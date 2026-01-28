Gia Lai: Tết sẻ chia - Đồng hành cùng thanh niên công nhân

(GLO)- Ngày 27-1, tại Công ty Cổ phần Tingco Bình Định (Khu Công nghiệp Nhơn Hội - khu A), Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Gia Lai tổ chức chương trình “Tết sẻ chia - Đồng hành cùng thanh niên công nhân” năm 2026.

Tặng quà cho thanh niên công nhân tại chương trình. Ảnh: D.L

Tại chương trình, Ban Tổ chức đã trao 100 suất quà (500 nghìn đồng/suất, gồm hiện vật trị giá 300 nghìn đồng và 200 nghìn đồng tiền mặt) cho thanh niên công nhân đang làm việc tại các doanh nghiệp ở Khu Công nghiệp Nhơn Hội, gồm: 30 công nhân Công ty Cổ phần Tingco Bình Định, 20 công nhân Công ty TNHH Mãi Tín Bình Định, 20 công nhân Công ty TNHH Thủy sản An Hải, 30 công nhân Công ty TNHH B&D Lingerie Việt Nam.

Chương trình được tổ chức nhằm chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và động viên thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn trước thềm Tết Nguyên đán 2026.