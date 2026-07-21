Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Văn hóa

Văn học - Nghệ thuật

Trung tâm Văn hóa tỉnh Gia Lai tổ chức Tuần phim kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
ĐOÀN NGỌC NHUẬN
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Từ ngày 21 đến 28-7, Phòng Chiếu phim Trung tâm Văn hóa tỉnh Gia Lai tổ chức Tuần phim kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026).

Theo kế hoạch, 8 đội chiếu bóng lưu động của Phòng Chiếu phim Trung tâm Văn hóa tỉnh Gia Lai sẽ phối hợp với các địa phương phía Đông Gia Lai tổ chức các buổi chiếu phục vụ cán bộ và nhân dân, ưu tiên vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, vùng đặc biệt khó khăn.

tuan-phim-dien-ra-tu-ngay-21-den-28-7-anh-minh-hoa.jpg
Tuần phim diễn ra từ ngày 21 đến 28-7 (ảnh minh họa). Ảnh: Ngọc Nhuận

Danh mục phim phục vụ Tuần phim kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ gồm nhiều tác phẩm điện ảnh, phim tài liệu và phim hoạt hình về đề tài cách mạng, chiến tranh, lịch sử dân tộc do Cục Điện ảnh (Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch) cung cấp, tiêu biểu như: Ngã ba Đồng Lộc, Đường thư, Đường xuyên rừng, Tổ quốc tiếng gà trưa, Mùa nước nổi..., cùng các phim tài liệu: Theo dấu chân cha, Trở về miền ký ức, Cha tôi và đồng đội, Hành trình về phía bình minh...

Ngoài các tác phẩm điện ảnh về đề tài cách mạng, chiến tranh, các đội chiếu bóng lưu động còn chiếu các bộ phim hoạt hình phục vụ thiếu nhi như: Chú bé loắt choắt, Đóa hoa dâng Bác, Truyền thuyết đảo xa, Bạch đằng nổi sóng...

ngoai-cac-tac-pham-dien-anh-ve-de-tai-cach-mang-con-co-cac-bo-phim-hoat-hinh-phuc-vu-thieu-nhi-anh-minh-hoa.jpg
Ngoài các bộ phim về đề tài cách mạng, còn có các bộ phim hoạt hình phục vụ thiếu nhi (ảnh minh họa). Ảnh: Ngọc Nhuận

Tùy điều kiện thực tế, các đội chiếu bóng sẽ lựa chọn những bộ phim phù hợp để phục vụ khán giả tại cơ sở, nhằm đảm bảo hiệu quả Tuần phim được tổ chức góp phần tuyên truyền sâu rộng truyền thống yêu nước, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, tôn vinh những hy sinh, cống hiến của các anh hùng liệt sĩ, thương binh, người có công với cách mạng trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, tự do của dân tộc.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Ươm mầm văn học trẻ

Ươm mầm văn học trẻ

Văn học - Nghệ thuật

(GLO)- “Tình yêu văn học không bắt đầu từ những điều lớn lao mà từ thói quen đọc sách, sự quan sát cuộc sống và những trang viết đầu tiên của mỗi người”, Nghệ sĩ Ưu tú Đặng Công Hưng - Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Gia Lai chia sẻ tại lớp bồi dưỡng sáng tác văn học trẻ năm 2026.

Hồn Gỗ: Lưu giữ ký ức, kết nối quê hương

E-magazine Hồn Gỗ: Lưu giữ ký ức, kết nối quê hương

Emagazine

(GLO)- Giữa nhịp sống sôi động, Hồn Gỗ (87 Ngô Thì Nhậm, phường Pleiku, tỉnh Gia Lai) không đơn thuần là một quán cà phê mà là nơi ông Trần Đức Vinh (SN 1975) dành hơn 25 năm lưu giữ hơn 100 tác phẩm gỗ lũa cùng nhiều nông cụ, vật dụng gắn với quê hương Bình Định trước đây.

Giữ khán giả cho tương lai hát bội

Giữ khán giả cho tương lai hát bội

Văn hóa và Bản sắc

(GLO)- Cái khó của hát bội hôm nay không chỉ là giữ nghề, mà còn là giữ khán giả. Vì thế, NSND Xuân Hợi và nghệ nhân Trần Ngọc Vân không chỉ gắn bó với loại hình truyền thống này, mà còn miệt mài mang hát bội đến với các em thiếu nhi, gieo mầm tình yêu đề hình thành lớp khán giả tương lai.

