Tuổi trẻ phường Pleiku và Diên Hồng tổ chức nhiều hoạt động tri ân người có công

Ngày 24-7, Đoàn phường Pleiku phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ và Hội Cựu chiến binh phường tổ chức "Bữa cơm tri ân" tại gia đình thương binh Hoàng Duy Ổn (tổ dân phố 4).
Trong không khí ấm cúng, cán bộ, hội viên, đoàn viên, thanh niên cùng chuẩn bị bữa cơm, ân cần thăm hỏi sức khỏe thương binh Hoàng Duy Ổn và lắng nghe những câu chuyện về những năm tháng chiến đấu vì độc lập, tự do của dân tộc.
Trước đó, ngày 23-7, Đoàn phường Pleiku phối hợp với Đoàn Trường THPT Chi Lăng và Hội Cựu chiến binh phường tổ chức thăm hỏi, giao lưu với thương binh Phạm Nguyên Soái (tổ dân phố 4).
Cũng trong ngày 24-7, Ban Thường vụ Đoàn phường Diên Hồng tổ chức "Bữa cơm tri ân - Ấm áp nghĩa tình" tại gia đình ông Trần Chín, cựu tù chính trị ở tổ dân phố 6.
Dịp này, Đoàn phường Diên Hồng phối hợp với Đoàn cơ sở Chi nhánh BIDV Nam Gia Lai đến thăm, tặng quà cho 6 gia đình chính sách, người có công trên địa bàn.