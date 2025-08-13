Xã Kông Chro cần thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông-lâm nghiệp và du lịch nông thôn

Danh mục
THÚY NGỌ
(GLO)- Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Kông Chro lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 vào sáng 13-8, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Nguyễn Thị Phong Vũ đề nghị xã cần tập trung thu hút doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông-lâm nghiệp và du lịch nông thôn.

Tham dự Đại hội có đại diện lãnh đạo các cơ quan của tỉnh và 160 đại biểu đại diện cho gần 900 đảng viên của 37 tổ chức Đảng trực thuộc.

Xã Kông Chro được thành lập trên cơ sở sáp nhập thị trấn Kông Chro (cũ) và 2 xã Yang Trung, Yang Nam.

Trong nhiệm kỳ qua, với tinh thần đoàn kết, thống nhất, 3 xã, thị trấn đã phát huy truyền thống cách mạng, khắc phục khó khăn, đạt được nhiều thành tựu quan trọng.

Kinh tế tiếp tục phát triển, tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt 30,55 tỷ đồng, tăng 29,51% so với chỉ tiêu. Các ngành nông, lâm, thủy sản, công nghiệp và xây dựng, dịch vụ tiếp tục phát triển.

Hiện trên địa bàn xã có 14 trụ tuabin gió thuộc 2 dự án điện gió với tổng công suất 68 MW, 22 hệ thống điện mặt trời mái nhà với tổng công suất 550,32 kWp, 3 nhà máy thủy điện với tổng công suất 42 MW, đóng góp lớn vào tăng trưởng kinh tế của xã.

Văn hóa-xã hội, công tác xây dựng Đảng chuyển biến tích cực, hệ thống chính trị được củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động; quốc phòng-an ninh được giữ vững.

Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển”, Đảng bộ xã Kông Chro đề ra một số chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2030 là: tốc độ tăng giá trị sản phẩm đạt 8,7%, doanh thu bán lẻ hàng hóa và dịch vụ 532,88 tỷ đồng, giảm tỷ lệ hộ nghèo đa chiều từ 3,74%/năm trở lên, tạo việc làm mới cho 2.412 người, tỷ lệ dân cư nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh 98,5%, tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ hằng năm đạt trên 90%, tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt trên 90%...

dong-chi-nguyen-thi-phong-vu-uy-vien-ban-thuong-vu-tinh-uy-truong-ban-ban-tuyen-giao-va-dan-van-tinh-uy-gia-lai-phat-bieu-chi-dao-dai-hoi-ha-chi.jpg
Đồng chí Nguyễn Thị Phong Vũ-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo Đại hội. Ảnh: Thúy Ngọ

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Nguyễn Thị Phong Vũ đề nghị Đảng ủy xã Kông Chro nhanh chóng xây dựng các chương trình, kế hoạch để triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội. Tập trung xây dựng Đảng bộ vững mạnh, bảo đảm sự đoàn kết, thống nhất về ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ; nâng cao hiệu lực và hiệu quả hoạt động của chính quyền.

Đồng thời, chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ vững mạnh, đổi mới mô hình từ quản lý sang chính quyền kiến tạo và phục vụ người dân, doanh nghiệp. Phát huy lợi thế, tiềm năng để đẩy mạnh phát triển kinh tế theo hướng bền vững, thu hút doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông-lâm nghiệp và du lịch nông thôn; triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào bình dân học vụ số.

Tiếp tục chăm lo phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế; bảo đảm an sinh xã hội; thực hiện có hiệu quả chương trình giảm nghèo; hướng dẫn người dân thay đổi nếp nghĩ cách làm để thoát nghèo bền vững. Xây dựng, củng cố thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và xây dựng khu vực phòng thủ xã vững mạnh.

dong-chi-nguyen-thi-phong-vu-uy-vien-ban-thuong-vu-tinh-uy-truong-ban-ban-tuyen-giao-va-dan-van-tinh-uy-gia-lai-tang-hoa-chuc-mung-ban-chap-hanh-dang-uy-xa-kong-chro.jpg
Đồng chí Nguyễn Thị Phong Vũ tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng ủy xã Kông Chro. Ảnh: Thúy Ngọ

Đại hội đã công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm Đảng ủy xã Kông Chro nhiệm kỳ 2025-2030. Theo đó, Ban Chấp hành gồm 23 đồng chí. Đồng chí Võ Nguyên Nam được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã.

