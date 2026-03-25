Gặp mặt báo chí trước chuỗi sự kiện khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026

(GLO)- Chiều 25-3, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch và Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Đỗ Thị Diệu Hạnh đã chủ trì buổi gặp mặt báo chí trước thềm chuỗi sự kiện khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026.

Dự buổi gặp có lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh cùng phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí trên địa bàn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: Quang Tấn

Tại buổi gặp mặt, Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Đỗ Thị Diệu Hạnh đã thông báo về phương án hoạt động tác nghiệp của báo chí tại chuỗi sự kiện khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai năm 2026.

Trên cơ sở đó, phóng viên các cơ quan báo chí đã kiến nghị lãnh đạo UBND tỉnh, các sở, ngành liên quan quan tâm tạo mọi điều kiện tác nghiệp tốt nhất để đưa thông tin đến bạn đọc. Đồng thời, các phóng viên cũng quan tâm đến công tác chuẩn bị cho chuỗi sự kiện khai mạc Năm du lịch quốc gia - Gia Lai năm 2026; các điều kiện về hạ tầng công cộng, đi lại, lưu trú…

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch trân trọng cảm ơn phóng viên các cơ quan báo chí đã đồng hành cùng với tỉnh trong công tác tuyên truyền, quảng bá hình ảnh quê hương, con người Gia Lai trong thời gian qua.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định: Sau sáp nhập, Gia Lai có cả biển, cả rừng với sự đa dạng văn hóa dân tộc, tạo nên sự phong phú về các sản phẩm du lịch. Việc đăng cai tổ chức Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai năm 2026 là cơ hội để tỉnh tiếp đón những làn sóng du lịch mới, góp phần nâng tầm du lịch Gia Lai nói riêng và thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương nói chung.

Năm du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 gồm có 244 sự kiện, hoạt động do Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, các tỉnh, thành và tỉnh Gia Lai chủ trì thực hiện.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh, chuỗi sự kiện được tổ chức tại Gia Lai đều gắn liền với sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương như: Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai; Diễn đàn phát triển kinh tế du lịch Gia Lai 2026; Hội nghị ký kết hợp tác với 4 tỉnh Nam Lào; Hội nghị ký kết hợp tác với 3 tỉnh Đông Bắc Campuchia...

Với hàng loạt hoạt động quan trọng, khối lượng công việc rất lớn, tỉnh mong muốn các cơ quan báo chí tiếp tục đồng hành, chia sẻ cùng với địa phương để truyền thông tốt chuỗi sự kiện này.

Quang cảnh buổi gặp mặt. Ảnh: Quang Tấn

Dự kiến, chuỗi sự kiện khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 có khoảng 130 phóng viên trong nước và 36 phóng viên nước ngoài tham gia tác nghiệp.