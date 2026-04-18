Ngày hội Văn hóa các dân tộc tỉnh Gia Lai: Cuộc trình diễn đa sắc màu di sản

(GLO)- Trong 2 ngày 25 và 26-4, Ngày hội Văn hóa các dân tộc tỉnh Gia Lai lần thứ nhất sẽ diễn ra tại Quảng trường Đại Đoàn Kết và khuôn viên Bảo tàng Pleiku. Những hoạt động trình diễn, trưng bày tại ngày hội hứa hẹn mang đến cho người dân và du khách nhiều ấn tượng sâu sắc.

Sự kiện được tổ chức nhân kỷ niệm 80 năm Ngày Bác Hồ gửi thư cho Đại hội các dân tộc thiểu số miền Nam tại Pleiku (19/4/1946 - 19/4/2026); đồng thời bảo tồn, phát huy, quảng bá các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc tỉnh Gia Lai.

Tăng trải nghiệm văn hóa cho du khách

Theo thông tin từ Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Ngày hội Văn hóa các dân tộc tỉnh Gia Lai lần thứ I năm 2026 quy tụ gần 1.000 nghệ nhân, huấn luyện viên, võ sinh… cùng nhiều nghệ sĩ trong và ngoài tỉnh tham gia.

Đến với ngày hội, mỗi đoàn mang đến một câu chuyện riêng, đậm bản sắc và ký ức dân tộc, từ sinh hoạt lễ hội đến ẩm thực. Tham gia sự kiện, người dân và du khách có cơ hội giao lưu với đoàn nghệ nhân Chăm H’roi đến từ xã Vân Canh.

Ông Ngô Thanh Tuấn - Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao xã Vân Canh - cho hay: Đoàn gồm 41 nghệ nhân, tham gia với các hoạt động tái hiện không gian sinh hoạt cộng đồng, trình diễn nghệ thuật như: đan lát, dệt vải, diễn tấu cồng chiêng Chăm H’roi, trống k’toang, hát dân ca, đi cà kheo…

Về ẩm thực, đoàn sẽ giới thiệu và mời trải nghiệm các món: rau dớn bóp chua ngọt, măng rừng xào thịt heo, cá suối hấp ớt xiêm… Đáng chú ý, còn có cơm được nấu từ giống lúa đỏ thơm ngon đặc trưng của đồng bào dân tộc thiểu số ở Vân Canh.

Đoàn nghệ nhân Chăm H’roi xã Vân Canh tại Ngày hội Di sản văn hóa các dân tộc tỉnh Gia Lai năm 2025. Ảnh: P.D

Riêng xã Ya Hội là một trong số ít đơn vị có số lượng nghệ nhân lên đến 60 người, bởi mang đến hai câu chuyện văn hóa khác nhau. Theo bà Lê Thị Thu Sang - Trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội xã Ya Hội, đoàn nghệ nhân của xã sẽ trình diễn cồng chiêng, xoang của đồng bào Bahnar; đồng thời giới thiệu các tiết mục nhảy sạp, múa khèn, thổi sáo, ném còn của đồng bào Mông.

“Những ngày này, tối nào bà con cũng tranh thủ tập luyện cùng nhau. Tinh thần ai nấy đều phấn chấn, mong muốn được quảng bá nét đẹp văn hóa dân tộc mình” - bà Sang cho biết.

Dịp này, các nghệ nhân xã Ya Hội cũng mang theo nguyên liệu, chế biến tại chỗ những món ăn đặc sắc - được xem là “chỉ dấu” văn hóa vùng miền của cả Tây Nguyên và Tây Bắc như: cơm lam gà nướng, lá mì xào cà đắng lòng bò, đọt mây, xôi ngũ sắc, thắng cố, mèn mén, rượu bắp…

Ngày hội cũng tổ chức không gian trải nghiệm cà phê đặc sản và trưng bày, giới thiệu sản phẩm đặc trưng, sản phẩm OCOP tỉnh Gia Lai. Theo Sở Công Thương, dự kiến có khoảng 30 gian hàng tham gia, với các hoạt động quảng bá giá trị hạt cà phê Gia Lai, trình diễn rang xay tại chỗ các loại cà phê đặc sản, giới thiệu sản vật vùng miền…

Cũng tại ngày hội, Hội LHPN tỉnh tổ chức hội thi làm bánh dân gian với tổng cộng 14 gian hàng. Các hội viên sẽ có dịp so tài chế biến, giới thiệu đến du khách những món bánh truyền thống đã làm nên “thương hiệu” của địa phương như: bánh ít, bánh hỏi, bánh xèo, bánh bèo, bánh tai vạc, bánh phu thê, bánh hồng…

Chú trọng tổ chức theo hướng đổi mới

Cùng với các hoạt động trải nghiệm, điểm nhấn của ngày hội là chương trình nghệ thuật và đêm giao lưu văn hóa các dân tộc tỉnh Gia Lai (được truyền hình trực tiếp trên sóng Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai); tổ chức tham quan di tích Địa điểm đón thư Bác Hồ gửi Đại hội các dân tộc thiểu số miền Nam năm 1946; dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, Anh hùng Núp; trưng bày tranh, ảnh với chủ đề “Bác Hồ với các dân tộc Gia Lai”.

Ngày hội Văn hóa các dân tộc tỉnh Gia Lai lần thứ I sẽ hội tụ nhiều sắc màu văn hóa truyền thống. Ảnh: P.D

Bà Lê Thị Thu Hương, Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, khẳng định: “Các hoạt động tại ngày hội là minh chứng cho tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc theo tư tưởng Hồ Chí Minh.

Đây cũng là dịp để đồng bào các dân tộc trên địa bàn tỉnh gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong bảo tồn văn hóa truyền thống; đồng thời thắt chặt tinh thần đoàn kết, yêu nước”.

Theo bà Hương, các khâu tổ chức ngày hội đang được khẩn trương hoàn thiện. Trong đó, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch đã phối hợp chuẩn bị chu đáo công tác lễ tân, khánh tiết; đẩy mạnh tuyên truyền trực quan và thông tin về ngày hội.

Mới đây, tại cuộc họp với các sở, ngành, đơn vị liên quan về công tác chuẩn bị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch nhấn mạnh: Để ngày hội được tổ chức thành công, các đơn vị cần tiếp tục rà soát toàn bộ chuỗi hoạt động; hoàn thiện kịch bản chương trình nghệ thuật; đẩy mạnh truyền thông, quảng bá nhằm thu hút du khách.

Đồng thời, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu tổ chức ngày hội theo hướng đổi mới, trong đó chú trọng xây dựng chương trình nghệ thuật sân khấu thực cảnh.

Đây không chỉ là điểm nhấn tạo sức hút cho sự kiện, mà còn là sân chơi để các nghệ nhân thể hiện bản sắc, sự sáng tạo trong đời sống văn hóa, góp phần tôn vinh giá trị văn hóa đặc sắc của cộng đồng 44 dân tộc trên địa bàn tỉnh.