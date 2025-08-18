Xã Ia Mơ tiếp tục đảm bảo quốc phòng-an ninh, giữ vững chủ quyền lãnh thổ

(GLO)- Đó là một trong những chỉ đạo quan trọng của đồng chí Hồ Quốc Dũng-Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tại Đại hội Đảng bộ xã Ia Mơ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra sáng 18-8.

Dự Đại hội có Đại tá Nguyễn Thế Vinh-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; đại diện lãnh đạo một số sở, ngành, đơn vị thuộc tỉnh; cùng 159 đại biểu đại diện cho 171 đảng viên thuộc 13 tổ chức đảng trong toàn Đảng bộ xã.

Đồng chí Hồ Quốc Dũng-Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. Ảnh: Hà Duy.

Là xã biên giới với nhiều khó khăn, song trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ và Nhân dân xã Ia Mơ đã nỗ lực vượt qua thách thức và đạt những kết quả đáng khích lệ.

Trong đó, tổng diện tích gieo trồng toàn xã hơn 3.006 ha, tăng gần 1.428 ha so với năm 2020; tổng công suất tưới của các công trình thủy lợi trên địa bàn xã đạt 12.500 ha; khoảng 70% đường giao thông nông thôn được cứng hóa và bê tông hóa.

Tốc độ tăng thu ngân sách bình quân đạt 3-5%, ước tổng thu ngân sách xã trong nhiệm kỳ hơn 73 tỷ đồng (đạt 100,54% kế hoạch); thu nhập bình quân đầu người đạt 20 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo chiếm 6,81%; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế chiếm 90,19% dân số toàn xã; tỷ lệ dân sử dụng nước sạch hợp vệ sinh đạt 70%.

Bước vào nhiệm kỳ 2025-2030, xã Ia Mơ xác định mục tiêu là tiếp tục huy động mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển; khai thác hiệu quả các tiềm năng, thế mạnh của xã; chú trọng phát triển nông nghiệp, đặc biệt là nông nghiệp sạch, nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp-xây dựng, thương mại-dịch vụ, đảm bảo kinh tế tăng trưởng nhanh và bền vững.

Cùng với đó, tập trung đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới gắn với nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; giữ vững ổn định chính trị, quốc phòng-an ninh và trật tự an toàn xã hội; tăng cường công tác đối ngoại, giữ vững chủ quyền an ninh biên giới quốc gia.

Thiếu nhi xã Ia Mơ tặng hoa cho các đại biểu dự Đại hội. Ảnh: Hà Duy.

Tại Đại hội, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến và thống nhất 33 chỉ tiêu trong nhiệm kỳ 2025-2030. Trong đó, xã phấn đấu đến năm 2030, thu nhập bình quân đầu người đạt 40 triệu đồng; thu ngân sách địa phương hàng năm tăng bình quân 3-5%; hoàn thành Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống dưới 5%; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 50% tổng số người trong độ tuổi lao động.

Bên cạnh đó, phấn đấu hàng năm, 80% chi bộ trực thuộc được đánh giá, xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ; 20% chi bộ được đánh giá, xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 90% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; tỷ lệ kết nạp đảng viên hằng năm/tổng số đảng viên đạt 2-3%; 83% bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng biểu dương và chúc mừng những thành tích mà Đảng bộ, chính quyền, quân và dân xã Ia Mơ đạt được trong nhiệm kỳ qua. Những kết quả đó góp phần trực tiếp vào thành tựu chung của tỉnh, là nền tảng để xã tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới.

Các đại biểu tham dự Đại hội. Ảnh: Hà Duy.

Tuy nhiên, Bí thư Tỉnh ủy cũng cho rằng, bên cạnh kết quả đạt được, xã vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: tăng trưởng kinh tế còn chậm; nền kinh tế chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp tự phát, nhỏ lẻ, thiếu bền vững; cơ sở hạ tầng kinh tế-xã hội còn yếu, nhiều công trình xuống cấp, chưa đáp ứng nhu cầu phát triển và đời sống nhân dân; tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo vẫn ở mức cao, đứng thứ 2 trong 7 xã biên giới của tỉnh; đời sống nhân dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số còn rất nhiều khó khăn; tiến độ xây dựng nông thôn mới còn thấp; việc ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ chưa đáng kể; việc chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số còn chậm.

Để tiếp tục xây dựng Đảng bộ xã Ia Mơ trong sạch, vững mạnh toàn diện, đưa xã phát triển nhanh, bền vững, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị ngay sau Đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ xã nhiệm kỳ mới phải khẩn trương ổn định tổ chức, xây dựng khối đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ; kiện toàn tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; phát huy vai trò nêu gương của cán bộ chủ chốt, xông xáo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.

Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng tặng quà cho Đảng bộ xã Ia Mơ và Đảng bộ xã Ia Khươl, mỗi đơn vị 10 bộ máy tính. Ảnh: Hà Duy.

Xã Ia Mơ tiếp tục rà soát, bổ sung, hoàn chỉnh và tổ chức thực hiện hiệu quả Quy hoạch xã giai đoạn 2025-2030, tầm nhìn đến năm 2050 gắn với các quy hoạch phát triển của tỉnh và quốc gia; định hướng không gian phát triển theo 4 trục chính gồm: nông nghiệp công nghệ cao; kinh tế rừng và dưới tán rừng; thương mại-dịch vụ gắn với biên giới; du lịch sinh thái, văn hóa.

Xã phải tìm hiểu nguyên nhân nghèo để đề ra giải pháp giảm nghèo, quyết tâm không còn hộ nghèo; thực hiện tốt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; khuyến khích người dân tham gia các mô hình kinh tế hợp tác, liên kết chuỗi giá trị để tạo sinh kế bền vững.

Thực hiện tốt các chính sách bảo đảm an sinh xã hội; bảo tồn, phát huy di sản văn hóa truyền thống gắn với phát triển du lịch cộng đồng, từng bước nâng cao mức hưởng thụ văn hóa, tinh thần của người dân.

Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng cũng yêu cầu xã Ia Mơ phải đảm bảo quốc phòng-an ninh, giữ vững chủ quyền lãnh thổ; duy trì thường xuyên công tác tuần tra, kiểm soát; các lực lượng tăng cường bám sát cơ sở, gần dân, sát dân, nắm chắc tình hình, tuyệt đối không để bị động, bất ngờ trước mọi tình huống; chú trọng công tác phòng ngừa từ sớm, từ xa.

Đẩy mạnh quan hệ hữu nghị, giao lưu với các xã giáp biên của Campuchia; kịp thời giải quyết các vụ việc phát sinh, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển. Đồng thời, tiếp tục xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; tăng cường học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng; làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng.

"Ngay sau Đại hội, tôi đề nghị Ban Chấp hành khóa mới khẩn trương xây dựng quy chế làm việc, chương trình hành động, ban hành các nghị quyết chuyên đề cụ thể hóa các khâu đột phá; đặc biệt cần có giải pháp, biện pháp cụ thể, chi tiết đối với từng hạn chế, khó khăn đã chỉ ra; phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm để nhanh chóng tổ chức, quán triệt và triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội, sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống”- đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh.

Dịp này, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng đã tặng quà cho Đảng bộ xã Ia Mơ và Đảng bộ xã Ia Khươl, mỗi đơn vị 10 bộ máy tính.

Đại hội đã thông báo các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ xã, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy; Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã Ia Mơ nhiệm kỳ 2025-2030. Theo đó, 17 đồng chí được chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ xã; đồng chí Trương Công Tấn được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã.