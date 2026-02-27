(GLO)- Tổng Bí thư Tô Lâm vừa ký Quyết định số 07-QĐ/TW của Bộ Chính trị thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển văn hóa Việt Nam. Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú làm Trưởng Ban Chỉ đạo.

Các Phó Trưởng Ban Chỉ đạo gồm Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú làm Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển văn hóa Việt Nam. Ảnh nguồn Báo Thanh Tra

Cùng với đó, Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển văn hóa có 22 Ủy viên, gồm: Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết; Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh; Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài; Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị; Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung; Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính; Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng (Ủy viên thường trực Ban Chỉ đạo); Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn; Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng; Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng; Quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng; Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình; Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Hải Ninh; Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn; Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh; Thứ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Phạm Thế Tùng; Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu; Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Thị Thu Hà; Thứ trưởng Thường trực Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh; Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Võ Văn Hưng.

Xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện, môi trường văn hóa nhân văn, văn minh là một trong những nhiệm vụ trọng tâm phát triển văn hóa Việt Nam. Ảnh: Phương Vi

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ làm việc, quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển văn hóa Việt Nam thực hiện theo quy định của Bộ Chính trị.

Mới đây, Chính phủ đã ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 7-1-2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam (kèm theo Nghị quyết số 30/NQ-CP ngày 24-2-2026 của Chính phủ) xác định nhiệm vụ cụ thể để các bộ, ngành, địa phương xây dựng kế hoạch hành động, tổ chức triển khai đồng bộ, kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW, phát triển văn hóa thực sự trở thành nền tảng vững chắc và sức mạnh nội sinh của dân tộc, vừa góp phần phát triển nhanh, bền vững, hướng đến mục tiêu 100 năm thành lập Đảng và 100 năm thành lập nước, vừa hình thành nền văn hóa xứng tầm một quốc gia phát triển, định hướng xã hội chủ nghĩa, có truyền thống văn hóa, văn hiến rực rỡ ngàn đời, đóng góp xứng đáng vào dòng chảy văn minh nhân loại.

Theo Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW, bên cạnh các nhiệm vụ thường xuyên, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố cần cụ thể hóa và tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ đề ra.