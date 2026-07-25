Tuổi trẻ phường Pleiku và Diên Hồng tổ chức nhiều hoạt động tri ân người có công

(GLO)- Hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), Đoàn phường Pleiku và phường Diên Hồng (tỉnh Gia Lai) tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa nhằm tri ân các gia đình chính sách, người có công với cách mạng.

Đoàn phường Pleiku cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ và Hội Cựu chiến binh phường thăm hỏi, trò chuyện với thương binh Hoàng Duy Ổn tại "Bữa cơm tri ân". Ảnh: M.C

Ngày 24-7, Đoàn phường Pleiku phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ và Hội Cựu chiến binh phường tổ chức "Bữa cơm tri ân" tại gia đình thương binh Hoàng Duy Ổn (tổ dân phố 4).

Trong không khí ấm cúng, cán bộ, hội viên, đoàn viên, thanh niên cùng chuẩn bị bữa cơm, ân cần thăm hỏi sức khỏe thương binh Hoàng Duy Ổn và lắng nghe những câu chuyện về những năm tháng chiến đấu vì độc lập, tự do của dân tộc.

Thăm hỏi, tặng hoa cho thương binh Phạm Nguyên Soái. Ảnh: M.C

Trước đó, ngày 23-7, Đoàn phường Pleiku phối hợp với Đoàn Trường THPT Chi Lăng và Hội Cựu chiến binh phường tổ chức thăm hỏi, giao lưu với thương binh Phạm Nguyên Soái (tổ dân phố 4).

Cũng trong ngày 24-7, Ban Thường vụ Đoàn phường Diên Hồng tổ chức "Bữa cơm tri ân - Ấm áp nghĩa tình" tại gia đình ông Trần Chín, cựu tù chính trị ở tổ dân phố 6.

Ông Trần Chín giới thiệu những tư liệu về thời kỳ hoạt động cách mạng với đoàn viên, thanh niên. Ảnh: M.C

Dịp này, Đoàn phường Diên Hồng phối hợp với Đoàn cơ sở Chi nhánh BIDV Nam Gia Lai đến thăm, tặng quà cho 6 gia đình chính sách, người có công trên địa bàn.