(GLO)- Từ ngày 21 đến 28-7, Phòng Chiếu phim Trung tâm Văn hóa tỉnh Gia Lai tổ chức Tuần phim kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026).

Theo kế hoạch, 8 đội chiếu bóng lưu động của Phòng Chiếu phim Trung tâm Văn hóa tỉnh Gia Lai sẽ phối hợp với các địa phương phía Đông Gia Lai tổ chức các buổi chiếu phục vụ cán bộ và nhân dân, ưu tiên vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, vùng đặc biệt khó khăn.

Tuần phim diễn ra từ ngày 21 đến 28-7 (ảnh minh họa). Ảnh: Ngọc Nhuận

Danh mục phim phục vụ Tuần phim kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ gồm nhiều tác phẩm điện ảnh, phim tài liệu và phim hoạt hình về đề tài cách mạng, chiến tranh, lịch sử dân tộc do Cục Điện ảnh (Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch) cung cấp, tiêu biểu như: Ngã ba Đồng Lộc, Đường thư, Đường xuyên rừng, Tổ quốc tiếng gà trưa, Mùa nước nổi..., cùng các phim tài liệu: Theo dấu chân cha, Trở về miền ký ức, Cha tôi và đồng đội, Hành trình về phía bình minh...

Ngoài các tác phẩm điện ảnh về đề tài cách mạng, chiến tranh, các đội chiếu bóng lưu động còn chiếu các bộ phim hoạt hình phục vụ thiếu nhi như: Chú bé loắt choắt, Đóa hoa dâng Bác, Truyền thuyết đảo xa, Bạch đằng nổi sóng...

Ngoài các bộ phim về đề tài cách mạng, còn có các bộ phim hoạt hình phục vụ thiếu nhi (ảnh minh họa). Ảnh: Ngọc Nhuận

Tùy điều kiện thực tế, các đội chiếu bóng sẽ lựa chọn những bộ phim phù hợp để phục vụ khán giả tại cơ sở, nhằm đảm bảo hiệu quả Tuần phim được tổ chức góp phần tuyên truyền sâu rộng truyền thống yêu nước, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, tôn vinh những hy sinh, cống hiến của các anh hùng liệt sĩ, thương binh, người có công với cách mạng trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, tự do của dân tộc.