Đồng chí Lê Trung Toàn giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã Ia Púch

(GLO)- Sáng 21-1, tại xã Ia Púch, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai tổ chức hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ. Dự hội nghị có các đồng chí: Hoàng Minh Việt - Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; Đoàn Ngọc Có - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường.

Tại hội nghị, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã công bố Quyết định số 572-QĐ/TU ngày 16-1-2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc cho thôi Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, thôi giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã Ia Púch nhiệm kỳ 2025-2030 đối với đồng chí Phạm Thị Thu Hằng - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Ia Púch.

Cùng với đó, công bố Quyết định số 573-QĐ/TU ngày 16-1-2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về điều động, chỉ định đồng chí Lê Trung Toàn - Chánh Văn phòng Sở Nông nghiệp và Môi trường tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã Ia Púch nhiệm kỳ 2025-2030, giới thiệu để bầu giữ chức Chủ tịch UBND xã nhiệm kỳ 2021-2026.

Trao quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho đồng chí Lê Trung Toàn và đồng chí Phạm Thị Thu Hằng. Ảnh: Viễn Khánh

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Hoàng Minh Việt ghi nhận những đóng góp, nỗ lực của đồng chí Phạm Thị Thu Hằng trong quá trình công tác, giữ cương vị Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Ia Púch thời gian qua; đồng thời, chúc mừng đồng chí Lê Trung Toàn được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tin tưởng, điều động, chỉ định giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã Ia Púch nhiệm kỳ 2025-2030.

Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy mong muốn đồng chí Lê Trung Toàn trên cương vị công tác mới tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm; chủ động nghiên cứu, nhanh chóng nắm bắt tình hình thực tiễn của địa phương; cùng tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Ia Púch lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị được giao.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Viễn Khánh

Đồng chí Hoàng Minh Việt cũng mong muốn tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy xã Ia Púch tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất; tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ đồng chí Lê Trung Toàn hoàn thành tốt nhiệm vụ; qua đó, góp phần xây dựng Đảng bộ xã ngày càng trong sạch, vững mạnh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh trên địa bàn.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Phó Bí thư Đảng ủy xã Ia Púch Lê Trung Toàn cảm ơn sự quan tâm, tin tưởng của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đối với bản thân và mong tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, giúp đỡ của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy; sự phối hợp, chia sẻ và ủng hộ của các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy cùng toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân xã Ia Púch để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.