Thông báo nhanh kết quả Đại hội XIV của Đảng

(GLO)- Ngày 28-1, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tổ chức hội nghị Báo cáo viên Trung ương tháng 1 - 2026, thông báo nhanh kết quả Đại hội XIV của Đảng và định hướng tuyên truyền, cung cấp thông tin thời sự quan trọng.

Đồng chí Phạm Tất Thắng - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương dự và chủ trì hội nghị. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến hơn 3.600 điểm cầu, với hơn 260.000 đại biểu tham dự trên cả nước.

Dự hội nghị tại điểm cầu Hội trường Tỉnh ủy Gia Lai có các đồng chí: Rah Lan Chung - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Châu Ngọc Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Tỉnh Gia Lai có 140 điểm cầu tại một số đơn vị, địa phương với hơn 10.800 đại biểu tham dự.

a602e89abefa30a469eb.jpg
Đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Hội trường Tỉnh ủy Gia Lai. Ảnh: Trần Dung

Tại hội nghị, lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng đã thông báo nhanh kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Đây là sự kiện chính trị đặc biệt trọng đại của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, là dấu mốc mở ra chặng đường phát triển mới của đất nước trong bối cảnh, cục diện và mục tiêu mới.

Đại hội diễn ra từ ngày 19 - 23/1 tại Thủ đô Hà Nội, với sự tham dự của 1.586 đại biểu, đại diện cho hơn 5,6 triệu đảng viên trong toàn Đảng. Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển”, sau 5 ngày làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, khoa học, Đại hội đã thành công rất tốt đẹp.

Đại hội xác định mục tiêu tổng quát là giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phát triển nhanh và bền vững đất nước; nâng cao đời sống nhân dân; tự chủ chiến lược, tự cường, tự tin, tiến mạnh trong kỷ nguyên mới của dân tộc; phấn đấu đến năm 2045, Việt Nam trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Đồng thời, Đại hội đề ra 3 đột phá chiến lược gồm: Đột phá về thể chế và tổ chức thực thi; đột phá về phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao gắn với khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; đột phá về xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại.

hoi-nghi-bao-cao-vien-trung-uong-tai-diem-cau-gia-lai.jpg
Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Hội trường Tỉnh ủy Gia Lai. Ảnh: Trần Dung

Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm cao, Đại hội đã bầu 180 ủy viên chính thức và 20 ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đã bầu 19 ủy viên Bộ Chính trị. Đồng chí Tô Lâm - Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII được Ban Chấp hành Trung ương Đảng bầu làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Sau phần thông báo nhanh kết quả Đại hội XIV, lãnh đạo Bộ Ngoại giao đã thông tin chuyên đề “Tổng quan tình hình thế giới và hoạt động đối ngoại, ngoại giao của Đảng, Nhà nước năm 2025; dự báo tình hình thế giới và phương hướng, nhiệm vụ công tác đối ngoại, ngoại giao năm 2026”.

Phát biểu định hướng tuyên truyền và kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Tất Thắng - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương nhấn mạnh: Đại hội XIV của Đảng đã thành công trên mọi phương diện bởi được lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, kịp thời, chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng về mọi mặt, từ công tác chuẩn bị nhân sự, dự thảo văn kiện đến các khâu tổ chức bảo đảm an toàn tuyệt đối, khoa học và hiệu quả.

Đồng chí Phạm Tất Thắng đề nghị đội ngũ báo cáo viên các cấp tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng kết quả Đại hội XIV của Đảng. Việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng phải được tiến hành ngay, đồng bộ, thường xuyên, phong phú, sinh động, kết hợp hài hoà giữa phương thức truyền thống với phát huy hiệu quả các ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số. Kết hợp tự nghiên cứu với nghe phổ biến, đổi mới mạnh mẽ tư duy từ “học tập, quán triệt” sang “hiểu sâu - hành động đúng - làm đến cùng” trong từng bước triển khai.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp làm việc với đoàn công tác Ngân hàng Tái thiết Đức

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp làm việc với đại diện Ngân hàng Tái thiết Đức

Thời sự

(GLO)- Chiều 26-1, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Dương Mah Tiệp đã chủ trì buổi làm việc với đoàn công tác Ngân hàng Tái thiết Đức (KfW) về Dự án “Bảo vệ, phục hồi và phát triển rừng bền vững ở Tây Nguyên - tỉnh Gia Lai”, sử dụng vốn vay và vốn ODA không hoàn lại của Chính phủ Đức.

Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật được thực hiện toàn diện, hiệu quả, sát thực tiễn.

Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật được thực hiện toàn diện, hiệu quả, sát thực tiễn

Thời sự

(GLO)- Chiều 20-1, Quân khu 5 tổ chức hội nghị tổng kết công tác phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) và Đề án “Phát huy vai trò của lực lượng Quân đội nhân dân tham gia công tác PBGDPL, vận động nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở giai đoạn 2021 - 2027” (Đề án 1371) năm 2025.

“Ý Đảng, lòng dân” hướng về Đại hội XIV của Đảng.

“Ý Đảng, lòng dân” hướng về Đại hội XIV của Đảng

Thời sự

(GLO)- Hướng về Đại hội XIV của Đảng, tinh thần “ý Đảng, lòng dân” được thể hiện rõ nét khi cán bộ, nhân dân, thế hệ trẻ và lực lượng vũ trang trong tỉnh đồng lòng theo dõi lễ khai mạc và gửi gắm niềm tin vào những quyết sách quan trọng cho chặng đường phát triển mới của đất nước.

TRUYỀN HÌNH TRỰC TIẾP: LỄ KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIV CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

LIVE TRUYỀN HÌNH TRỰC TIẾP: LỄ KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIV CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Thời sự

(GLO)- Sáng nay (20-1), tại Thủ đô Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam chính thức khai mạc. Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai tiếp sóng truyền hình trực tiếp buổi lễ, trân trọng mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.

Kỳ vọng các quyết sách chiến lược từ Đại hội Đảng lần thứ XIV để phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc

Kỳ vọng các quyết sách chiến lược từ Đại hội XIV của Đảng để phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc

Thời sự

(GLO)- Hôm nay (19-1), Đại hội XIV của Đảng chính thức diễn ra. Lãnh đạo các sở, ngành và lực lượng vũ trang Gia Lai bày tỏ kỳ vọng Đại hội sẽ đề ra những định hướng chiến lược phù hợp với bối cảnh mới, khơi dậy tinh thần đổi mới, sáng tạo và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. 

Đoàn công tác Ủy ban bầu cử tỉnh Gia Lai kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp tại 4 xã khu vực biên giới ngày 17-1

Chuẩn bị chu đáo công tác bầu cử tại các xã biên giới

Thời sự

(GLO)- Ngày 17-1, đoàn công tác do Đại tá Trần Tiến Hải - Tỉnh ủy viên, Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh kiêm Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai, Ủy viên Ủy ban bầu cử tỉnh làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại 4 xã khu vực biên giới gồm: Ia Púch, Ia Pia, Ia Lâu và Ia Mơ.

