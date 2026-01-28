(GLO)- Ngày 28-1, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tổ chức hội nghị Báo cáo viên Trung ương tháng 1 - 2026, thông báo nhanh kết quả Đại hội XIV của Đảng và định hướng tuyên truyền, cung cấp thông tin thời sự quan trọng.

Đồng chí Phạm Tất Thắng - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương dự và chủ trì hội nghị. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến hơn 3.600 điểm cầu, với hơn 260.000 đại biểu tham dự trên cả nước.

Dự hội nghị tại điểm cầu Hội trường Tỉnh ủy Gia Lai có các đồng chí: Rah Lan Chung - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Châu Ngọc Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Tỉnh Gia Lai có 140 điểm cầu tại một số đơn vị, địa phương với hơn 10.800 đại biểu tham dự.

Đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Hội trường Tỉnh ủy Gia Lai. Ảnh: Trần Dung

Tại hội nghị, lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng đã thông báo nhanh kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Đây là sự kiện chính trị đặc biệt trọng đại của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, là dấu mốc mở ra chặng đường phát triển mới của đất nước trong bối cảnh, cục diện và mục tiêu mới.

Đại hội diễn ra từ ngày 19 - 23/1 tại Thủ đô Hà Nội, với sự tham dự của 1.586 đại biểu, đại diện cho hơn 5,6 triệu đảng viên trong toàn Đảng. Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển”, sau 5 ngày làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, khoa học, Đại hội đã thành công rất tốt đẹp.

Đại hội xác định mục tiêu tổng quát là giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phát triển nhanh và bền vững đất nước; nâng cao đời sống nhân dân; tự chủ chiến lược, tự cường, tự tin, tiến mạnh trong kỷ nguyên mới của dân tộc; phấn đấu đến năm 2045, Việt Nam trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Đồng thời, Đại hội đề ra 3 đột phá chiến lược gồm: Đột phá về thể chế và tổ chức thực thi; đột phá về phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao gắn với khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; đột phá về xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Hội trường Tỉnh ủy Gia Lai. Ảnh: Trần Dung

Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm cao, Đại hội đã bầu 180 ủy viên chính thức và 20 ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đã bầu 19 ủy viên Bộ Chính trị. Đồng chí Tô Lâm - Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII được Ban Chấp hành Trung ương Đảng bầu làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Sau phần thông báo nhanh kết quả Đại hội XIV, lãnh đạo Bộ Ngoại giao đã thông tin chuyên đề “Tổng quan tình hình thế giới và hoạt động đối ngoại, ngoại giao của Đảng, Nhà nước năm 2025; dự báo tình hình thế giới và phương hướng, nhiệm vụ công tác đối ngoại, ngoại giao năm 2026”.

Phát biểu định hướng tuyên truyền và kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Tất Thắng - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương nhấn mạnh: Đại hội XIV của Đảng đã thành công trên mọi phương diện bởi được lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, kịp thời, chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng về mọi mặt, từ công tác chuẩn bị nhân sự, dự thảo văn kiện đến các khâu tổ chức bảo đảm an toàn tuyệt đối, khoa học và hiệu quả.

Đồng chí Phạm Tất Thắng đề nghị đội ngũ báo cáo viên các cấp tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng kết quả Đại hội XIV của Đảng. Việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng phải được tiến hành ngay, đồng bộ, thường xuyên, phong phú, sinh động, kết hợp hài hoà giữa phương thức truyền thống với phát huy hiệu quả các ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số. Kết hợp tự nghiên cứu với nghe phổ biến, đổi mới mạnh mẽ tư duy từ “học tập, quán triệt” sang “hiểu sâu - hành động đúng - làm đến cùng” trong từng bước triển khai.