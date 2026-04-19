Đoàn xã Tuy Phước kết nghĩa với Đoàn xã Cửu An

ĐỒNG LAI
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Ngày 18-4, Ban Chấp hành Đoàn xã Tuy Phước và Ban Chấp hành Đoàn xã Cửu An (tỉnh Gia Lai) tổ chức lễ kết nghĩa. Tham dự buổi lễ có đại diện lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam hai xã Tuy Phước và Cửu An.

Tại buổi lễ, lãnh đạo hai địa phương đã thông tin về tình hình kinh tế-xã hội, ghi nhận tinh thần chủ động, trách nhiệm của tuổi trẻ; đồng thời giao nhiệm vụ để hai đơn vị tiếp tục phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

img-20260418-192221.jpg
Ban Chấp hành Đoàn xã Tuy Phước và Ban Chấp hành Đoàn xã Cửu An ký giao ước kết nghĩa. Ảnh: Đồng Lai

Theo Quy chế phối hợp kết nghĩa giai đoạn 2025-2030, hai đơn vị thống nhất tăng cường mối quan hệ đoàn kết, gắn bó, hỗ trợ nhau cùng phát triển; phối hợp triển khai hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng, phong trào thanh niên tình nguyện, an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, chuyển đổi số, giao lưu văn hóa-thể thao, xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh.

Trong khuôn khổ chương trình, hai đơn vị đã ký kết quy chế phối hợp và triển khai chương trình “Kết nghĩa sẻ chia-Nâng bước em đến trường-Trao sữa cho thiếu nhi-Tôi yêu Tổ quốc tôi”.

Dịp này, Đoàn xã Tuy Phước trao tặng 40 thùng sữa để Đoàn xã Cửu An triển khai các hoạt động thăm hỏi, quà cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn; tặng 10 suất quà (mỗi suất gồm 200.000 đồng tiền mặt và sữa, vở học sinh) cho học sinh Trường Tiểu học Kim Đồng. Ngoài ra, Đoàn xã Tuy Phước trao tặng Đoàn xã Cửu An 30 lá cờ Tổ quốc.

img-20260418-192451.jpg
Đoàn xã Tuy Phước trao tặng Đoàn xã Cửu An 30 lá cờ Tổ quốc. Ảnh: Đồng Lai

Ngay sau lễ ký kết, nhiều hoạt động ý nghĩa được tổ chức tại xã Cửu An như: trao 89 phần quà cho các hộ khó khăn tại làng Pốt; cắt tóc miễn phí cho người dân và thanh thiếu nhi; hướng dẫn cài đặt VNeID, dịch vụ công trực tuyến, chữ ký số cá nhân và thanh toán không dùng tiền mặt.

qua.jpg
Trao quà cho các hộ khó khăn tại làng Pốt, xã Cửu An. Ảnh: Đồng Lai

Bên cạnh đó, đoàn viên thanh niên hai đơn vị còn tổ chức thu gom rác thải, khơi thông cống rãnh và tuyên truyền nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường; giao lưu thể thao với chủ đề “Chung một sân bóng-Chung một niềm tin” và giao lưu văn nghệ “Giai điệu kết nối-Thanh niên kết nghĩa”, tạo không khí vui tươi, đoàn kết.

Ngày 19-4, chương trình tiếp tục với hoạt động “Hành trình về nguồn-đến với địa chỉ đỏ” tại Di tích lịch sử-văn hóa Miếu Xà với các nội dung dâng hương, sinh hoạt truyền thống và vệ sinh khuôn viên di tích.

null