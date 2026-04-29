Hội đồng Đội phường Thống Nhất tuyên dương 30 đội viên tiêu biểu

MINH CHÍ
(GLO)- Sáng 29-4, tại Trường Tiểu học và THCS Bùi Thị Xuân, Hội đồng Đội phường Thống Nhất (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong (TNTP) Hồ Chí Minh (15/5/1941 - 15/5/2026) và tuyên dương đội viên tiêu biểu trên địa bàn.

Chương trình kỷ niệm diễn ra sôi nổi với nhiều tiết mục văn nghệ do học sinh các liên đội biểu diễn, tạo không khí vui tươi, phấn khởi.

Tại buổi lễ, các đại biểu, giáo viên và đội viên cùng ôn lại truyền thống 85 năm xây dựng, trưởng thành của Đội TNTP Hồ Chí Minh; khẳng định vai trò của tổ chức Đội trong giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thiếu niên, nhi đồng.

Trao quà tri ân cho giáo viên Tổng phụ trách Đội có nhiều đóng góp trong công tác Đội và phong trào thiếu nhi. Ảnh: Minh Chí
Trao học bổng cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Minh Chí

Dịp này, Ban tổ chức đã trao quà tri ân cho 7 giáo viên Tổng phụ trách Đội có nhiều đóng góp trong công tác Đội và phong trào thiếu nhi; đồng thời trao học bổng cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn, nỗ lực vươn lên trong học tập.

Đặc biệt, 30 đội viên tiêu biểu đến từ các liên đội tiểu học và THCS trên địa bàn phường được tuyên dương vì đạt thành tích xuất sắc trong học tập, rèn luyện và tích cực tham gia các hoạt động Đội.

trao-giay-khen-cho-doi-vien-tieu-bieu.jpg
Trao giấy khen cho đội viên tiêu biểu. Ảnh: Minh Chí

Hoạt động góp phần lan tỏa những tấm gương thiếu nhi tiêu biểu, tạo động lực để đội viên tiếp tục thi đua học tập, rèn luyện, xứng đáng là cháu ngoan Bác Hồ.

Gần 300 học sinh tham gia diễn đàn chăm sóc sức khỏe tâm thần và phòng, chống bạo lực học đường

(GLO)- Ngày 20-4, Đoàn xã, Hội đồng Đội xã Al Bá (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Công an xã Al Bá và Trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Phan Đăng Lưu tổ chức Diễn đàn truyền thông về chăm sóc sức khỏe tâm thần và phòng, chống bạo lực học đường năm 2026, thu hút gần 300 học sinh tham gia.

“Chiếc xe tri thức” khơi dậy đam mê khoa học cho học sinh Gia Lai

(GLO)- Từ ngày 12-3 đến 17-4, chương trình “Chiếc xe tri thức” do Tỉnh đoàn, Hội đồng Đội tỉnh phối hợp với Trung tâm Khám phá khoa học và Đổi mới sáng tạo (Sở Khoa học và Công nghệ), Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Quy Nhơn tổ chức đã góp phần khơi dậy đam mê khoa học cho học sinh.

Trường THPT Số 1 Tuy Phước đoạt giải nhất “Đường đến thành công - UTC2” tỉnh Gia Lai năm 2026

(GLO)- Chiều 19-4, tại Nhà Văn hóa trung tâm phường Bình Định đã diễn ra vòng chung kết chương trình “Đường đến thành công - UTC2” tỉnh Gia Lai năm 2026 do Phân hiệu Trường Đại học Giao thông Vận tải tại TP. Hồ Chí Minh phối hợp với Đoàn phường Bình Định tổ chức.

Gia Lai: “Cháy” hết mình tại Ngày hội “Học sinh 3 tốt”

(GLO)- Ngày 28-3, tại Trường Tiểu học, THCS và THPT Sao Việt (phường Pleiku), Tỉnh đoàn Gia Lai tổ chức ngày hội “Học sinh 3 tốt” năm 2026 với nhiều hoạt động hấp dẫn, thu hút hơn 500 học sinh thuộc các phường Pleiku, Hội Phú, Thống Nhất, Diên Hồng tham gia. Các em học sinh "cháy" hết mình trong không khí tươi vui, sôi nổi.

