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Khai mạc lớp bồi dưỡng báo chí chủ đề “Podcast: Kịch bản - Người dẫn - Cảm xúc”

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(GLO)- Sáng 24-7, tại phường Quy Nhơn, Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí (Hội Nhà báo Việt Nam) phối hợp với Hội Nhà báo tỉnh Gia Lai tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí với chủ đề “Podcast: Kịch bản - Người dẫn - Cảm xúc”.

Lớp bồi dưỡng có sự tham gia của 27 học viên là hội viên, phóng viên, nhà báo đến từ Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai; Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao các xã, phường trong tỉnh Gia Lai cùng các cơ quan báo chí của các tỉnh Khánh Hòa, Huế và TP. Đà Nẵng.

Trong hai ngày 24 và 25-7, các học viên được nhà báo Đỗ Minh Hồng - Trưởng phòng Nội dung số, Biên tập viên Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV), giảng viên kiêm chức Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí (Hội Nhà báo Việt Nam) truyền đạt các nội dung: khái quát về podcast; các bước xây dựng kịch bản podcast hoàn chỉnh; người dẫn và tư duy kết nối; kỹ năng truyền tải cảm xúc, sự chân thật trong podcast.

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Nhà báo Đỗ Minh Hồng trao đổi tại lớp học. Ảnh: Phi Long

Thông qua lớp bồi dưỡng, học viên được trang bị những kiến thức, kỹ năng về tư duy, quy trình sản xuất và phân phối nội dung số; đồng thời nâng cao năng lực sản xuất podcast, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số và xu hướng phát triển của báo chí đa nền tảng trong giai đoạn hiện nay.

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