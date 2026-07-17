Ngày hội Văn hóa các dân tộc thiểu số và Phiên chợ nông sản tại Phú Túc

(GLO)- UBND xã Phú Túc (tỉnh Gia Lai) lần đầu tiên tổ chức Ngày hội Văn hóa - Thể thao các dân tộc thiểu số và Phiên chợ nông sản, giới thiệu sản phẩm OCOP xã Phú Túc năm 2026 tại Công viên xã.

Dự kiến sự kiện được tổ chức vào ngày 8-8 tới nhằm chào mừng kỷ niệm 1 năm thành lập xã, đồng thời góp phần quảng bá bản sắc văn hóa, các sản phẩm nông nghiệp đặc trưng của địa phương và hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia 2026.

Ngày hội là dịp tôn vinh bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số vùng hạ lưu sông Ba. Ảnh: Minh Châu

Ngày hội có nhiều hoạt động tôn vinh bản sắc văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng hạ lưu sông Ba như: tái hiện không gian sinh hoạt cộng đồng; trình diễn cồng chiêng, nhạc cụ truyền thống, hát dân ca; giới thiệu các nghề truyền thống thông qua hoạt động dệt thổ cẩm, đan lát, tạc tượng gỗ.

Ngoài ra, chương trình còn có phần trình diễn trang phục truyền thống của các dân tộc, diễu hành đường phố cùng nhiều trò chơi dân gian như nhảy bao bố tiếp sức, giã gạo chày đôi, kéo co không dây; thưởng thức ẩm thực đặc sắc của đồng bào địa phương.

Trình diễn trang phục truyền thống các dân tộc là nội dung đặc sắc trong khuôn khổ Ngày hội. Ảnh: Đức Mạo

Trong khuôn khổ ngày hội sẽ diễn ra Phiên chợ nông sản và giới thiệu sản phẩm OCOP với quy mô dự kiến 20 gian hàng. Ngoài các thôn, buôn trên địa bàn, phiên chợ còn có sự tham gia của doanh nghiệp, hợp tác xã, các mô hình khởi nghiệp và một số xã lân cận.

Nhiều sản phẩm nông nghiệp sạch, OCOP, dược liệu, thủ công mỹ nghệ, sản phẩm văn hóa truyền thống và ẩm thực địa phương sẽ được trưng bày, giới thiệu đến người dân và du khách.

Ban tổ chức kỳ vọng sự kiện sẽ trở thành điểm hẹn văn hóa thường niên, góp phần bảo tồn giá trị truyền thống, tăng cường giao lưu giữa các cộng đồng dân cư, đồng thời mở rộng cơ hội quảng bá sản phẩm đặc trưng và thúc đẩy phát triển du lịch địa phương.