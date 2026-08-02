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100% Chi đoàn Công an cấp xã triển khai “Đội thanh niên xung kích vì nhân dân phục vụ”

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(GLO)- Ngày 1-8, 133/133 Chi đoàn Công an cấp xã trên địa bàn tỉnh Gia Lai đồng loạt tổ chức ra mắt mô hình “Đội thanh niên xung kích vì nhân dân phục vụ”.

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Công an phường Quy Nhơn phối hợp cùng Đoàn phường Quy Nhơn ra mắt “Đội thanh niên xung kích vì nhân dân phục vụ”. Ảnh: ĐVCC

Với kết quả này, Gia Lai là địa phương đầu tiên trong lực lượng Công an Nhân dân hoàn thành việc triển khai mô hình tại 100% Chi đoàn Công an cấp xã.

Việc thành lập “Đội thanh niên xung kích vì nhân dân phục vụ” không chỉ cụ thể hóa chủ trương xây dựng lực lượng Công an cấp xã chính quy, tinh nhuệ, hiện đại mà còn xây dựng lực lượng đoàn viên, thanh niên Công an thực sự là lực lượng nòng cốt, sẵn sàng đảm nhận những việc mới, việc khó, việc vì nhân dân; góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an Gia Lai bản lĩnh, nhân văn, gần dân, trọng dân, hiểu dân, hết lòng phục vụ nhân dân.

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Công an xã phối hợp Đoàn xã Phú Túc ra mắt “Đội thanh niên xung kích vì nhân dân phục vụ”. Ảnh: ĐVCC

Ngay sau lễ ra mắt, các “Đội thanh niên xung kích vì nhân dân phục vụ” đồng loạt triển khai các nhiệm vụ theo kế hoạch, tập trung vào 6 nhóm nhiệm vụ trọng tâm: Tuyên truyền, giáo dục lý tưởng cách mạng, xây dựng bản lĩnh chính trị, định hướng thông tin chính thống cho đoàn viên, thanh niên và Nhân dân. Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật; phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, ma túy, an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy và các vấn đề liên quan đến an ninh, trật tự. Thực hiện các hoạt động an sinh xã hội, chăm lo người có hoàn cảnh khó khăn, góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của tuổi trẻ Công an.

Các đội hình còn hỗ trợ người dân thực hiện chuyển đổi số, dịch vụ công trực tuyến, ứng dụng VNeID và các tiện ích số, góp phần xây dựng chính quyền số, công dân số. Tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; tích cực tham gia phòng, chống thiên tai, dịch bệnh và các tình huống khẩn cấp. Phối hợp giữ gìn an ninh, trật tự tại cơ sở; tham gia các mô hình tự quản, bảo đảm an toàn xã hội, góp phần xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc.

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Đội thanh niên xung kích vì nhân dân phục vụ phường Hoài Nhơn Nam ra quân thực hiện các nhiệm vụ được giao. Ảnh: ĐVCC

Thông qua các hoạt động, mỗi đoàn viên, thanh niên tiếp tục cụ thể hóa phong trào thi đua “Ba nhất” trong tuổi trẻ Công an tỉnh với phương châm “Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất”.

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