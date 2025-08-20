Đồng chí Siu H’Ler giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Ia Púch

(GLO)- Sáng 20-8, Đảng bộ xã Ia Púch (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, với sự tham dự của 150 đại biểu đại diện cho 189 đảng viên trong toàn Đảng bộ. Đồng chí Siu H’Ler được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã.

Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Trần Minh Sơn-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đại diện các cơ quan tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Trần Minh Sơn-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. Ảnh: Minh Trung

Ia Púch là xã biên giới có 8,7 km tiếp giáp với nước bạn Campuchia. Xã hiện có 4 làng đồng bào dân tộc thiểu số với trên 4.040 người.

Nhiệm kỳ qua, mặc dù đối mặt với nhiều khó khăn, song Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Ia Púch đã đoàn kết vượt qua thách thức và đạt nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực.

Nền kinh tế của xã tiếp tục tăng trưởng khá với tốc độ tăng bình quân hằng năm trên 4%/năm, tốc độ tăng trưởng ngành dịch vụ năm 2025 ước đạt 104,68%. Tổng mức doanh thu bán lẻ hàng hóa và dịch vụ đến năm 2025 đạt 84,47 tỷ đồng. Tổng thu ngân sách nhà nước giai đoạn 2020-2025 ước tăng 6%/năm, thu ngân sách năm 2025 ước đạt 9,158 tỷ đồng.

Nông nghiệp giữ vai trò quan trọng với tổng diện tích gieo trồng năm 2025 đạt trên 1.935 ha, ước đến cuối năm 2025, tổng đàn gia súc của xã đạt trên 56.360 con; thu nhập bình quân đầu người năm 2025 ước đạt 20 triệu đồng, tăng 19,7% so với năm 2020. Tỷ lệ hộ nghèo của xã giảm từ 18,18% năm 2021 còn 12,5% vào cuối năm 2024 và dự kiến còn 9,76% vào cuối năm 2025.

Phát huy tinh thần dân chủ, Đại hội đã tập trung thảo luận và xác định mục tiêu, chỉ tiêu phấn đấu nhiệm kỳ 2025-2030 như: đến năm 2030, tốc độ tăng giá trị sản phẩm là 107,15%; doanh thu bán lẻ hàng hóa và dịch vụ đạt 164,52 tỷ đồng; tổng thu ngân sách đạt 483 triệu đồng; giảm tỷ lệ hộ nghèo hằng năm từ 2-3%; duy trì trường học đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 đạt 100%; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 87%.

Cùng với đó, phấn đấu hằng năm Đảng bộ xã đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trên 90%; không có tổ chức cơ sở đảng không hoàn thành nhiệm vụ; tỷ lệ kết nạp đảng viên mới hằng năm/tổng số đảng viên đầu nhiệm kỳ từ 3% trở lên.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Trần Minh Sơn đề nghị Đảng bộ xã Ia Púch tập trung xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu; cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội thành các kế hoạch, chương trình hành động cụ thể sát với tình hình thực tế, với phương châm “6 rõ", với tinh thần “quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt” để đạt được các mục tiêu đề ra.

Đồng chí nhấn mạnh, Đảng bộ xã Ia Púch cần tiếp tục tập trung các nguồn lực để phát triển kinh tế-xã hội gắn với khai thác tiềm năng đất đai, phát triển nông nghiệp công nghệ cao, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, đẩy mạnh Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP).

Ban Chấp hành Đảng bộ xã Ia Púch khóa I ra mắt nhận nhiệm vụ. Ảnh: Minh Trung

Cùng với đó, tập trung phát triển văn hóa, xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân, phải coi con người là trung tâm, động lực của sự phát triển xã hội. Chăm lo toàn diện các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, giữ vững quốc phòng-an ninh.

Ngoài ra, tăng cường công tác ngoại giao, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển; kịp thời phối hợp giải quyết các vụ việc phát sinh ngay từ cơ sở, đổi mới phương thức quản lý theo hướng chính quyền kiến tạo, xây dựng đội ngũ cán bộ có năng lực, phẩm chất, ứng dụng công nghệ số phục vụ Nhân dân.

Đại hội đã công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ; Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy xã Ia Púch nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng chí Siu H’Ler được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã.