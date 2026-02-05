Sôi nổi các hoạt động chào mừng thành công Đại hội XIV của Đảng

(GLO)- Trong không khí hân hoan chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực đã diễn ra sôi nổi trên địa bàn tỉnh Gia Lai, góp phần lan tỏa niềm tin, khơi dậy khí thế thi đua và kỳ vọng của nhân dân vào nhiệm kỳ mới.

Đông đảo người dân thưởng thức chương trình nghệ thuật “Mừng Đảng quang vinh - Mừng Xuân Bính Ngọ 2026”. Ảnh: Minh Chí

Sắc màu văn hóa - thể thao lan tỏa niềm tin mới

Tại nhiều xã, phường trong tỉnh, khí thế chào mừng thành công Đại hội XIV của Đảng được thể hiện sinh động qua các chương trình văn nghệ và hoạt động thể thao quần chúng. Nổi bật là chương trình “Mừng Đảng quang vinh - Mừng Xuân Bính Ngọ 2026” tại phường Pleiku, thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân tham dự.

Những tiết mục ca múa nhạc ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương, đất nước được dàn dựng công phu, tạo nên không gian nghệ thuật rộn ràng, ấm áp, lan tỏa không khí phấn khởi đầu Xuân. Xen kẽ giữa các tiết mục là nội dung tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; kỷ niệm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin của nhân dân.

Các tiết mục do hội viên Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, đoàn viên thanh niên và các hạt nhân văn nghệ cơ sở phường Pleiku biểu diễn, để lại nhiều cảm xúc tốt đẹp trong lòng khán giả.

Tiết mục văn nghệ đặc sắc ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương đất nước. Ảnh: Minh Chí

Ông Trần Minh Hải (tổ 14, phường Diên Hồng) chia sẻ: “Nội dung chương trình rất ý nghĩa, giúp người dân cảm nhận được không khí đoàn kết, phấn khởi lan tỏa khắp nơi”.

Bà Lê Thị Phương Thủy - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Pleiku - cho biết: “Chương trình năm nay được chuẩn bị kỹ lưỡng, không chỉ tạo điểm nhấn văn hóa mà còn lan tỏa tinh thần Đại hội XIV đến từng người dân. Thành công của Đại hội XIV đã tạo khí thế mới trong nhân dân. Cùng với hoạt động văn hóa, địa phương đã trao hàng trăm phần quà Tết cho các hộ nghèo, cận nghèo, góp phần mang đến một mùa Xuân ấm áp, nghĩa tình”.

Không khí phấn khởi lan tỏa tại phường Thống Nhất với giải Bóng bàn truyền thống năm 2026. Dù là sân chơi phong trào, nhưng chất lượng chuyên môn và tinh thần thi đấu của các vận động viên đã tạo nên một giải đấu đầy sôi động.

Các tay vợt thi đấu tập trung, giằng co từng điểm số. Ảnh: Minh Chí

Ông Hoàng Duy Hồ - Bí thư Chi bộ, Tổ trưởng tổ dân phố 4 Đống Đa - phấn khởi cho biết: “Giải đấu năm nay thu hút đông đảo vận động viên ở các tổ dân phố, lực lượng vũ trang và doanh nghiệp tham gia, tạo nên không khí thi đua rất sôi nổi. Nhiều vận động viên trẻ thi đấu tự tin, kỹ thuật tiến bộ rõ rệt, còn các vận động viên lớn tuổi thì giữ tinh thần thể thao rất đẹp.

Đây không chỉ là dịp rèn luyện sức khỏe mà còn là cơ hội để bà con gặp gỡ, gắn kết và cùng nhau chia sẻ niềm vui trước thành công của Đại hội XIV của Đảng. Tinh thần phấn khởi ấy thể hiện qua từng trận đấu và sự cổ vũ nhiệt tình của người dân”.

Theo bà Nguyễn Thị Nga - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Thống Nhất, các hoạt động văn hóa - thể thao trong dịp này đã tạo hiệu ứng lan tỏa rõ rệt trong cộng đồng. Bà cho biết: “Các hoạt động, từ giải bóng bàn, các chương trình giao lưu văn nghệ cho đến công tác chăm lo Tết cho người nghèo đều nhận được sự chung tay của các tổ chức, đoàn thể và nhân dân.

Qua các phong trào cụ thể, gần gũi, tinh thần đại đoàn kết toàn dân được tăng cường, người dân thêm gắn bó, trách nhiệm hơn với các hoạt động tại địa phương. Đây cũng là nền tảng quan trọng để phường Thống Nhất triển khai hiệu quả các nhiệm vụ trong năm mới theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng”.

Bồi đắp lý tưởng cho tuổi trẻ

Trong chuỗi sự kiện chào mừng Đại hội lần thứ XIV của Đảng, các hoạt động giáo dục truyền thống là điểm nhấn. Đoàn Thanh niên các xã, phường Pleiku, Diên Hồng, Thống Nhất, Hội Phú, An Phú, Biển Hồ vừa phối hợp tổ chức Lễ dâng hoa, dâng hương tại Bảo tàng Pleiku nhằm tri ân các anh hùng, liệt sĩ và ôn lại truyền thống đấu tranh cách mạng của quê hương.

Tại đây, câu chuyện của ông Trần Chín - cựu tù chính trị Côn Đảo - về những năm tháng kiên trung trong lao tù đã để lại nhiều xúc động, giúp thế hệ trẻ hiểu sâu sắc hơn giá trị của độc lập, tự do hôm nay.

Câu chuyện của ông Trần Chín về những năm tháng kiên trung trong lao tù để lại nhiều xúc động cho thế hệ trẻ. Ảnh: Minh Chí

Chị Trần Thị Hoài Thương - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, Bí thư Đoàn xã Biển Hồ - xúc động chia sẻ: “Những hoạt động giáo dục truyền thống luôn mang lại cho tôi cảm xúc rất đặc biệt. Được nghe bác Trần Chín kể về những tháng ngày giữ vững khí tiết giữa chốn lao tù, tôi thực sự nghẹn lại. Tôi thấy rõ trong ánh mắt các bạn đoàn viên sự xúc động, sự tự hào và cả những phút lặng đi để suy ngẫm.

Những câu chuyện ấy không chỉ nhắc chúng tôi về lịch sử, mà còn thôi thúc mỗi đoàn viên phải sống trách nhiệm hơn, cống hiến nhiều hơn. Tôi tin rằng, sau buổi sinh hoạt đầy ý nghĩa này, tinh thần của Đại hội XIV của Đảng sẽ được lan tỏa mạnh mẽ hơn trong tuổi trẻ bằng hành động, bằng khát vọng xây dựng quê hương ngày càng phát triển”.

Tại xã Đức Cơ, hành trình về nguồn của đoàn viên, thanh niên đến Nghĩa trang Liệt sĩ Đức Cơ, Di tích Cây đa làng Ghè, Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh… đã góp phần giáo dục truyền thống, bồi đắp niềm tự hào dân tộc và trách nhiệm với Tổ quốc. Dịp này, nhiều phần quà tri ân người có công cũng được trao tặng, thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn”.

Tại Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh, không khí Xuân cũng rộn ràng với nhiều hoạt động trải nghiệm như trang trí cây lộc, làm mâm ngũ quả, tìm hiểu kỹ năng an toàn mạng… Dịp này, 125 suất quà Tết đã được trao cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, góp phần lan tỏa tinh thần nhân ái và không khí phấn khởi sau thành công của Đại hội XIV của Đảng.

Học sinh hào hứng tham gia hội thi trang trí mâm ngũ quả. Ảnh: ĐVCC

Chuỗi hoạt động chào mừng thành công Đại hội XIV của Đảng đã cho thấy khí thế thi đua đang lan tỏa mạnh mẽ ở Gia Lai. Không chỉ tạo nên những sân chơi văn hóa - thể thao phong phú, các hoạt động còn khơi dậy lý tưởng, củng cố niềm tin và bồi đắp khát vọng cống hiến trong nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, góp phần đưa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng từng bước đi vào cuộc sống.