Tỉnh đoàn Gia Lai dâng hoa kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

(GLO)- Nhân kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026), sáng 18-5, Tỉnh đoàn Gia Lai tổ chức Lễ dâng hoa tại Tượng đài Nguyễn Sinh Sắc - Nguyễn Tất Thành (phường Quy Nhơn) với sự tham gia của khoảng 1.000 đoàn viên, thanh niên.

Quang cảnh lễ dâng hoa tại Tượng đài Nguyễn Sinh Sắc - Nguyễn Tất Thành. Ảnh: Bình Dương

Trong không khí trang nghiêm, các đoàn viên, thanh niên đã thành kính dâng lên Bác những bông hoa tươi thắm, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới.

Lúc sinh thời, Người luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến thế hệ trẻ và công tác chăm lo, bồi dưỡng, phát huy vai trò thanh niên.

Đoàn viên, thanh niên thành kính dâng lên Bác những bông hoa tươi thắm. Ảnh: Bình Dương

Khắc ghi lời dạy của Bác, thời gian qua, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đã đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng nhiều hình thức thiết thực, phù hợp.

Trong đó, chú trọng tổ chức học tập, quán triệt Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị; tổ chức Hội thi “Ánh sáng soi đường” tìm hiểu chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; các hoạt động sinh hoạt chi đoàn, hội thi kể chuyện về Bác, chương trình văn hóa văn nghệ ca ngợi Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Lễ chào cờ tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành (phường Quy Nhơn). Ảnh: Bình Dương

Thông qua các phong trào và hoạt động của Đoàn, tuổi trẻ Gia Lai tiếp tục phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện; tích cực thi đua học tập, lao động, rèn luyện theo gương Bác; góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Lễ dâng hoa tại Tượng đài Bác Hồ với các dân tộc Tây Nguyên (phường Pleiku). Ảnh: ĐVCC

Trong sáng nay, Tỉnh đoàn Gia Lai cũng đồng thời tổ chức dâng hoa tại Tượng đài Bác Hồ với các dân tộc Tây Nguyên tại Quảng trường Đại Đoàn Kết (phường Pleiku) và tiến hành Lễ chào cờ tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành (phường Quy Nhơn), Quảng trường Đại Đoàn Kết (phường Pleiku) nhân kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.