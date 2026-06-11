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Lãnh đạo xã Ia Hrung gặp mặt các cơ quan báo chí

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TRẦN THÚY
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(GLO)- Ngày 11-6, Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ia Hrung (tỉnh Gia Lai) tổ chức gặp mặt lãnh đạo các cơ quan báo chí, phóng viên đang công tác trên địa bàn tỉnh nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2026).

Tham dự buổi gặp mặt có đại diện lãnh đạo Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai; văn phòng đại diện, phóng viên của các cơ quan báo chí trung ương và các ngành thường trú trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

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Quang cảnh buổi gặp mặt. Ảnh: Huy Toàn

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Ia Hrung Tống Thới Mốc gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến lãnh đạo các cơ quan báo chí và đội ngũ những người làm báo nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam; đồng thời bày tỏ lời cảm ơn, trân trọng trước sự quan tâm, đồng hành của báo chí đối với địa phương trong thời gian qua.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Ia Hrung nhấn mạnh: Các cơ quan báo chí đã kịp thời phản ánh những kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của địa phương và những hạn chế trên tinh thần xây dựng; góp phần giúp cấp ủy, chính quyền nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, quản lý, điều hành triển khai các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo xã cũng thông tin khái quát tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Sau sắp xếp đơn vị hành chính, xã Ia Hrung có quy mô địa giới hành chính rộng, bao gồm các xã: Ia Sao, Ia Yok, Ia Dêr và Ia Hrung (cũ).

Với lợi thế về vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên, thổ nhưỡng, khí hậu cùng hệ thống giao thông thuận lợi, Ia Hrung được xác định là một trong những địa phương động lực phát triển của tỉnh.

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Bí thư Đảng ủy xã Ia Hrung Tống Thới Mốc trân trọng cảm ơn sự quan tâm, đồng hành của báo chí đối với địa phương trong thời gian qua. Ảnh: Huy Toàn

Xã đang tập trung triển khai các quy hoạch phát triển trên cơ sở phát huy lợi thế từ các trục giao thông trọng điểm qua địa bàn và tiềm năng, lợi thế về đất đai; đồng thời đẩy mạnh thu hút đầu tư các khu phức hợp nghỉ dưỡng, cụm công nghiệp và các khu công nghiệp theo quy hoạch của tỉnh.

Bên cạnh những thuận lợi, xã Ia Hrung vẫn còn đối mặt với nhiều khó khăn; trong đó tỷ trọng nông nghiệp chiếm hơn 52% trong cơ cấu kinh tế, khiến mục tiêu tăng trưởng 2 con số gặp không ít thách thức.

Công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn giáp ranh khu vực TP. Pleiku (cũ) cũng đặt ra nhiều yêu cầu trong quản lý, điều hành.

Tại buổi gặp mặt, đại diện các cơ quan báo chí cảm ơn xã Ia Hrung luôn quan tâm đến hoạt động báo chí; chúc mừng những kết quả mà cấp ủy, chính quyền xã Ia Hrung đã đạt được trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội, thu ngân sách, thu hút đầu tư, hoàn thiện quy hoạch và cải thiện đời sống người dân.

Đồng thời, chia sẻ với những khó khăn địa phương đang đối mặt, nhất là trong công tác quản lý đất đai, giải quyết thủ tục hành chính và bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.

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Lãnh đạo xã Ia Hrung tặng hoa chúc mừng các cơ quan báo chí, nhà báo, phóng viên. Ảnh: Huy Toàn

Nhân dịp này, lãnh đạo xã Ia Hrung đã tặng hoa chúc mừng các cơ quan báo chí, nhà báo, phóng viên; đồng thời, mong muốn các cơ quan báo chí tiếp tục đồng hành, phản ánh kịp thời những kết quả nổi bật, mô hình hiệu quả và các vấn đề được dư luận quan tâm, góp phần xây dựng xã Ia Hrung ngày càng phát triển.

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