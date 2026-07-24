Phường Bồng Sơn tặng "Vườn cây tri ân" cho gia đình chính sách

(GLO)- Thiết thực kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), sáng 23-7, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bồng Sơn (tỉnh Gia Lai) tiến hành trao tặng "Vườn cây tri ân" cho gia đình bà Nguyễn Thị Hoàng Nguyệt, thuộc diện gia đình chính sách.

Theo đó, đoàn đã trao tặng và cùng gia đình trồng 12 cây ăn quả gồm mít, xoài, ổi, vú sữa. Hoạt động không chỉ góp phần cải thiện cảnh quan xanh - sạch - đẹp, tạo thêm nguồn sinh kế cho gia đình mà còn lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường, xây dựng nếp sống xanh trong cộng đồng.

Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bồng Sơn tổ chức chương trình trao tặng "Vườn cây tri ân" cho gia đình bà Nguyễn Thị Hoàng Nguyệt, thuộc diện gia đình chính sách. Ảnh: HY

Được biết, từ ngày 19-7 đến 27-7, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bồng Sơn phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội đến thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công.

Đồng thời khởi công xây dựng Nhà Đại đoàn kết cho hộ bà Nguyễn Thị Thoa; tổ chức chương trình "Đổi rác thải tái chế lấy quà" gây quỹ an sinh xã hội; "Bữa cơm tri ân - Thắm đượm nghĩa tình" tại gia đình bà Nguyễn Thị Tường Thọ (khu phố An Đông); tổ chức khám mắt, tư vấn chăm sóc sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí cho thương binh và người có công với cách mạng trên địa bàn phường; dâng hương tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ Lê Văn Quý ở khu phố Hoài Đức; phối hợp tổ chức lễ thắp nến tri ân tại các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn.