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Buôn Phú Cần đạt giải nhất tại Ngày hội văn hóa các dân tộc thiểu số xã Phú Túc

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HOÀNG NGỌC HOÀNG NGỌC
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(GLO)- Chiều 8-8, UBND xã Phú Túc (tỉnh Gia Lai) bế mạc Ngày hội văn hóa, thể thao các dân tộc thiểu số lần thứ I. Buôn Phú Cần giành giải nhất toàn đoàn.

Ngày hội diễn ra với nhiều hoạt động văn hóa, thể thao sôi nổi. Ban tổ chức đã trao các giải nhất, nhì, ba, khuyến khích cho các nội dung như: tái hiện không gian sinh hoạt cộng đồng, thi ẩm thực, giã gạo chày đôi, trình diễn trang phục các dân tộc, nhảy bao bố nam - nữ tiếp sức, kéo co không dây.

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Ban tổ chức trao giải cho các đội đạt thành tích xuất sắc. Ảnh: Hoàng Ngọc

Kết quả, buôn Phú Cần giành giải nhất toàn đoàn, buôn Thành Công đạt giải nhì, buôn Chư Ung giải ba và buôn Prong giải khuyến khích. Ban tổ chức cũng trao giải phong trào cho các buôn Ma Giai, Ia Mlah, buôn Tang và buôn Dù.

Trong khuôn khổ ngày hội còn diễn ra chương trình trình diễn cồng chiêng đường phố, phiên chợ kết nối nông sản và giới thiệu sản phẩm OCOP.

Đây là hoạt động kỷ niệm 1 năm thành lập xã Phú Túc và hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia 2026 với chủ đề “Đại ngàn chạm biển xanh”.

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