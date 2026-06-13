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Đoàn cơ sở các cơ quan Đảng tỉnh Gia Lai tổ chức Chiến dịch Kỳ nghỉ hồng tại 2 xã Bình Phú và Tây Sơn

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(GLO)- Sáng 13-6, Đoàn cơ sở các cơ quan Đảng tỉnh Gia Lai phối hợp với các đơn vị đồng hành tổ chức Chiến dịch Kỳ nghỉ hồng năm 2026 tại 2 xã Bình Phú và Tây Sơn với nhiều hoạt động an sinh xã hội thiết thực.

Tại chương trình, Ban Tổ chức đã trao 30 suất học bổng (trị giá 300.000 đồng/suất) cho học sinh vượt khó học giỏi; trao 20 suất quà (trị giá 500.000 đồng/suất) gồm tiền mặt và nhu yếu phẩm cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại 2 địa phương.

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Trao học bổng cho các em học sinh vượt khó học giỏi tại xã Bình Phú. Ảnh: Hoàng Vũ

Đồng thời, các đơn vị cũng tổ chức khám mắt, tư vấn chăm sóc thị lực, cấp phát thuốc miễn phí cho người dân và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; cắt tóc miễn phí cho học sinh và người dân có nhu cầu.

Bên cạnh các hoạt động an sinh xã hội, trong khuôn khổ chương trình, các đơn vị còn tổ chức tuyên truyền về chủ quyền biển đảo quê hương, dinh dưỡng học đường; triển khai chuyên đề “Làm bạn với AI - Làm chủ tương lai”, giúp học sinh tiếp cận kiến thức về trí tuệ nhân tạo và kỹ năng ứng dụng công nghệ số trong học tập, cuộc sống.

Dịp này, các đơn vị cũng triển khai mô hình “Đổi rác thải nhựa lấy quà” trị giá 5 triệu đồng và trao tặng công trình “Vườn cây thanh niên” trị giá 6 triệu đồng cho Đoàn Thanh niên 2 xã Bình Phú và Tây Sơn, góp phần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan xanh - sạch - đẹp.

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