Trại Huấn luyện Kim Đồng cấp I toàn quốc: Tuần “rèn nghề” đáng nhớ

(GLO)- Diễn ra từ ngày 5 đến 11-7, Trại Huấn luyện Kim Đồng cấp I toàn quốc năm 2026 do Hội đồng Đội Trung ương tổ chức tại Gia Lai không chỉ giúp nâng cao nghiệp vụ mà còn trở thành không gian kết nối các tổng phụ trách Đội đến từ 21 tỉnh, thành phố.

Với chủ đề “Gia Lai - Đại ngàn hòa cùng biển xanh”, Trại Huấn luyện Kim Đồng cấp I toàn quốc năm 2026 được thiết kế với 7 chủ đề xuyên suốt gắn với hình ảnh khăn quàng đỏ, gồm: Khăn hồng hội ngộ, Khăn hồng sẵn sàng, Khăn hồng rèn luyện, Khăn hồng tài năng, Khăn hồng tình bạn, Khăn hồng niềm tin và Khăn hồng vươn xa.

Nội dung các chủ đề được thiết kế nhằm kết hợp giữa huấn luyện nghiệp vụ với trải nghiệm thực tiễn, làm việc nhóm, thử thách dã ngoại và đánh giá năng lực cho các tổng phụ trách Đội.

Không khí sôi nổi đã lan tỏa ngay từ ngày đầu tiên của Trại Huấn luyện Kim Đồng cấp I toàn quốc năm 2026. Ảnh: D.L

Điểm mới của trại huấn luyện năm nay là việc đưa các nội dung về chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào chương trình. Học viên được tập huấn trực tuyến về đổi mới tư duy, ứng dụng AI trong giáo dục, tổ chức hoạt động và đồng hành cùng thiếu nhi; xây dựng kế hoạch hoạt động Đội, soạn giáo án huấn luyện...

Chị Nguyễn Thị Tú Trinh - Giáo viên Trường Tiểu học số 1 Ia Băng (xã Ia Băng, tỉnh Gia Lai) chia sẻ: “Qua 3 buổi tập huấn về kỹ năng ứng dụng AI và nghiệp vụ trực tuyến, tôi đã có thể tận dụng AI để hỗ trợ công việc như soạn thảo kế hoạch, lên ý tưởng tổ chức hoạt động, thiết kế PowerPoint, xây dựng bài kiểm tra, khảo sát học sinh... Điều này giúp tôi tiết kiệm đáng kể thời gian và nâng cao hiệu quả triển khai công tác Đội”.

Ngoài yếu tố chuyên môn, trại huấn luyện còn mở ra cơ hội để các tổng phụ trách Đội gặp gỡ, kết nối. Những giờ nghỉ giữa các chuyên đề, những buổi sinh hoạt tập thể đều trở thành dịp để mỗi người kể về cách làm hay, những mô hình hiệu quả cũng như những trăn trở trong quá trình tổ chức hoạt động thiếu nhi ở địa phương mình.

Từ những cuộc trò chuyện ấy, nhiều ý tưởng mới được gợi mở, nhiều kinh nghiệm được chia sẻ và những mối quan hệ nghề nghiệp cũng được hình thành.

Trong số 217 trại sinh tham gia khóa huấn luyện, TP Hồ Chí Minh có 14 thành viên. Anh Quan Quốc Minh - Tổng phụ trách Đội Trường THCS Hồng Bàng (phường Chợ Lớn) chia sẻ: “Khi đến với trại, điều khiến tôi ấn tượng nhất là sự gắn kết giữa các anh chị em cùng là tổng phụ trách Đội và sự hỗ trợ nhiệt tình của các giảng viên trong chuyên môn cũng như việc tháo gỡ những khó khăn phát sinh tại cơ sở. Những điều ấy giúp chúng tôi có thêm kiến thức và nghiệp vụ để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ khi trở về đơn vị công tác”.

Những ngày cùng sinh hoạt và rèn luyện không chỉ giúp các tổng phụ trách Đội nâng cao kiến thức, nghiệp vụ mà còn được gặp gỡ, kết nối với đồng nghiệp trên cả nước. Ảnh: BTC

Theo Hội đồng Đội Trung ương, cả nước hiện có gần 27.000 cán bộ phụ trách thiếu nhi, gồm cán bộ Hội đồng Đội các cấp, cán bộ tại các cung, trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi đến đội ngũ giáo viên làm tổng phụ trách Đội tại các liên đội trường học. Tuy nhiên, đến nay mới có gần 3.000 người được công nhận là huấn luyện viên cấp I, cấp II Trung ương. Thực tế đó càng khẳng định ý nghĩa của Trại Huấn luyện Kim Đồng - trại huấn luyện bậc cao nhất, chuyên nghiệp nhất của tổ chức Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh.



Lê Hải Long phát biểu tại lễ bế mạc Trại Huấn luyện Kim Đồng cấp I toàn quốc năm 2026. Ảnh: D.L

Anh Lê Hải Long - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Đội Trung ương - nhấn mạnh: “Sau trại huấn luyện này, Hội đồng Đội Trung ương mong rằng khi trở về địa phương, mỗi huấn luyện viên sẽ trở thành hạt nhân đổi mới ở cơ sở, không chỉ cần vững kỹ năng công tác Đội mà còn phải chắc nghiệp vụ, sâu phương pháp, có năng lực tổ chức hoạt động giáo dục và khả năng truyền cảm hứng. Các bạn cần chủ động đưa công nghệ số, trí tuệ nhân tạo và các phương pháp giáo dục hiện đại đến với từng liên đội, từng trường học, để mỗi hoạt động Đội thực sự trở thành môi trường giáo dục hấp dẫn, bổ ích với thiếu nhi”.

Khép lại một tuần huấn luyện, những nỗ lực của các trại sinh đã được ghi nhận qua kết quả đánh giá cuối khóa. Trong lễ bế mạc, chị Tạ Hải Vân - Tổng phụ trách Đội Trường Tiểu học Nghĩa Lập (xã Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng) đã xuất sắc trở thành quán quân. Vẫn còn khản giọng khi liên tục tham gia các hoạt động của trại, chị không kìm được nước mắt khi chia sẻ về kết quả đạt được.

Chị Tạ Hải Vân vừa tự hào xen lẫn xúc động khi trở thành quán quân. Ảnh: D.L

Các tổng phụ trách Đội đến từ 21 tỉnh, thành phố đã có nhiều trải nghiệm bổ ích, đáng nhớ tại Trại Huấn luyện Kim Đồng cấp I toàn quốc năm 2026. Ảnh: D.L

“Khi được xướng tên ở danh hiệu cao nhất, tôi thực sự rất tự hào và hạnh phúc. Một tuần qua, tôi đã cố gắng hết mình, cùng các anh chị em trải qua rất nhiều bài học bổ ích và nhiều niềm vui. Đây sẽ là động lực để tôi tiếp tục nỗ lực hơn khi trở về đơn vị công tác” - chị Vân xúc động.