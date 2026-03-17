Tỉnh đoàn Gia Lai tuyên truyền về phòng-chống ma túy cho học sinh các xã biên giới

(GLO)- Ngày 16-3, Tỉnh đoàn Gia Lai tổ chức tuyên truyền về phòng - chống ma túy và giảm thiểu tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống cho học sinh xã Ia Púch và xã Ia Mơ.

Chương trình được tổ chức tại Trường Tiểu học và THCS Phù Đổng (xã Ia Púch) và Nhà Văn hóa xã Ia Mơ.

Chương trình tuyên truyền về phòng, chống ma túy được tổ chức tại xã Ia Púch. Ảnh: ĐVCC

Tại đây, các báo cáo viên đã phổ biến cho hơn 500 học sinh những kiến thức cơ bản về nhận diện một số loại ma túy thường gặp; tác hại của ma túy đối với sức khỏe, tinh thần của người sử dụng. Đồng thời, báo cáo viên còn cung cấp thông tin về các phương thức, thủ đoạn mà các đối tượng thường sử dụng để lôi kéo học sinh tham gia sử dụng trái phép chất ma túy.

Ngoài nội dung phòng - chống ma túy, Ban tổ chức cũng lồng ghép tuyên truyền về tác hại và những hệ lụy của tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, giúp học sinh nâng cao nhận thức và xây dựng lối sống lành mạnh.

Ban tổ chức tặng quà cho đoàn viên thanh niên xã Ia Mơ. Ảnh: ĐVCC

Dịp này, Ban tổ chức đã trao tặng 30 suất quà cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Ia Púch và Ia Mơ.

Được biết, từ ngày 17-3 đến 19-3, Tỉnh đoàn Gia Lai tiếp tục tổ chức chương trình tuyên truyền về phòng-chống ma túy cho học sinh ở các xã biên giới: Ia O, Ia Chía, Ia Pnôn, Ia Dom.