Tỉnh đoàn Gia Lai dâng hoa kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

(GLO)- Nhân kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026), sáng 18-5, Tỉnh đoàn Gia Lai tổ chức Lễ dâng hoa tại Tượng đài Nguyễn Sinh Sắc - Nguyễn Tất Thành (phường Quy Nhơn) với sự tham gia của khoảng 1.000 đoàn viên, thanh niên.

Quang cảnh lễ dâng hoa tại Tượng đài Nguyễn Sinh Sắc - Nguyễn Tất Thành. Ảnh: Bình Dương

Trong không khí trang nghiêm, các đoàn viên, thanh niên đã thành kính dâng lên Bác những bông hoa tươi thắm, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới.

Lúc sinh thời, Người luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến thế hệ trẻ và công tác chăm lo, bồi dưỡng, phát huy vai trò thanh niên.

Đoàn viên, thanh niên thành kính dâng lên Bác những bông hoa tươi thắm. Ảnh: Bình Dương

Khắc ghi lời dạy của Bác, thời gian qua, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đã đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng nhiều hình thức thiết thực, phù hợp.

Trong đó, chú trọng tổ chức học tập, quán triệt Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị; tổ chức Hội thi “Ánh sáng soi đường” tìm hiểu chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; các hoạt động sinh hoạt chi đoàn, hội thi kể chuyện về Bác, chương trình văn hóa văn nghệ ca ngợi Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Lễ chào cờ tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành (phường Quy Nhơn). Ảnh: Bình Dương

Thông qua các phong trào và hoạt động của Đoàn, tuổi trẻ Gia Lai tiếp tục phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện; tích cực thi đua học tập, lao động, rèn luyện theo gương Bác; góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Lễ dâng hoa tại Tượng đài Bác Hồ với các dân tộc Tây Nguyên (phường Pleiku). Ảnh: ĐVCC

Trong sáng nay, Tỉnh đoàn Gia Lai cũng đồng thời tổ chức dâng hoa tại Tượng đài Bác Hồ với các dân tộc Tây Nguyên tại Quảng trường Đại Đoàn Kết (phường Pleiku) và tiến hành Lễ chào cờ tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành (phường Quy Nhơn), Quảng trường Đại Đoàn Kết (phường Pleiku) nhân kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

(GLO)- Ngày 8-5, Đoàn xã Phú Túc (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Hội Khuyến học xã và 2 nhà hảo tâm Alê H’Nhoang, Alex Frei tổ chức chương trình trao tặng học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại điểm Trường Tiểu học Hùng Vương (buôn Ma Giai).

Đoàn UBND tỉnh triển khai chương trình “Áo xanh hành động - phục vụ nhân dân” tại xã Canh Liên

(GLO)- Ngày 9-5, Đoàn UBND tỉnh phối hợp với Đoàn xã Canh Liên, Đoàn Công ty Điện lực Gia Lai, Đoàn Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bình Định, Đoàn Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức chương trình “Áo xanh hành động - phục vụ nhân dân” tại xã Canh Liên.

Trao huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” cho Đại úy Nguyễn Hữu Đạo

(GLO)- Ngày 7-5, thừa ủy quyền của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, anh Đỗ Đức Thanh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn Gia Lai đã trao bằng khen và huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” cho Đại úy Nguyễn Hữu Đạo, đoàn viên Chi đoàn Công an phường An Phú vì có hành động dũng cảm cứu người bị đuối nước.

Đoàn UBND tỉnh Gia Lai trao giải Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết và Cuộc thi ảnh “Tôi yêu Tổ quốc tôi”

(GLO)- Ngày 29-4, Đoàn UBND tỉnh Gia Lai tổ chức lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV và Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030; đồng thời trao giải Cuộc thi ảnh “Tôi yêu Tổ quốc tôi”.

Hơn 200 cán bộ Đoàn, Hội, Đội và đoàn viên thanh niên được tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ

(GLO)- Ngày 24-4, tại hội trường trụ sở Đảng ủy phường Diên Hồng (tỉnh Gia Lai), Đoàn phường Pleiku phối hợp với tổ chức Đoàn các phường Diên Hồng, Thống Nhất, Hội Phú, An Phú và 2 xã Biển Hồ, Gào tổ chức lớp tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đoàn - Hội - Đội năm 2026.

Gần 300 học sinh tham gia diễn đàn chăm sóc sức khỏe tâm thần và phòng, chống bạo lực học đường

(GLO)- Ngày 20-4, Đoàn xã, Hội đồng Đội xã Al Bá (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Công an xã Al Bá và Trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Phan Đăng Lưu tổ chức Diễn đàn truyền thông về chăm sóc sức khỏe tâm thần và phòng, chống bạo lực học đường năm 2026, thu hút gần 300 học sinh tham gia.

“Chiếc xe tri thức” khơi dậy đam mê khoa học cho học sinh Gia Lai

(GLO)- Từ ngày 12-3 đến 17-4, chương trình “Chiếc xe tri thức” do Tỉnh đoàn, Hội đồng Đội tỉnh phối hợp với Trung tâm Khám phá khoa học và Đổi mới sáng tạo (Sở Khoa học và Công nghệ), Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Quy Nhơn tổ chức đã góp phần khơi dậy đam mê khoa học cho học sinh.

Trường THPT Số 1 Tuy Phước đoạt giải nhất “Đường đến thành công - UTC2” tỉnh Gia Lai năm 2026

(GLO)- Chiều 19-4, tại Nhà Văn hóa trung tâm phường Bình Định đã diễn ra vòng chung kết chương trình “Đường đến thành công - UTC2” tỉnh Gia Lai năm 2026 do Phân hiệu Trường Đại học Giao thông Vận tải tại TP. Hồ Chí Minh phối hợp với Đoàn phường Bình Định tổ chức.

