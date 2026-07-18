Xã Ia Pnôn: Thanh thiếu nhi biên giới trẩy hội vui hè

(GLO)- Ngày 17-7, Ban Chỉ đạo Hoạt động hè xã Ia Pnôn tổ chức Hội thi Múa xoang và Tiếng hát thanh thiếu nhi hè năm 2026 với chủ đề "Ia Pnôn - Bản tình ca biên giới", tạo sân chơi bổ ích, thu hút đông đảo thanh thiếu nhi và người dân trên địa bàn tham gia.

Hội thi có sự tham gia của các đội thi đến từ làng Bua, Triêl và Chan. Mỗi đội mang đến từ 3 - 4 tiết mục ca, múa được dàn dựng công phu, kết hợp hài hòa giữa những điệu múa xoang truyền thống và các ca khúc ca ngợi quê hương, đất nước, Bác Hồ, tuổi trẻ và vẻ đẹp con người Tây Nguyên.

Ban Chỉ đạo Hoạt động hè trao cờ lưu niệm cho 3 đội thi. Ảnh: H.H

Các tiết mục như Kuk Ku Brô Tôk, Vũ điệu Tây Nguyên, Buôn Dur Knăm, Chuyện tình thảo nguyên, Em là hoa Pơ Lang, Trái tim Việt Nam… đã góp phần mang đến không khí sôi nổi, rộn ràng cho ngày hội.

Ông Phạm Khắc Công - Phó Chủ tịch UBND xã Ia Pnôn, Trưởng Ban Chỉ đạo hoạt động hè xã - cho biết: “Hội thi là dịp để các em thiếu nhi giao lưu, học hỏi, phát huy năng khiếu, đồng thời góp phần giáo dục tình yêu quê hương, đất nước, khơi dậy niềm tự hào dân tộc và nâng cao ý thức gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của đồng bào Jrai. Đây cũng là hoạt động thiết thực nhằm tạo môi trường sinh hoạt lành mạnh cho thanh thiếu nhi trong dịp hè”.

Đây cũng là lần đầu tiên xã Ia Pnôn tổ chức hội thi múa xoang dành cho thanh thiếu nhi kể từ khi thành lập đơn vị hành chính mới. Theo anh Nguyễn Thành Trung - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, Bí thư Đoàn xã Ia Pnôn, việc lựa chọn múa xoang làm chủ đề xuyên suốt xuất phát từ mong muốn gìn giữ những giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào Jrai trước nguy cơ mai một.

“Các nghệ nhân và thế hệ đi trước ngày càng lớn tuổi, trong khi lớp trẻ ít có điều kiện tiếp cận với múa xoang. Vì vậy, chúng tôi muốn tạo sân chơi để các em được học, được biểu diễn và thêm yêu văn hóa của dân tộc mình. Đây cũng là cách chuẩn bị lực lượng kế cận cho công tác bảo tồn di sản văn hóa trong thời gian tới” - anh Trung chia sẻ.

Em Kpuih H'Soa (đội thi làng Bua) chia sẻ: “Em rất vui khi được cùng các bạn tập luyện và biểu diễn múa xoang. Qua những buổi tập, em hiểu hơn về văn hóa của dân tộc mình và mong sẽ có thêm nhiều hoạt động như thế này để chúng em vừa được vui chơi, vừa góp phần gìn giữ những nét đẹp truyền thống”.

Với những tiết mục đặc sắc, hội thi không chỉ mang đến một ngày hội vui tươi cho thanh thiếu nhi vùng biên mà còn góp phần lan tỏa tình yêu văn hóa truyền thống, khơi dậy ý thức bảo tồn bản sắc dân tộc trong thế hệ trẻ.

Đây cũng là điểm nhấn trong chuỗi hoạt động hè của xã Ia Pnôn, hướng đến xây dựng môi trường sinh hoạt lành mạnh, gắn kết cộng đồng và bồi đắp tình yêu quê hương cho thanh thiếu nhi nơi biên giới.

Hội thi Múa xoang và Tiếng hát thanh thiếu nhi hè năm 2026 với chủ đề "Ia Pnôn - Bản tình ca biên giới". Clip: H.H