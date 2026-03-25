Phục dựng “Lễ mừng chiến thắng” của người Jrai tại làng Bẹk vào ngày 31-3

(GLO)- Bảo tàng Pleiku (tỉnh Gia Lai) sẽ tổ chức phục dựng “Lễ mừng chiến thắng” của người Jrai vào ngày 31-3 tại nhà rông văn hóa làng Bẹk (xã Ia Grai).

Theo kế hoạch, chương trình gồm phần tổng duyệt vào ngày 30-3 và tổ chức lễ chính thức vào sáng 31-3 với sự tham gia của người dân làng Bẹk, các nghệ nhân cồng chiêng, xoang.

Lễ hội được phục dựng theo đúng bản sắc truyền thống của người Jrai, gồm hai phần chính: nghi lễ thông linh – hội đồng già làng đại diện cộng đồng thực hiện nghi thức kết nối với thần linh, và phần lễ với các hoạt động văn hóa, cồng chiêng, xoang, ẩm thực….

Mừng chiến thắng là lễ hội tiêu biểu của đồng bào Bahnar, Jrai thể hiện sức mạnh đoàn kết của cộng đồng trong việc xây dựng, bảo vệ buôn làng. Ảnh: Minh Châu

Mừng chiến thắng là lễ hội tiêu biểu của đồng bào Jrai, thể hiện sức mạnh đoàn kết của cộng đồng trong việc xây dựng, bảo vệ buôn làng. Đây là dịp để người dân tạ ơn các đấng thần linh đã che chở buôn làng vượt qua thiên tai, dịch bệnh, giữ gìn cuộc sống bình yên, no ấm.

Việc phục dựng lễ mừng chiến thắng góp phần bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào Jrai theo tinh thần Nghị quyết số 33 về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước, đồng thời tạo sản phẩm văn hóa đặc sắc thu hút du khách trong Năm Du lịch quốc gia – Gia Lai 2026.

Các nghi thức của lễ phục dựng được thực hiện nguyên bản, đồng thời huy động sự tham gia rộng rãi của cộng đồng để tăng tính lan tỏa và sức sống cho lễ hội trong đời sống đương đại. Toàn bộ quá trình tổ chức phục dựng sẽ được ghi hình để làm tư liệu phục vụ công tác bảo tồn và nghiên cứu về văn hóa dân gian.