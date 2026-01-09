Bầu cử và vai trò quyết định của nhân dân

(GLO)- Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, ngày hội lớn của toàn dân - nơi quyền làm chủ của nhân dân được thể hiện trực tiếp, tập trung và rõ nét nhất.

Xuyên suốt tiến trình cách mạng Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng, mọi thắng lợi đều bắt nguồn từ việc khơi dậy, phát huy và quy tụ sức mạnh to lớn của nhân dân.

Cuộc bầu cử các cấp cũng không nằm ngoài quy luật đó: Thành công của bầu cử phụ thuộc quyết định vào việc phát huy đầy đủ vai trò, trách nhiệm và quyền làm chủ của nhân dân.

Chủ thể quyền lực, nền tảng quyết định chất lượng bầu cử

Trục tư tưởng xuyên suốt của bầu cử là khẳng định và hiện thực hóa quyền lực thuộc về nhân dân; từ nhận thức, niềm tin đến hành động và trách nhiệm công dân; từ tổ chức bầu cử đúng pháp luật đến chất lượng của bộ máy dân cử được lựa chọn.

Ủy ban bầu cử xã Tuy Phước tổ chức hội nghị triển khai công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031. Ảnh: M.Miên

Mỗi lá phiếu của cử tri không chỉ là sự lựa chọn người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của mình, mà còn là sự gửi gắm niềm tin, trách nhiệm và kỳ vọng đối với bộ máy nhà nước các cấp.

Vì vậy, phát huy sức mạnh nhân dân trong bầu cử chính là phát huy quyền làm chủ, tinh thần trách nhiệm và ý thức công dân của mỗi người dân đối với vận mệnh của đất nước và địa phương.

Khi nhân dân hiểu rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử; nắm vững quyền và nghĩa vụ của mình; tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước và mục tiêu phát triển của đất nước, bầu cử sẽ thực sự trở thành ngày hội đoàn kết, thống nhất, phát huy trí tuệ và trách nhiệm của toàn dân.

Ngược lại, nếu nhận thức mơ hồ, thiếu thông tin hoặc bị tác động bởi những luận điệu sai trái, thù địch, quyền làm chủ của nhân dân sẽ bị suy giảm, ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng và uy tín của cuộc bầu cử.

Chính vì vậy, công tác tuyên truyền, vận động bầu cử giữ vai trò đặc biệt quan trọng, đi trước một bước, bảo đảm mọi tầng lớp nhân dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa, yêu cầu của bầu cử; nắm vững tiêu chuẩn đại biểu; hiểu rõ quy trình hiệp thương, giới thiệu người ứng cử; đồng thời, nhận diện rõ âm mưu, thủ đoạn xuyên tạc, phá hoại bầu cử của các thế lực thù địch.

Tuyên truyền không chỉ là cung cấp thông tin một chiều, mà phải tạo được sự trao đổi, đối thoại, lắng nghe ý kiến nhân dân, qua đó củng cố niềm tin và sự đồng thuận trong xã hội.

Sức mạnh nhân dân còn được thể hiện sinh động ở sự tham gia tích cực, tự giác và trách nhiệm của cử tri. Tỷ lệ cử tri đi bầu cao, không khí bầu cử nghiêm túc, đúng pháp luật là thước đo quan trọng của việc phát huy dân chủ.

Mỗi cử tri, bằng sự cân nhắc kỹ lưỡng và lựa chọn sáng suốt, đã trực tiếp góp phần nâng cao chất lượng của Quốc hội và HĐND các cấp, bảo đảm các cơ quan này thực sự đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền lợi chính đáng của nhân dân.

Phát huy sức mạnh nhân dân

Để nhân dân thực sự phát huy vai trò quyết định, việc lựa chọn và giới thiệu người ứng cử phải được tiến hành dân chủ, công khai, minh bạch, đúng quy trình và tiêu chuẩn.

Nhân dân không chỉ là người đi bầu, mà còn tham gia trực tiếp vào quá trình giám sát, nhận xét và đóng góp ý kiến đối với người ứng cử.

Những ý kiến tâm huyết, thẳng thắn của cử tri tại nơi cư trú và nơi công tác là cơ sở quan trọng để sàng lọc, lựa chọn những người đủ đức, đủ tài, đủ uy tín tham gia cơ quan dân cử.

Khi nhân dân được tham gia thực chất vào các khâu của bầu cử, niềm tin và trách nhiệm đối với kết quả bầu cử sẽ được củng cố vững chắc.

Trước và trong cuộc bầu cử, phát huy sức mạnh nhân dân còn gắn liền với nhiệm vụ đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Các thế lực thù địch luôn lợi dụng vấn đề dân chủ, nhân quyền, bầu cử để xuyên tạc, kích động, gây chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Xây dựng và phát huy sức mạnh nhân dân chính là tạo dựng “lá chắn” vững chắc từ cơ sở, để mỗi người dân trở thành chủ thể bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ tính dân chủ, nghiêm minh và đúng đắn của cuộc bầu cử.

Trong quá trình đó, vai trò nêu gương và trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Cán bộ, đảng viên phải gương mẫu trong chấp hành pháp luật về bầu cử; gần dân, trọng dân, lắng nghe và giải quyết kịp thời những kiến nghị, băn khoăn chính đáng của cử tri.

Khi hệ thống chính trị thể hiện rõ sự nghiêm túc, minh bạch và trách nhiệm, niềm tin của nhân dân sẽ được củng cố, tạo động lực cho sự tham gia tích cực, tự giác của toàn xã hội.

Phát huy sức mạnh nhân dân trong bầu cử không chỉ nhằm bảo đảm thành công về mặt tổ chức, mà quan trọng hơn là góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân.

Mỗi cuộc bầu cử thành công là một lần dân chủ được củng cố, khối đại đoàn kết toàn dân tộc được tăng cường, niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước được bồi đắp vững chắc hơn.

Cuộc bầu cử Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp đang đến gần, yêu cầu đặt ra là tiếp tục đổi mới công tác bầu cử theo hướng thực chất hơn, dân chủ hơn, hiện đại hơn, lấy sự hài lòng và niềm tin của nhân dân làm thước đo.

Chỉ khi sức mạnh nhân dân được phát huy đầy đủ, đúng hướng và bền vững, cuộc bầu cử các cấp mới thực sự trở thành ngày hội của toàn dân, đóng góp thiết thực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.