Ông Nguyễn Hữu Thục kể lại ký ức về ngôi đình An Lương khi còn nguyên vẹn trước khi bị thiên tai tàn phá. Ảnh: Ngọc Nhuận

Đình làng An Lương: Nơi lưu giữ ký ức cộng đồng

Văn hóa

(GLO)- Giữa vùng quê thôn Thái An (xã An Lương, tỉnh Gia Lai), cổng đình, trụ biểu và bình phong phủ rêu là những dấu tích còn lại của đình làng An Lương. Dẫu ngôi đình không còn, người dân vẫn duy trì việc cúng tế, cùng khát vọng phục hồi một không gian văn hóa đã ăn sâu vào ký ức cộng đồng.

Tiếng trống kơ-toang luôn gắn với các lễ hội truyền thống và sinh hoạt cộng đồng của người Chăm H’roi. Ảnh: Ngọc Nhuận

Tiếng trống kể chuyện đại ngàn

Văn hóa

(GLO)- Giải A tại phần thi Liên hoan văn nghệ quần chúng của Ngày hội Văn hóa dân tộc Chăm lần thứ VI-năm 2026 vừa diễn ra ở tỉnh Khánh Hòa vào cuối tháng 5 là phần thưởng xứng đáng dành cho tiết mục diễn tấu trống kơ-toang (trống đôi) của đoàn nghệ nhân Chăm H’roi xã Vân Canh (tỉnh Gia Lai).

Lễ tạ ơn của người Jrai vùng hạ lưu sông Ba

Lễ tạ ơn của người Jrai vùng hạ lưu sông Ba

Cổ học tinh hoa

(GLO)- Để bày tỏ lòng biết ơn cha mẹ, người Jrai có một nghi lễ thiêng liêng gọi là lễ tạ ơn (lễ báo hiếu). Hiện nay, nghi lễ này vẫn còn được bảo tồn khá nguyên vẹn ở nhiều cộng đồng Jrai vùng hạ lưu sông Ba với những nghi thức cổ truyền mang đậm bản sắc văn hóa tộc người.

Các vận động viên check-in cùng Ban tổ chức trên đỉnh núi Chư Mố. Ảnh: Vũ Chi

Vinh danh 95 sứ giả mặt trời Chư Mố

Văn hóa

(GLO)- Sáng 5-7, UBND xã Ia Tul (tỉnh Gia Lai) đã bế mạc Ngày hội văn hóa-leo núi xã Ia Tul năm 2026 với chủ đề “Chư Mố-Hành trình về phía mặt trời” và vinh danh sứ giả mặt trời Chư Mố.

Sơn mài Ái Vân: Khi trầm mặc biết reo vui

Sơn mài Ái Vân: Khi trầm mặc biết reo vui

Văn học - Nghệ thuật

(GLO)- Trong đời sống mỹ thuật Gia Lai những năm gần đây, nhiều họa sĩ nữ thuộc thế hệ 8x đang tìm cho mình những hướng đi riêng, mạnh dạn thể nghiệm, bứt phá trong ngôn ngữ tạo hình. Giữa không khí ấy, họa sĩ Châu Thị Ái Vân chọn một lối đi có vẻ lặng lẽ hơn.

Các nghệ nhân trình diễn cồng chiêng tại chương trình. Ảnh: Vũ Chi

Âm vang đại ngàn Chư Mố

Văn hóa

(GLO)- Tối 26-6, trong khuôn khổ Ngày hội văn hóa-leo núi xã Ia Tul năm 2026 với chủ đề “Chư Mố-Hành trình về phía mặt trời”, UBND xã Ia Tul (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình văn nghệ “Âm vang đại ngàn Chư Mố” thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham gia, trải nghiệm.

Cuộc vui chung từ “Khoảng trời riêng”

Cuộc vui chung từ “Khoảng trời riêng”

Văn học - Nghệ thuật

(GLO)- Từ ngày 4 đến 10-7, tại Gallery 3B (phường Cầu Kiệu, TP. Hồ Chí Minh) sẽ diễn ra cuộc hội ngộ đầy cảm xúc của 7 họa sĩ đến từ nhiều vùng miền khác nhau trong và ngoài nước với triển lãm “Khoảng trời riêng”, trong đó có 4 nữ họa sĩ của Gia Lai.

null