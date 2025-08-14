Đại hội Đảng bộ xã Kông Bơ La thông qua 18 chỉ tiêu chủ yếu nhiệm kỳ 2025-2030

(GLO)- Ngày 13-8, Đại hội Đảng bộ xã Kông Bơ La lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, đã diễn ra trọng thể với sự tham dự của 155 đại biểu đại diện cho 715 đảng viên của 37 tổ chức Đảng trực thuộc Đảng bộ xã.

Dự đại hội có các đồng chí: Phạm Thị Tố Hải-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nội vụ; Hà Sơn Nhin-nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai; nguyên lãnh đạo huyện Kbang (cũ) qua các thời kỳ; cùng đại diện Thường trực Đảng ủy các xã: Kbang, Tơ Tung, Sơn Lang, Đak Rong và Krong.

Quang cảnh Đại hội. Ảnh: H.N

Xã Kông Bơ La được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 xã: Đông, Nghĩa An và Kông Bơ La (cũ). Nhiệm kỳ qua, 3 xã đã thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu chủ yếu đề ra, với sự phát triển toàn diện trên các lĩnh vực; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng lên.

Đại hội đã thông qua 18 chỉ tiêu chủ yếu của nhiệm kỳ 2025-2030. Trong đó, phấn đấu hằng năm có 90% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt từ 90% trở lên; tỷ lệ kết nạp đảng viên mới đạt 3% tổng số đảng viên của Đảng bộ; tốc độ tăng giá trị sản phẩm bình quân hằng năm là 7,8%; tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm 1,07%/năm…

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Giám đốc Sở Nội vụ Phạm Thị Tố Hải đề nghị Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Kông Bơ La phát huy tinh thần đoàn kết; nỗ lực phấn đấu với quyết tâm chính trị cao nhất; kịp thời nắm bắt thời cơ, tiềm năng để xây dựng địa phương phát triển nhanh và bền vững.

Cùng với đó, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy dân chủ, giữ vững kỷ cương; đẩy mạnh chuyển đổi số; vận dụng sáng tạo các nghị quyết của Trung ương, của tỉnh để tạo động lực cho xã vươn mình trong kỷ nguyên mới.

Đại hội đã công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư; Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã Kông Bơ La nhiệm kỳ 2025-2030. Theo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ xã gồm 20 đồng chí; đồng chí Nguyễn Văn Dũng được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã.