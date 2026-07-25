Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Chuyển động trẻ

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội Sống đẹp Kỹ năng sống Khởi nghiệp

Tuổi trẻ phường Pleiku và Diên Hồng tổ chức nhiều hoạt động tri ân người có công

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
MINH CHÍ
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), Đoàn phường Pleiku và phường Diên Hồng (tỉnh Gia Lai) tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa nhằm tri ân các gia đình chính sách, người có công với cách mạng.

tuoi-tre-phuong-pleiku-va-phuong-dien-hong-to-chuc-nhieu-hoat-dong-tri-an-nguoi-co-cong.jpg
Đoàn phường Pleiku cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ và Hội Cựu chiến binh phường thăm hỏi, trò chuyện với thương binh Hoàng Duy Ổn tại "Bữa cơm tri ân". Ảnh: M.C

Ngày 24-7, Đoàn phường Pleiku phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ và Hội Cựu chiến binh phường tổ chức "Bữa cơm tri ân" tại gia đình thương binh Hoàng Duy Ổn (tổ dân phố 4).

Trong không khí ấm cúng, cán bộ, hội viên, đoàn viên, thanh niên cùng chuẩn bị bữa cơm, ân cần thăm hỏi sức khỏe thương binh Hoàng Duy Ổn và lắng nghe những câu chuyện về những năm tháng chiến đấu vì độc lập, tự do của dân tộc.

tham-hoi-tang-hoa-thuong-binh-pham-nguyen-soai.jpg
Thăm hỏi, tặng hoa cho thương binh Phạm Nguyên Soái. Ảnh: M.C

Trước đó, ngày 23-7, Đoàn phường Pleiku phối hợp với Đoàn Trường THPT Chi Lăng và Hội Cựu chiến binh phường tổ chức thăm hỏi, giao lưu với thương binh Phạm Nguyên Soái (tổ dân phố 4).

Cũng trong ngày 24-7, Ban Thường vụ Đoàn phường Diên Hồng tổ chức "Bữa cơm tri ân - Ấm áp nghĩa tình" tại gia đình ông Trần Chín, cựu tù chính trị ở tổ dân phố 6.

ong-tran-chin-gioi-thieu-nhung-tu-lieu-ve-thoi-ky-hoat-dong-cach-mang-voi-doan-vien-thanh-nien.jpg
Ông Trần Chín giới thiệu những tư liệu về thời kỳ hoạt động cách mạng với đoàn viên, thanh niên. Ảnh: M.C

Dịp này, Đoàn phường Diên Hồng phối hợp với Đoàn cơ sở Chi nhánh BIDV Nam Gia Lai đến thăm, tặng quà cho 6 gia đình chính sách, người có công trên địa bàn.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Tuần phim lan tỏa lòng tri ân

Tuần phim lan tỏa lòng tri ân

(GLO)- Tuần phim kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026) do Cục Điện ảnh (Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch) phối hợp với các đơn vị liên quan lần đầu tiên tổ chức với quy mô toàn quốc. Tại Gia Lai, sự kiện này thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân.

Có thể bạn quan tâm

Hội LHTN Việt Nam tỉnh Gia Lai: Tạo đột phá mới để thanh niên tiếp tục sáng tạo, cống hiến

Hội LHTN Việt Nam tỉnh Gia Lai: Tạo đột phá mới để thanh niên tiếp tục sáng tạo, cống hiến

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội

(GLO)- Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam tỉnh Gia Lai lần thứ I diễn ra trong bối cảnh tỉnh Gia Lai bước vào giai đoạn phát triển mới sau hợp nhất. Từ những kết quả đạt được, tổ chức Hội hướng tới những đột phá mới nhằm tạo thêm cơ hội để thanh niên sáng tạo, cống hiến.

Đoàn UBND tỉnh Gia Lai triển khai hiệu quả các hoạt động chuyển đổi số, tình nguyện vì cộng đồng

Đoàn UBND tỉnh Gia Lai triển khai hiệu quả các hoạt động chuyển đổi số, tình nguyện vì cộng đồng

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội

(GLO)- Ngày 26-6, tại Trung tâm GDNN - GDTX tỉnh Gia Lai (phường Quy Nhơn Nam), Đoàn UBND tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên 6 tháng đầu năm 2026; tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học năm học 2025-2026.

Gửi trọn niềm tin và kỳ vọng

Gửi trọn niềm tin và kỳ vọng

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội

(GLO)- Hướng về Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031, diễn ra từ ngày 24 đến 25-6 tại Hà Nội, cán bộ, ĐVTN tỉnh Gia Lai gửi gắm nhiều niềm tin, kỳ vọng vào những chủ trương, giải pháp đột phá nhằm phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của thanh niên trong thời kỳ mới.

98 chiến sĩ nhí Gia Lai tham gia chương trình “Học kỳ trong quân đội”

98 chiến sĩ nhí Gia Lai tham gia chương trình “Học kỳ trong quân đội”

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội

(GLO)- Ngày 22-6, tại Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Gia Lai (phường Quy Nhơn Nam), Tỉnh đoàn phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức Lễ xuất quân Chương trình “Học kỳ trong quân đội” lần thứ XIII năm 2026. Đây là khóa 2 trong năm, dành cho thanh thiếu niên ở khu vực phía Đông tỉnh.

null