà và tặng nhiều phần quà cho các trường hợp có hoàn cảnh khó khăn.

Qua hơn 2 năm triển khai thực hiện mô hình “Mỗi tuần giúp đỡ một hộ nghèo” (tháng 4/2023 - 12/2025) các cơ quan, đơn vị BĐBP đã giúp đỡ 794 hộ nghèo, hộ cận nghèo ở KVBG biển; vận động hỗ trợ được 338 suất quà/190 triệu đồng; 47 phương tiện sinh kế/251 triệu đồng. Ngoài ra, các cơ quan, đơn vị trong BĐBP tỉnh cũng trích từ nguồn tăng gia sản xuất và mô hình “Hũ gạo tình thương” hỗ trợ gần 1,8 tấn gạo, 242 suất quà/121 triệu đồng và tặng học bổng cho học sinh trong Chương trình “Nâng bước em tới trường” với tổng số tiền hơn 370 triệu đồng…

Theo đại tá Đoàn Ngọc Báu - Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh, Chính ủy Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh, từ hiệu quả của mô hình này, BĐBP tỉnh đã nâng tầm lên thành Đề án và sau sáp nhập tiếp tục nhân rộng thực hiện trên cả tuyến biển và biên giới đất liền.

“Với chức năng là đội quân công tác, đội quân chiến đấu gần dân, BĐBP tỉnh luôn đề cao công tác vận động quần chúng. Thông qua những việc làm cụ thể, chúng tôi mong muốn góp phần giúp người dân vươn lên trong cuộc sống; đồng thời, củng cố niềm tin của nhân dân, xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững chắc ngay từ cơ sở” - đại tá Đoàn Ngọc Báu nhấn mạnh.

Giữ vững tuyến đầu từ đất liền ra biển

Sau hợp nhất, tỉnh Gia Lai có đường biên giới đất liền dài hơn 80 km, đường biên giới trên biển dài hơn 108 km, chiều dài bờ biển 134 km với 22 xã, phường thuộc KVBG.

Tuần tra trên biển, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới biển là nhiệm vụ thường xuyên của lực lượng Bộ đội Biên phòng. Ảnh: X.N

BĐBP tỉnh đã triển khai đồng bộ, toàn diện, có chiều sâu các biện pháp công tác biên phòng, nắm chắc và dự báo tình hình từ sớm, từ xa. Từ đó, kịp thời tham mưu giúp Đảng ủy - Bộ Tư lệnh BĐBP, Tỉnh ủy - UBND tỉnh đề ra các chủ trương, đối sách, biện pháp xử lý có hiệu quả, giữ vững chủ quyền lãnh thổ an ninh biên giới quốc gia, ANTT trên khu vực biên giới, vùng biển”. Chủ tịch UBND tỉnh

PHẠM ANH TUẤN

Theo đại tá Trần Tiến Hải-Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh, địa bàn quản lý rộng, bao gồm cả tuyến biển và tuyến đất liền, trong khi lực lượng còn mỏng, cơ chế lãnh đạo, chỉ huy và quy chế phối hợp có nhiều thay đổi. Tuy nhiên, Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh luôn đoàn kết, thống nhất, chủ động, sáng tạo, khắc phục khó khăn, bám sát tình hình thực tiễn, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Với đặc thù là địa phương có đội tàu đánh bắt xa bờ lớn, công tác tuyên truyền, vận động ngư dân được BĐBP tỉnh triển khai bằng nhiều hình thức hiệu quả với 184 buổi/3.122 lượt người tham gia; vận động 840 chủ phương tiện ký cam kết không vi phạm khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU). Đồng thời, các đơn vị đã điều tra, xác minh, xử lý 364 vụ/364 đối tượng; xử phạt vi phạm hành chính hơn 10,4 tỷ đồng liên quan đến IUU.

Trung tá Nguyễn Tùng Giang - Chính trị viên Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Quy Nhơn - cho biết: “Công tác tuyên truyền luôn được thực hiện theo hướng vừa giúp bà con vươn khơi đánh bắt hiệu quả, vừa nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, gắn trách nhiệm ngư dân với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng củaTổ quốc”.

Bên cạnh đó, BĐBP tỉnh còn tích cực đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật. Năm 2025, BĐBP tỉnh đã chủ trì phát hiện, đấu tranh, xử lý 180 vụ/239 đối tượng vi phạm pháp luật. Trong đó, đơn vị đã khởi tố 9 vụ/17 đối tượng; bàn giao công an khởi tố, điều tra 4 vụ/7 đối tượng; phối hợp lực lượng chức năng điều tra, xử lý 93 vụ/172 đối tượng vi phạm pháp luật. Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh thời gian qua đã tập trung quản lý chặt chẽ hoạt động xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu.

Thượng tá Đỗ Như Kiên - Đồn trưởng - cho biết thêm: “Công tác quản lý, điều hành tại cửa khẩu luôn được thực hiện chặt chẽ, thông thoáng, đúng quy trình nghiệp vụ và pháp luật, không để xảy ra sơ hở, sót lọt. Đồng thời, đơn vị chú trọng công tác đối ngoại biên phòng với nước bạn Campuchia trên tinh thần tin cậy, hiểu biết, cùng xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển”.