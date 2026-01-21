Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Chính trị

Nhân sự

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Nhân sự Quốc phòng - An ninh Tin tức Chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

Đồng chí Lê Trung Toàn giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã Ia Púch

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
MỸ TIẾN
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Sáng 21-1, tại xã Ia Púch, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai tổ chức hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ. Dự hội nghị có các đồng chí: Hoàng Minh Việt - Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; Đoàn Ngọc Có - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường.

Tại hội nghị, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã công bố Quyết định số 572-QĐ/TU ngày 16-1-2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc cho thôi Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, thôi giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã Ia Púch nhiệm kỳ 2025-2030 đối với đồng chí Phạm Thị Thu Hằng - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Ia Púch.

Cùng với đó, công bố Quyết định số 573-QĐ/TU ngày 16-1-2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về điều động, chỉ định đồng chí Lê Trung Toàn - Chánh Văn phòng Sở Nông nghiệp và Môi trường tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã Ia Púch nhiệm kỳ 2025-2030, giới thiệu để bầu giữ chức Chủ tịch UBND xã nhiệm kỳ 2021-2026.

cong-bo-quyet-dinh-ve-cong-tac-can-bo-tai-xa-ia-puch-anh-vien-khanh.jpg
Trao quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho đồng chí Lê Trung Toàn và đồng chí Phạm Thị Thu Hằng. Ảnh: Viễn Khánh

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Hoàng Minh Việt ghi nhận những đóng góp, nỗ lực của đồng chí Phạm Thị Thu Hằng trong quá trình công tác, giữ cương vị Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Ia Púch thời gian qua; đồng thời, chúc mừng đồng chí Lê Trung Toàn được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tin tưởng, điều động, chỉ định giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã Ia Púch nhiệm kỳ 2025-2030.

Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy mong muốn đồng chí Lê Trung Toàn trên cương vị công tác mới tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm; chủ động nghiên cứu, nhanh chóng nắm bắt tình hình thực tiễn của địa phương; cùng tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Ia Púch lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị được giao.

pho-truong-ban-to-chuc-tinh-uy-hoang-minh-viet-phat-bieu-tai-hoi-nghi-anh-vien-khanh.jpg
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Viễn Khánh

Đồng chí Hoàng Minh Việt cũng mong muốn tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy xã Ia Púch tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất; tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ đồng chí Lê Trung Toàn hoàn thành tốt nhiệm vụ; qua đó, góp phần xây dựng Đảng bộ xã ngày càng trong sạch, vững mạnh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh trên địa bàn.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Phó Bí thư Đảng ủy xã Ia Púch Lê Trung Toàn cảm ơn sự quan tâm, tin tưởng của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đối với bản thân và mong tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, giúp đỡ của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy; sự phối hợp, chia sẻ và ủng hộ của các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy cùng toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân xã Ia Púch để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Công bố quyết định điều động, bổ nhiệm 135 sĩ quan quân đội chính quy giữ chức Chỉ huy trưởng Ban CHQS cấp xã.

Công bố quyết định điều động, bổ nhiệm 135 sĩ quan quân đội chính quy giữ chức Chỉ huy trưởng Ban CHQS cấp xã

(GLO)- Chiều 14-1, Đảng ủy - Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam về việc tổ chức lại Ban CHQS cấp xã và điều động, bổ nhiệm chức vụ đối với 135 đồng chí Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Có thể bạn quan tâm

Đồng chí Huỳnh Quốc Huy nhận quyết định giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Gia Lai nhiệm kỳ 2025-2030 tại hội nghị chiều 30-12.

Đồng chí Huỳnh Quốc Huy giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Gia Lai

Nhân sự

(GLO)- Chiều 30-12, Tỉnh ủy Gia Lai tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ. Theo đó, đồng chí Huỳnh Quốc Huy được Ban Bí thư điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025-2030.

Hướng dẫn nội dung, trình tự, thủ tục giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai.

Gia Lai: Hướng dẫn nội dung, trình tự, thủ tục giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh

Nhân sự

(GLO)- Chiều 22-12, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương thực hiện nội dung, trình tự, thủ tục giới thiệu người ứng cử, làm hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031.

Nâng chất nhân sự ứng cử

Nâng chất nhân sự ứng cử

Thời sự - Bình luận

Mặc dù đã có quá trình chuẩn bị từ trước đó rất lâu, song Hội nghị triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 được tổ chức ngày 15-11 tại Nhà Quốc hội có thể xem là bước khởi động chính thức cho một sự kiện chính trị trọng đại của đất nước.

Quốc hội khóa mới gồm 500 đại biểu, dự kiến có 12-14 Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư

Quốc hội khóa mới gồm 500 đại biểu, dự kiến có 12-14 Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư

Nhân sự

Dự kiến tổng số đại biểu Quốc hội khóa XVI là 500 người. Trong đó, 217 đại biểu ở các cơ quan trung ương, 283 đại biểu ở địa phương, đại biểu trẻ tuổi có khoảng 50 đại biểu. Cơ cấu số lượng Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư tham gia dự kiến là 12- 14 người.

null