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55 học viên tham gia lớp tập huấn hô, hát bài chòi dân gian

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(GLO)- Sáng 11-8, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Gia Lai (phường Quy Nhơn), Trung tâm Văn hóa tỉnh khai mạc lớp tập huấn hô, hát bài chòi dân gian và hướng dẫn tổ chức “Hội đánh bài chòi dân gian”.

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Quang cảnh lớp tập huấn. Ảnh: M.N

Tham gia lớp tập huấn có 55 cán bộ làm công tác văn hóa cơ sở, nghệ nhân, cộng tác viên văn hóa đến từ 24 xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Lớp tập huấn diễn ra từ ngày 11 đến 14-8 với các nội dung như: giới thiệu khái quát về nguồn gốc, quá trình hình thành và phát triển của nghệ thuật bài chòi dân gian; hướng dẫn trình thức khai hội; học viên tập hô, hát câu thai bài chòi và tìm hiểu trình thức đội nhạc cụ dân tộc trong hội đánh bài chòi dân gian; cách hô, hát điệu Hò cán và chuyển nhiều làn điệu trong câu thai; tìm hiểu tiến trình khai hội và thực hành vai trò anh, chị Hiệu hội đánh bài chòi dân gian…

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Các nghệ nhân hướng dẫn cách hô, hát câu thai bài chòi. Ảnh: M.N

Lớp tập huấn nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng thực hành hô, hát bài chòi; góp phần xây dựng lực lượng nòng cốt phục vụ công tác bảo tồn, truyền dạy và phát huy giá trị nghệ thuật bài chòi tại cơ sở.

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