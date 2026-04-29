Hội đồng Đội phường Thống Nhất tuyên dương 30 đội viên tiêu biểu

(GLO)- Sáng 29-4, tại Trường Tiểu học và THCS Bùi Thị Xuân, Hội đồng Đội phường Thống Nhất (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong (TNTP) Hồ Chí Minh (15/5/1941 - 15/5/2026) và tuyên dương đội viên tiêu biểu trên địa bàn.

Chương trình kỷ niệm diễn ra sôi nổi với nhiều tiết mục văn nghệ do học sinh các liên đội biểu diễn, tạo không khí vui tươi, phấn khởi.

Tại buổi lễ, các đại biểu, giáo viên và đội viên cùng ôn lại truyền thống 85 năm xây dựng, trưởng thành của Đội TNTP Hồ Chí Minh; khẳng định vai trò của tổ chức Đội trong giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thiếu niên, nhi đồng.

Trao quà tri ân cho giáo viên Tổng phụ trách Đội có nhiều đóng góp trong công tác Đội và phong trào thiếu nhi. Ảnh: Minh Chí

Trao học bổng cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Minh Chí

Dịp này, Ban tổ chức đã trao quà tri ân cho 7 giáo viên Tổng phụ trách Đội có nhiều đóng góp trong công tác Đội và phong trào thiếu nhi; đồng thời trao học bổng cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn, nỗ lực vươn lên trong học tập.

Đặc biệt, 30 đội viên tiêu biểu đến từ các liên đội tiểu học và THCS trên địa bàn phường được tuyên dương vì đạt thành tích xuất sắc trong học tập, rèn luyện và tích cực tham gia các hoạt động Đội.

Trao giấy khen cho đội viên tiêu biểu. Ảnh: Minh Chí

Hoạt động góp phần lan tỏa những tấm gương thiếu nhi tiêu biểu, tạo động lực để đội viên tiếp tục thi đua học tập, rèn luyện, xứng đáng là cháu ngoan Bác Hồ.