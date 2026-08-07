Gia Lai xếp hạng di tích cấp tỉnh Nhà thờ và phần mộ chí sĩ Nguyễn Hữu Hảo

(GLO)- Ngày 7-8, UBND tỉnh Gia Lai ban hành quyết định xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh Nhà thờ và phần mộ chí sĩ Nguyễn Hữu Hảo tại thôn Thượng An (xã Cửu An, tỉnh Gia Lai).

Theo hồ sơ di tích, ông Nguyễn Hữu Hảo là một chí sĩ yêu nước, giữ vai trò quan trọng trong các phong trào Cần Vương, chống sưu thuế, chống thực dân Pháp tại vùng Thượng An-An Khê (thuộc huyện Bình Khê, tỉnh Bình Định cũ), đồng thời có công khai hoang lập ấp, xây dựng và bảo vệ làng xã vào cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX.

Nhà thờ chí sĩ Nguyễn Hữu Hảo. Ảnh: Lưu Hồng Sơn

Hiện nay, nhà thờ và phần mộ chí sĩ Nguyễn Hữu Hảo tại thôn Thượng An (xã Cửu An) vẫn được con cháu gìn giữ, là những chứng tích xác thực về cuộc đời và hoạt động của vị chí sĩ yêu nước.

Theo quyết định, khu vực nhà thờ có diện tích 580m², phần mộ có diện tích gần 4.000m²; trong đó đều được xác định các khu vực bảo vệ I và II theo quy định. UBND xã Cửu An được giao quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa.

Phần mộ chí sĩ yêu nước Nguyễn Hữu Hảo. Ảnh: Lưu Hồng Sơn

Việc xếp hạng di tích cấp tỉnh tạo cơ sở pháp lý quan trọng để bảo tồn, phát huy các giá trị lịch sử, văn hóa của Nhà thờ và phần mộ chí sĩ Nguyễn Hữu Hảo, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước và gìn giữ di sản lịch sử của địa phương.