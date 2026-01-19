Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Bộ đội Biên phòng Gia Lai giữ vững biên cương, lan tỏa niềm tin hướng về Đại hội

NGUYỄN CHƠN
THANH BÌNH
(GLO)- Những ngày qua, bên cạnh nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, các đơn vị Bộ đội Biên phòng (BĐBP) trên toàn tỉnh bằng nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực đã góp phần nhân lên niềm tin, lan tỏa không khí hướng về Đại hội XIV của Đảng đến khắp các thôn, làng, người dân khu vực biên giới.

Tại xã đảo Nhơn Châu, ngày 17-1, Chi đoàn Đồn Biên phòng Nhơn Châu phối hợp với Đoàn xã và các đơn vị đóng quân trên địa bàn tổ chức thực hiện chương trình “Ngày thứ bảy tình nguyện”.

gia-co-van-chuyen-long-be-ra-bien.jpg
Lực lượng Biên phòng phối hợp các đơn vị giúp người dân gia cố, đưa lồng bè ra biển phục vụ sản xuất. Ảnh: ĐVCC

Theo đó, lực lượng đoàn viên thanh niên các đơn vị tiến hành gia cố lồng bè cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai; dọn dẹp vệ sinh khu vực cột cờ Tổ quốc và treo cờ Tổ quốc trên trục đường Thanh niên. Sắc cờ rực rỡ tung bay góp phần lan tỏa tình yêu quê hương đất nước, ý thức bảo vệ chủ quyền biên giới trong lòng bà con nhân dân xã đảo.

Trung tá Tô Duy Điệp - Chính trị viên Đồn Biên phòng Nhơn Châu - chia sẻ: “Không chỉ thể hiện trách nhiệm, tình cảm của chiến sĩ, đoàn viên thanh niên đối với bà con, các hoạt động góp phần tạo cảnh quan sạch đẹp, trang nghiêm, an toàn, qua đó giúp nâng cao nhận thức của người dân xã đảo về ý nghĩa trọng đại, tạo không khí vui tươi, phấn khởi hướng về Đại hội”.

can-bo-don-bien-phong-nhon-chau.jpg
Cán bộ Đồn Biên phòng Nhơn Châu cùng các đơn vị treo cờ Tổ quốc tại trục đường Thanh niên trên xã đảo. Ảnh: ĐVCC

Với sự chung tay, hiện diện của lực lượng BĐBP, những ngày này các cung đường ở khu vực biên giới phía Tây Gia Lai cũng rộn rã, hân hoan không khí ngày hội trọng đại của đất nước. Không chỉ phối hợp các địa phương, đơn vị treo cờ Tổ quốc, pa nô, băng rôn chào mừng và tuyên truyền cổ động Đại hội, các Đồn biên phòng còn có nhiều cách làm linh hoạt, bám sát thực tiễn địa bàn.

Trên những cung đường quanh co dẫn vào các thôn, làng ở xã Ia Mơ, cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Lốp đến từng cụm nhà, hộ gia đình tuyên truyền về Đại hội XIV của Đảng, chuyển tải thông tin thời sự, những thành tựu nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội của đất nước thông qua mô hình “Tiếng loa Biên phòng”.

can-bo-don-ia-lop.jpg
Cán bộ Đồn Biên phòng Ia Lốp tuyên truyền lưu động qua mô hình "Tiếng loa Biên phòng". Ảnh: ĐVCC

Thiếu tá Hồ Viết Dũng - Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Ia Lốp - cho biết: Đơn vị xác định công tác tuyên truyền về Đại hội phải gắn với thực tiễn đời sống, phù hợp phong tục tập quán của đồng bào biên giới. Do vậy, các nội dung tuyên truyền ngắn gọn, dễ hiểu, hình thức linh hoạt, phù hợp với từng thôn, từng nhóm đối tượng, để người dân hiểu đúng, tin tưởng, đồng thuận, cùng hướng về ngày hội lớn của đất nước.

Tương tự, tại địa bàn xã Ia Nan, công tác tuyên truyền lưu động qua “Tiếng loa Biên phòng” đã trở thành kênh thông tin gần gũi với bà con. Theo Trung tá Lê Tuấn Anh - Đồn trưởng Đồn Biên phòng Ia Nan, ngoài trực 100% quân số đảm bảo sẵn sàng chiến đấu, đơn vị tăng cường phối hợp cùng các lực lượng trong công tác tuần tra, nắm chắc địa bàn, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội vùng biên.

can-bo-don-bien-phong-ia-nan.jpg
Tổ công tác Đồn Biên phòng Ia Nan triển khai tuyên truyền lưu động hằng ngày trong thời gian trước, trong và sau Đại hội. Ảnh: ĐVCC

“Đặc biệt, hơn 1 tuần qua, hằng ngày đơn vị tổ chức tuyên truyền lưu động về Đại hội XIV của Đảng cho bà con. Với loa, cờ được buộc trên những chiếc xe máy; thông tin tuyên truyền ngắn gọn, dễ hiểu, chúng tôi mang không khí ngày hội đến bà con tại khắp 9 thôn, làng trên toàn xã” - Trung tá Lê Tuấn Anh chia sẻ.

Các đồn biên phòng trên tuyến cũng cử cán bộ, chiến sĩ về địa bàn nắm chắc tình hình dư luận nhân dân, kịp thời phát hiện các vụ việc, biểu hiện bất thường, không để các đối tượng xấu lợi dụng kích động, chia rẽ, góp phần giữ vững ổn định tình hình an ninh trật tự từ cơ sở.

Đại tá Đoàn Ngọc Báu - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP tỉnh - khẳng định: “Chúng tôi quyết tâm bám dân, bám địa bàn, bám đường biên, mốc giới, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; ngày đêm gìn giữ, vun đắp niềm tin nơi biên giới, cùng bà con đồng lòng, chung sức, đóng góp vào sự thành công Đại hội XIV của Đảng”.

