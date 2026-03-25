Phục dựng “Lễ mừng chiến thắng” của người Jrai tại làng Bẹk vào ngày 31-3

MINH CHÂU
(GLO)- Bảo tàng Pleiku (tỉnh Gia Lai) sẽ tổ chức phục dựng “Lễ mừng chiến thắng” của người Jrai vào ngày 31-3 tại nhà rông văn hóa làng Bẹk (xã Ia Grai).

Theo kế hoạch, chương trình gồm phần tổng duyệt vào ngày 30-3 và tổ chức lễ chính thức vào sáng 31-3 với sự tham gia của người dân làng Bẹk, các nghệ nhân cồng chiêng, xoang.

Lễ hội được phục dựng theo đúng bản sắc truyền thống của người Jrai, gồm hai phần chính: nghi lễ thông linh – hội đồng già làng đại diện cộng đồng thực hiện nghi thức kết nối với thần linh, và phần lễ với các hoạt động văn hóa, cồng chiêng, xoang, ẩm thực….

Mừng chiến thắng là lễ hội tiêu biểu của đồng bào Bahnar, Jrai thể hiện sức mạnh đoàn kết của cộng đồng trong việc xây dựng, bảo vệ buôn làng. Ảnh: Minh Châu

Mừng chiến thắng là lễ hội tiêu biểu của đồng bào Jrai, thể hiện sức mạnh đoàn kết của cộng đồng trong việc xây dựng, bảo vệ buôn làng. Đây là dịp để người dân tạ ơn các đấng thần linh đã che chở buôn làng vượt qua thiên tai, dịch bệnh, giữ gìn cuộc sống bình yên, no ấm.

Việc phục dựng lễ mừng chiến thắng góp phần bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào Jrai theo tinh thần Nghị quyết số 33 về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước, đồng thời tạo sản phẩm văn hóa đặc sắc thu hút du khách trong Năm Du lịch quốc gia – Gia Lai 2026.

Các nghi thức của lễ phục dựng được thực hiện nguyên bản, đồng thời huy động sự tham gia rộng rãi của cộng đồng để tăng tính lan tỏa và sức sống cho lễ hội trong đời sống đương đại. Toàn bộ quá trình tổ chức phục dựng sẽ được ghi hình để làm tư liệu phục vụ công tác bảo tồn và nghiên cứu về văn hóa dân gian.

Gia Lai: Thư viện công cộng và thư viện nhà trường phối hợp phát triển văn hóa đọc

Gia Lai: Thư viện công cộng và thư viện nhà trường phối hợp phát triển văn hóa đọc

Văn hóa

(GLO)- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai vừa thống nhất ký kết “Chương trình phối hợp tổ chức hoạt động thư viện, đẩy mạnh giáo dục và phục vụ học tập suốt đời trong thư viện các trường học và trung tâm học tập cộng đồng giai đoạn 2026 - 2030”.

Bảo tàng tỉnh Gia Lai rộng cửa đón khách Năm Du lịch quốc gia

Văn hóa

(GLO)- Bảo tàng tỉnh Gia Lai (số 26 Nguyễn Huệ, phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai) đang triển khai làm mới không gian trưng bày, tổ chức chương trình biểu diễn nghệ thuật, rộng cửa đón du khách để hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026, góp phần quảng bá hình ảnh lịch sử, văn hóa của địa phương.

Về làng Kép xem lễ ăn trâu mừng nhà rông mới

Về làng Kép xem lễ ăn trâu mừng nhà rông mới

Văn hóa

(GLO)- Trong 2 ngày (21 và 22-3), tại làng Kép 1 (xã Ia Ly, tỉnh Gia Lai), lễ khánh thành nhà rông mới sẽ diễn ra với nhiều nghi lễ truyền thống đặc sắc, kết hợp các hoạt động tham quan, trải nghiệm văn hóa cộng đồng.

Nhiếp ảnh tôn vinh sắc màu văn hóa các dân tộc

Nhiếp ảnh tôn vinh sắc màu văn hóa các dân tộc

Văn học - Nghệ thuật

(GLO)- Chiều 18-3, tại Bảo tàng tỉnh Quảng Ninh, Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam khai mạc triển lãm chủ đề “Sắc màu các dân tộc Việt Nam”. Gia Lai có 8 tác giả có tác phẩm được chọn triển lãm dịp này, qua đó góp phần lưu giữ, tôn vinh những giá trị văn hóa đặc sắc, quý báu của các dân tộc.

Đẩy mạnh tuyên truyền về ngày hội lớn của toàn dân

Đẩy mạnh tuyên truyền về ngày hội lớn của toàn dân

Văn học - Nghệ thuật

(GLO)- Thực hiện kế hoạch tuyên truyền về bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, các đơn vị trực thuộc ngành Văn hóa tỉnh Gia Lai đã triển khai đồng bộ nhiều hoạt động, góp phần tạo không khí phấn khởi, nâng cao nhận thức của cử tri trước ngày hội lớn của toàn dân.

Nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ra mắt sách "Đổi mới, kiến tạo, hội nhập, phát triển"

Nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ra mắt sách "Đổi mới, kiến tạo, hội nhập, phát triển"

Văn học - Nghệ thuật

(GLO)- Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Trường Đại học An ninh nhân dân (Bộ Công an) vừa giới thiệu cuốn sách “Đổi mới, kiến tạo, hội nhập, phát triển” của đồng chí Nguyễn Tấn Dũng - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ.

Kỷ niệm 110 năm ngày sinh cố thi sĩ Yến Lan.

Kỷ niệm 110 năm ngày sinh cố thi sĩ Yến Lan

Văn hóa

(GLO)- Tối 1-3, tại nhà lưu niệm thi sĩ Yến Lan (khu phố Hòa Cư, phường An Nhơn Đông), Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Gia Lai phối hợp với UBND phường An Nhơn Đông tổ chức chương trình tọa đàm - thơ nhạc kỷ niệm 110 năm ngày sinh cố thi sĩ Yến Lan (2/3/1916 - 2/3/2026).

